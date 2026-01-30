EU uzavírá „matku všech dohod” s Indií. Má pomoci evropským výrobcům aut, Škoda za ni ale určitě nepoděkuje
Petr ProkopecMladoboleslavská automobilka loni v Indii takřka zdvojnásobila své prodeje. A třebaže ani tak nejsou na poměry tamního trhu vysloveně zářné, měla brzkým začátkem dobře zaděláno na další vzestup. Tohle všechno ale „matka všech dohod” spíš zmaří než cokoli jiného .
Indie se loni stala třetím největším automobilovým trhem světa, prodáno tam bylo 4,4 milionu nových aut. Evropské automobilky si ovšem z celkového koláče ukrojily pouhá 4 procenta prodejů. Jedním z důvodů jsou dovozní vysoká cla, která se pohybují mezi 80 a 110 procenty. Obejít je lze pouze lokální výrobou, ke které přistoupila třeba Škoda, ovšem výrobci vždy museli hodně počítat, zda se jim takový krok vůbec vyplatí. Značky jako Tata Motors či Maruti Suzuki totiž působí pomalu ve všech segmentech, přičemž své vozy nabízejí levněji, ať jsou ty zahraniční zatížené cly nebo ne.
I proto byla Indie výrobci dlouho považována za trh se sice velkým potenciálem, ovšem aktuálně omezenými možnostmi uplatnění. Prim tak v jejich očích hrála Číně, jenže s pozicí zahraničních výrobců to tam i bez cel jde už nějaký čas od deseti k pěti. A zrovna Škoda by o tom mohla vyprávět, s tou to šlo od pěti k nule. Její kdysi největší trh na světě, kde prodávala přes 300 tisíc aut ročně, se pro ni proměnil v prakticky nic, když na něm loni dosáhla na pouhých 15 tisíc prodejů. Oproti tomu v Indii boduje stále víc, i když nominální čísla i podíl na trhu jsou pořád skromnými veličinami.
Dynamika je ale v pořádku - po předloňských 36 tisíc vozech si totiž loni polepšila na 70 600 prodaných aut, tedy o 96,1 procenta. Indie se tak po Německu, České republice a Velké Británii stala jejím největším trhem, kdy předstihla i Polsko či Francii. Do budoucna by mohlo být i lépe, je ale otázkou, zda do toho nehodí vidle poslední kroky Evropské unie.
Ty výjimečně nejsou obecně negativní, EU s Indií podle Reuters směřuje k „matce všech dohod“, míněno obchodních dohod. Brusel totiž měl po 20letém jednání dosáhnout toho, že se cla razantně sníží. Detaily budou ještě postupem času upřesněny, podle dosud známého ale bude pro prvních 250 tisíc aut dovezených do Indie v každém roce platit pouze 10procentní clo. Cokoli nad tuto mez pak má být být zatíženo 40procentní sazbou. Součástí dohody jsou různá omezení, kupříkladu na elektromobily vyrobené v Evropě se po prvních pět let redukce sazeb vztahovat nebude, zrovna to ale bude trápit málokoho.
Stejně tak budou původními vysokými cly zatíženy vozy s cenou do 15 tisíc Eur, tedy do 365 tisíc korun. Nicméně tak levně již evropské automobilky na starém kontinentu nic vyrábět neumí, takto levná auta musí i Škoda vyrábět místně. Modely Kylaq, Kushaq a Slavia jsou dokonce určené pouze pro tento trh a na jejich pořízení Indům stačí od 168 do 240 tisíc korun, a to přesto, že za dané peníze dostáváte více, než v Česku nabídne Fabia startující na 419 900 Kč.
Snížení cel tak může umožnit návrat třeba Škody Superb, která byla svého času v Indii docela úspěšná, jenže dovolí také příchod řady konkurenčních aut značek, které v Indii dříve neinvestovaly a nevyrábí tam nic. Ve finále tak může snížení cel Škodě vlastně ublížit, neboť jí přinese nové soupeře a výhodu místní výroby spíš umenší. Pochopitelně ji neeliminuje, zázraky zrovna pro Škodu bychom ale od této jinak celkem bohulibé změny nečekali.
Škoda Kushaq je čtyřmetrové SUV osazené v základu litrovým tříválcem produkujícím 115 koní. Letos prošel faceliftem, i nadále je ovšem k mání od zhruba 240 tisíc korun. Za to u nás nedostanete ani slabší Fabii. Mladoboleslavská automobilka tak s indickými cly problém nemá, to spíš bude mít problém s tím, že jejich téměř úplná eliminace pro statisíce jiných evropských aut přinese automobilce novou konkurenci. Foto: Škoda Auto
Zdroj: Reuters
