Euro NCAP loni úmyslně naboural pouhých 18 aut, o 55 míň než v roce 2022. Ukazuje to úpadek celého odvětví včera | Petr Prokopec

/ Foto: Euro NCAP, tiskové materiály

Kdysi prací zavalená organizace loni pomalu neměla co dělat. A ani letos se zdaleka nepřiblíží číslům z předchozích let. Ukazuje to hned dvě tváře zkázy přeregulovaného evropského trhu s auty.

Organizace Euro NCAP v loňském roce prakticky neměla co dělat. Zatímco v tom předloňském proklepla 73 vozů, loni došlo na pouhých 18. Má to dva hlavní důvody, z nichž jeden je horší než druhý.

„Výrobci byli celí dychtiví, aby jejich auta byla hodnocena v roce 2022, přičemž výsledky měly demonstrovat splnění jejich původních cílů. V roce 2023 se totiž schéma měnilo a byly zavedeny nové náročnější testy,“ uvedl k poklesu počtu testovaných aut mluvčí organizace, čímž jen připomněl, jak moc se dnes dělají auta pro regulace všeho druhu. Udělat reálně co nejbezpečnější auto pro zákazníka? Nedůležité. Udělat auto tak, aby před parametry testu jeho bezpečnosti obstálo na jedničku? Priorita číslo jedna!

Euro NCAP totiž loni zavedlo nové prvky, bez kterých nelze získat pět hvězd. Tedy hodnocení důležité zejména pro marketingové a prodejní oddělení. Výrobci tedy nově musí do aut instalovat systém, který řidiče upozorní na přítomnost dítěte na zadním sedadle. Zároveň je třeba, aby nové vozy zvládaly detekovat motocykly a další zranitelné účastníky provozu, a aktivně na ně reagovaly. A kdo by je do aut draze instaloval, když levněji nemusí.

Tohle ale není nové, snad ještě podstatnější je druhá tvář úpadku automobilového průmyslu, který minimum nově testovaných vozů ukazuje. Od totiž přichází stále větší tlak na elektrifikaci, která je pro výrobce velmi nákladná, aniž by výsledkem byly zákazníky chtěné vozy. Na si tedy většina automobilek vydělává s pomocí spalovacích aut, do kterých pro změnu příliš neinvestuje, a tak jim následně prodlužuje životní cykly. Automobilových novinek tedy ubývá.

Tento stav bude trvat dál, a tak organizace předpokládá, že ani letos neotestuje víc jak 40 aut. Číslo pak bude růst jen s tím, jak přijdou znovu nové a tvrdší požadavky. Euro NCAP totiž mj. reaguje na tlak na elektromobilitu, který se mimo jiné odráží i v tom, že do testů se dostává stále více aut s bateriovým či třeba vodíkovým pohonem. Problémem těchto vozů nicméně je případné dění po nehodě, neboť u těchto vozů hrozí samovznícení a následný bleskový požár či rovnou exploze.

Je přitom otázkou, co přesně v tomto ohledu výrobci ještě mohou udělat. Tak jako tak je ovšem jasné, že testy v roce 2026 budou náročnější než nyní, přičemž nová auta nevyhnutelně dále zdraží. Letos a příští rok tak můžeme počítat s velkým množstvím premiér elektromobilů. A stejně tak dorazí i řada spalovacích novinek, jejichž životní cyklus se nejspíše natáhne až do roku 2035. Není to zdravé, není, ale před takovým výsledným stavem varujeme už roky a překvapením bohužel není.

Jedním z oněch 18 aut, které loni prošly nárazovými testy, je i Volkswagen ID.7. Ten si nakonec odnesl pět hvězd, mimo jiné i díky elektronickým berličkám, jimiž je doslova napěchovaný. Také je to ale v podstatě nesmyslné auto za 1,5 milionu korun. Foto: Euro NCAP, tiskové materiály

Zdroj: Autocar, Euro NCAP

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.