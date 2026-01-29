Euro 7 připravuje motory o výkon, ty od BMW přišly až o 41 koní. Snaha to zakrýt nebude fungovat
Petr MilerNorma Euro 7 byla dalším pokus o vraždu spalovacích motorů, který tak úplně nevyšel, kulky ale nemířily jen mimo terč. Patrné je to na změnách v nabídce BMW, jakkoli se je automobilka snaží zakrýt, seč může.
dnes | Petr Miler
Blížící se změny v evropských regulacích definujících podobu nových aut byly v posledních dekádách obvykle důvodem, proč si něco koupit ještě před tím, než vstoupí v platnost. Uvážíme-li, že jsou prezentovány jako projev snahy něco zlepšit, to celkem dobře ukazuje, o co se obvykle ve skutečnosti starají. Ale to dnes nechme stranou.
Ať už celou tuto agendu vnímáte jakkoli, počátek platnosti normy Euro 7, která nedefinuje jen emise motorů, ale třeba i brzd nebo pneumatik, je zjevně dalším takovým momentem. Racionálně uvažující kupci nových aut jej tak nemohou vyhlížet s nadšením, neboť jim nic hmatatelného jim nepřidá, leccos jim sebere a ještě si za to nechá víc zaplatit. Jestli existuje definice „špatného obchodu”, musí to být tohle.
Patrné to bude i na nabídce BMW, jíž jsou motory tradičně velmi důležitou součástí. Automobilka se tváří, že na Euro 7 je připravena a její nabídku to nebude podstatný vliv, což je možná globálně pravda. Ďábel se ale jako vždy skrývá v detailech. A ty pro motory nových BMW vůbec dobře nevyznívají.
Ačkoli Euro 7 bylo původně další pokusem o vraždu spalovacích motorů v přímém přenosu, který se nakonec neodehrál, i tak má na motory nových aut negativní vliv. BMW totiž oznámilo specifikace některých svých aut platných od letošního jara, a byť se tváří, že se nic zvláštního nestalo, ve skutečnosti odhalují poměrně dramatický negativní dopad na výstupní výkon. Nejpatrnější bude - aspoň v absolutních číslech - na motoru 4,4 V8, který je součástí hybridního pohonu modelů M5 a XM. Právě tomu ubylo drastických 41 koní. Místo současných 430 kW, tedy 585 koní, tak osmiválec nabídne už jen 400 kW alias 544 kobyl. Tragikomicky tak kdysi mocný V8 nabízí méně výkonu než třílitrový R6, který v modelu M3 CS posílá na kola až 550 koní.
Snížení se nepřekvapivě týká jen států EU a zemí, které emisní normy Unie přijaly za své, jakkoli je otázkou, jak dlouho bude automobilka schopna nabízet víc výkonových verzí vedle sebe. Buď jak buď, pro evropský 4,4 V8 s kódovým označením S68 zavedlo BMW několik změn, zejména pak úpravu řízení motoru a způsob dodatečné práce s výfukovými plyny. Nejkritičtějším se zdá být přechod na tzv. Millerův cyklus, který při kompresi udržuje sací ventily déle otevřené, což má pomoci motoru s efektivitou fungování. Zdá se však, že tady to bude hlavně efektivita emisní, nikoli výkonová.
Hořce vtipné je, že tuto razantní změnu, ztrátu skoro 10 procent výkonu srdce vozu, ze specifikací na první pohled neodhalíte. Celkový výkon hybridního pohonu M5 totiž zůstává 727 koních, u XM je na 748 koních jako dosud. Aby z této změny zákazníci neměli jen trpké pocity, ztrátu výkonu spalovací V8 automobilka vykompenzovala ryze softwarovým nafouknutím výkonu elektrické části pohonu bez jediné hardwarové změny. Takže vlastně nic? Omyl, tohle jako skutečná kompenzace nemůže a nebude fungovat.
Elektrická část hybridního pohon je něco jako OZE, Občasný Zdroj Energie. Tady je to občasný zdroj výkonu, který pohonná soustava dokáže dávat jen v momentě, kdy má dostatek energie v akumulátorech. A to pochopitelně není nekonečný rezervoár, jediným relativně stabilním zdrojem energie je palivo v nádrži a jediným stabilním zdrojem výkonu je spalovací motor. Když tedy přesunete 41 koní od jednoho k druhému, stabilně dostupný výkon o 41 koní snížíte a nejede přes to vlak. Dokud budete mít nabito z domova, realita bude +/- stejná. Jakmile začne elektřina docházet, pohon bude podle nastavení a stylu jízdy buď část výkonu spotřebovávat na dobíjení baterie (a auto pojede o to hůř), nebo se bude opírat jen o spalovací motor (a auto pojede o to hůř). V takové chvíli bude ona M3 CS se stabilními 550 koňmi a asi o 700 kg nižší hmotností (sic!) v naprosto jiné dynamické lize. To bude ostuda jako hrom...
Ačkoli tedy EU po snaze automobilek normu Euro 7 zmírnila, stále představuje přísnější než požadavky než normy Euro 6d nebo 6e - limity jako takové jsou stejné, auta jsou ale testována v širším teplotním rozsahu a nízkých emisí musí dosahovat v širším spektru svého fungování. Co dodat? Nakupujte, dokud můžete, protože tohle opravdu nechcete.
Ošklivá, otylá, ošizená a teď ještě stabilně slabší než M3 CS i s motorem V8 pod kapotou? Současná M5 si cestu k nadšencům bude hledat velmi těžko, velmi, velmi těžko... Foto: BMW
Zdroj: BMW
