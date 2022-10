EU si zákazem spalovacích motorů jen sama způsobí krizi, říká šéf automobilky, nedává to žádný smysl před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Je to dnes rarita, některým šéfům automobilek ale zjevně s Bruselem dochází trpělivost a servítky si berou stále méně. Ostatně, kolik prozíravosti člověk musí mít, aby pochopil, co se stane, když elektrická auta nařídíte v zemi typu České republiky?

Vyrobit elektromobil není žádný problém. Nakonec nejde výdobytek moderní doby, jak se někteří snaží podsouvat neznalým, první vlna rozmachu automobilismu v 19. století se nesla na elektrické vlně. Připomínali jsme to nejednou spolu s faktem, proč se tato auta nikdy nedokázala prosadit proti spalovacím motorům. Byla drahá a nepraktická, a jejich využití tak bylo omezené a ekonomicky neefektivní. Co se od té doby změnilo?

V principu nic, jakkoli dílčí změny se odehrály v řadě ohledů. Fakt, že se dnes o elektromobilech hovoří jako o autech budoucnosti, není dán tím, že by došlo k nezbytnému průlomu na poli vývoje akumulátorů, na ten stále čekáme. Změnilo se jen politické klima, neboť politici se rozhodli tento pohon nařídit jako jediný možný. V době, kdy Evropou cloumá energetická krize, je to neuvěřitelně hloupý krok, podobně jako v Císařových nových šatech se ale většina lidí tváří, že realitu nevidí.

Neomaleně křičících dětí je minimum, pár se jich ale pořád najde. Servítky si v poslední době přestává brát hlavně šéf BMW a prezident evropské asociace výrobců aut (ACEA) Oliver Zipse, který už nyní otevřeně říká, že EU si s plánem zakázat spalovací auta už v roce 2035 jen sama sobě způsobí ekonomickou krizi. Problémem je podle něj hlavně plošně stejný přístup k celému kontinentu, ten v tomto případě nedává absolutně žádný smysl.

„To, co se tu děje, si kompletně způsobujeme sami. To je můj názor,” říká pevně Zipse. „Mít zemi bez dobíjecí infrastruktury a myslet si, že v ní můžete prodávat jen elektrická auta, to je nebezpečná věc. Samozřejmě, že na to jdou příliš rychle,” dodává šéf BMW a ACEA.

Podle něj je možné pomýšlet na takové věci na Islandu, kde chtějí za tři roky omezit počet čerpacích stanic na polovinu. Tento ostrov je v případě zdrojů obnovitelné energie soběstačný a tamní pársettisícovou flotilu aut je možné relativně snadno postupně přehodit na elektrický pohon. Ale zkuste něco takového udělat v Česku, kde jezdí miliony aut a zdroje obnovitelné energie jsou minimální. Je to nesmysl. A Zipse ani nemusí zacházet až do takových „extrémů”, nepředstavitelné je to podle něj i ve Velké Británii.

„Varuji britskou vládu, aby nezakazovala spalovací motory. Povede to jen ke kolapsu průmyslu,“ uvedl šéf BMW. Souběžně s tím dodal, že mnichovská automobilka „je plně připravena na stoprocentní elektromobilitu. Jistý si ovšem nejsem průmyslem jako takovým. A nejsem si ani jist, jak na tom bude řada dodavatelů. Vše tedy povede k úbytku pracovních míst,“ říká dále.

Jen k elektromobilům se nicméně šéf BMW nevyjádřil. Zároveň okomentoval i designový směr značky, který je pro řadu lidí až příliš kontroverzní. Právě to ale byl a je záměr. Automobilka k tomuto poznání dospěla již před dvaceti lety, kdy byla představena tehdy nová řada 7 navržená Chrisem Banglem. Ve srovnání s předchozí nadčasovou generací E38 totiž o eleganci nešlo mluvit, problémy s odbytem to ale nezpůsobilo.

„Díky kontroverzi dostáváte zapojení. Můžete tak počítat s lidmi, kteří o tom přemýšlí a kteří přemýšlí o alternativách. Chci proto kontroverzi. Pokud ji nedostanete již v rané fázi designu, pak jde o chybu,“ řekl Zipse. „Normálně” vypadající BMW tedy v dohledné době nečekejme. Stejně tak ale nečekejme, že by pod kapotami měla jen elektrický pohon, něco takového Zipse odmítá. Tak si vyberte, co je pro vás menším zlem, jedno bez druhého patrně nedostanete.

Šéf mnichovské automobilky uvedl, že BMW je na elektromobilitu připravené, nicméně zbytek branže dle jeho názoru v takové pozici není. Zároveň zmínil, že kontroverzní design nových modelů vede k vyšším prodejům, a proto značka z dané cesty sejít nehodlá. Foto: BMW

Petr Prokopec

