EU už dosáhla toho, že druhý největší trh s auty v Evropě je mimo Unii, i velká auta jsou tam levná

Pokud vám říkají, že všechno zdražuje jen kvůli globálním problémům s tím či oním, není to pravda. Je to v prvé řadě zásluha regulační mašinérie EU, která se v případě aut teprve rozjíždí a přesto už teď stačí na to, aby prodeje klesaly víc než jinde.

Jako lidé, kteří už jednou dobře poznali, jak takové pokusy končí, jsme citliví na snahy některých poroučet větru a dešti. Nechceme srovnávat československý komunismus se současným evropským zeleným socialismem, v principu je si ale obojí nepříjemně podobné. Místo toho, aby svět ovládala soutěž svobodných lidí, která z logiky věci neustále dochází k jiným a lepším řešením toho či onoho, se mu snaží vládnout stále úžeji definovaná pravidla zaváděná lidmi bez zřetelné politické odpovědnosti, která svazují lidem ruce a hledí do stále vzdálenější budoucnosti.

Už mnohokrát jsme konstatovali, že je naprosto absurdní v roce 2021 vyhlašovat, jaká má být dominantní technologie sloužící k pohonu aut v roce 2035. Máme se snažit, aby to byla ta nejlepší, která bude do té doby vymyšlena, nikoli ta, která se někomu u vesla zdá být dobrá teď. Podobné plány jsou zničující pro efektivní fungování společnosti, jejich následky se ale neprojeví až ve stanoveném termínu - projevují se průběžně tak, jak jsou zaváděna dílčí omezení k oněm závazkům vedoucí.

Znát je to už nyní na automobilovém trhu EU, ze kterého mizí stále více žádaných, zejména dostupných modelů a nabízeno je stále více těch drahých a nežádaných. Za normálních okolností by snad nikoho v České republice nenapadlo s vážností prodávat elektrická či plug-in hybridní auta, ale protože právě ta mají být těmi jedinými dostupnými za 9 (Velká Británie) resp. 14 let (EU), šíří se nabídkou i zde. To samé se děje všude jinde, a to na úkor dostupnosti nebo ceny jiných modelů, které by lidé preferovali. Z hlediska poptávky to nedává absolutně žádný smysl.

Následky pro odbyt jsou zničující, jak už jsme několikrát probírali. Letošní prodeje už nerostou často ani ve srovnání s loňskem, kdy ovšem v první polovině roku často vůbec nešlo nic koupit. Svou roli nepochybně hraje nedostatek komponentů, na který mají někteří tendenci vše svádět, je ale v EU jiný než v jiných částech světa? Jednoznačně nikoli, přesto se prodeje v zemích Evropské unie propadají rychleji než jinde.

Poukazuje na to agentura Avtostat, která už teď dala dohromady čísla o listopadových prodejích aut v celé Evropě, tedy nikoli jen EU a přilehlých zemích. A právě tak konstatuje, že evropské statistiky mají neobvyklé číslo dvě - Rusko.

Jak jsme již zmínili, kdyby celému vývoji vládl jen nedostatek čipů či jiných dílů, ruské výsledky by nebyly jiné, třeba VW by jistě neupřednostňoval dodávky do Moskvy místo Berlína, to je přece nesmysl. Jenže i když ruský trh v listopadu klesl podle čísel Avtostatu o více jak 20 procent na 125 466 vozů, ten německý se propadl na o 31,7 % na 198 258 aut. A špatně na tom byla i všechna další významná evropská odbytiště - horší než Rusko je tak Francie se 121 995 auty, Velká Británie se 115 706 auty, Itálie se 104 478 auty a takové Španělsko se 66 399 prodeji je už úplně v prachu.

Zmíněný ruský výsledek navíc stačí nejen na pozici evropské dvojky za Německem za listopad, ale i za celý letošní rok. To se nikdy dříve nestalo. Nezbývá než poslat gratulace do Bruselu: Máte, co jste chtěli. A vývoj nebude pokračovat jinam, pokud Unie bude nadále tlačit na trh auta, která nejsou vyžádaná zákazníky, ale nařízena politiky a ke všemu jsou drahá. Pokud šéf Škody nyní říká, že z trhů Unie zmizí auta s cenou pod 500 tisíc Kč, skutečně si nelze představit, že by prodeje nových aut mířily jen níže a níže. Však v Rusku je možné koupit třeba auto na fotkách níže - velký kombík za 248 tisíc Kč. Tady jsou takové vozy nepřímo zakázané.

V Rusku lze nadále koupit auta jako Lada Largus, nejlevnější velký kombík Evropy, který lze pořídit v přepočtu od 248 tisíc Kč. Podobné, i o dost dražší vozy z trhů EU mizí, nelze se tedy divit tomu, že v zemích Unie prodeje nových aut klesají mnohem rychleji než jinde. A situace zašla až tak daleko, že Rusko je díky tomu druhý největší trh Evropy - v listopadu i za celý letošní rok. Foto: AvtoVAZ

