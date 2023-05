EU vědomě lže o tom, jak moc zdraží auta norma Euro 7, říkají výrobci, reálně má jít až o 285 tisíc Kč před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

A ani to není vše, neboť v tomto případě se pořád bavíme o přímém zvýšení pořizovacích cen nových vozů. Další peníze z kapes by lidem vytáhl jejich uměle zdražený provoz. I tady může jít o statisíce „s téměř žádným měřitelným dopadem na životní prostředí”.

O chystané emisní normě Euro 7 se v poslední době hovoří velmi živě. Jak jsme zmiňovali naposledy včera, pokus o její zavedení momentálně míří spíše do propadliště dějin, neboť stávajícímu návrhu se postavilo už 8 zemí EU včetně České republiky s tím, že neakceptují jakákoli nová omezení či nové způsoby měření emisí spalovacích motorů. To je svým způsobem fascinující postoj, uvážíme-li, že je zastáván kolikrát těmi samými lidmi, kteří horují za nařízení elektrických auta. A to je velmi podobný nesmysl.

Možná ještě více fascinující ale je, že se proti Euro 7 staví ty samé automobilky, které též chtějí elektromobilitu co nejdříve a v co nejširší míře. Jak jsme zmiňovali včera, stávající návrh Euro 7 není ničím jiným než dalším pokusem o nepřímé nařízení elektromobilů, s čímž by většina výrobců měla „být v pohodě”. Však nám den co den říkají, jak je elektromobilita skvělá, zuřivě oponují jakékoli její konstruktivní kritice, zcela ignorují preference zákazníků a nehodlají k tomu či onomu termínu nabízet nic jiného. Tak proč to odkládat? Proč nejít „tou lepší cestou” už zítra? Proč vůbec čekat na rok 2025, natož pak 2035? Však všichni už elektromobily nabízí, skoro nic jiného nepropagují...

Je to takové do naha svléknuté pokrytectví, které je jen dále vystavováno na odiv aktivitami evropské asociace výrobců ACEA. I ta by měla být pro elektromobilitu co nejdříve všemi deseti, ale není, a tak do návrhu Euro 7 šije, jak jen může. A nejnověji dokonce říká, že Evropská unie resp. Evropská komise vědomě lže, když říká, že podoba Euro 7 zvýší ceny nových aut o 180 až 450 Eur (cca 4 200 až 10 500 Kč) na kus. Podle ACEA by návrh Euro 7 vedl k přímým nákladům čtyřikrát až šestkrát vyšším než náklady uvedené EK „s téměř žádným měřitelným dopadem na životní prostředí”.

ACEA ve svém novém prohlášení zdůrazňuje, že výrobci jsou nadále odhodláni snižovat emise nových aut. „Současný návrh Euro 7 nás však k tomuto cíli nijak nepřibližuje, neboť dosáhne pouze extrémně malého pokroku za extrémně vysokých nákladů,“ uvádí ACEA. S odvoláním na studii Frontier Economics pak dodává, že osobní automobily se spalovacími motory by po zavedení normy Euro 7 v její stávající podobě byly v průměru o 2 000 Eur (cca 47 tisíc Kč) dražší, u náklaďáků a autobusů by se pak jednalo dokonce o 12 000 Eur, tedy asi 285 tisíc korun. To jsou diametrálně odlišné hodnoty než z pera EU a ACEA si zjevně nemyslí, že to je náhoda, ale manipulace. Přitom už s dnešními technologiemi jsou škodliviny ve výfukových plynech spalovacích motorů jen stěží měřitelné, jak uvádí Sigrid de Vries, generální ředitelka ACEA.

Navíc nejde o celou pravdu. Podle de Vries by Euro 7 zvýšilo nejen pořizovací ceny aut, ale také nepřímé náklady na jejich provoz. Například jen vyšší spotřebou paliva by se jednalo až o 3,5 procenta, což znamená dalších 650 Eur (15 500 Kč) v dodatečných nákladech pro osobní automobily a přibližně 20 000 Eur (474 000 Kč) navíc pro nákladní vozidla za dobu životnosti. Tento aspekt podle de Vries EU vědomě ignoruje zcela.

ACEA touto cestou dál usiluje o to, aby Euro 7 ve své stávající podobě nebyla přijata a výrobci mohli dál nabízet motory plnící aktuální normy. Znovu se můžeme podivit nad tím, jak moc za spalovací jednotky firmy jindy až posedlé elektromobilitou bojují, ale v tomto případě jsme s nimi na jedné lodi. Euro 7 je z hlediska emisí motorů nesmysl, který se zaměřuje na zcela okrajové situace, které neřeší prakticky nic, výměnou za extrémní zvýšení konstrukční složitost a ve výsledku podstatné zvýšení cen nových aut. Není to zkrátka dobrý obchod, není to efektivní opatření. A jako takové si zaslouží jen zhynout.

ACEA pro oporu svých tvrzení zveřejnila i grafiku srovnávající tvrzení EU s očekávanou realitou, jednotlivé údaje jsou od sebe skoro nekonečně vzdáleny. Grafika: ACEA, tiskové materiály

Zdroj: ACEA

Petr Miler

