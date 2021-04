Evropa má nového vládce prodejů aut, VW i s Golfem po mnoha letech opustily trůn před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

VW Group už není vládnoucí automobilkou starého kontinentu, což je stav, který někteří dnes už dospělí lidé nikdy nepoznali. Na trůn se menší kličkou dostal konkurenční Stellantis.

Pro koncern VW nevypadá situace v Evropě letos zrovna růžově. Volkswagen Golf po lednu a únoru neobhájil post nejprodávanějšího vozu starého kontinentu ani v březnu. Místo toho se na trůn znovu vyšplhal Peugeot 208, pročež tu máme situaci, která nastává jen jednou za mnoho let. To by ale nebylo až tak zajímavé, pozoruhodnější je, že totéž platí i v mnohem širším měřítku, což je situace, kterou už jsme nepoznali dekády.

VW Group už totiž nevládne Evropě ani se všemi svými značkami, je to konkurenční koncern Stellantis, který se dostal na evropský vrchol mezi výrobci. Na první pohled se přitom může zdát, že ke změnám nedošlo. VW Group má za březen na kontě 269 035 registrací a za první kvartál prodal 652 126 vozů, zatímco v případě Stellantis jde o 251 489, resp. 604 629 aut. V obou případech tedy Němci vítězí nad koncernem zformovaným skupinami PSA a FCA. Je však třeba dodat, že řeč je v této chvíli pouze o ryze osobních vozech. Stellantis je nicméně dlouhodobým lídrem v oblasti prodejů lehkých užitkových vozů.

PSA a FCA společnými silami prodaly za první letošní čtvrtletí přes 184 tisíc dodávek, díky čemuž mají v daném segmentu třetinový tržní podíl (34,3 %). Pokud pak tyto registrace sečteme s prodanými osobními vozy, jsme na téměř 800 tisících autech, což je počet, jakému se nemůže rovnat ani VW Group. Ve srovnání s loňskem, kdy ještě francouzsko-německá a italsko-americká část koncernu fungovaly odděleně, jde o vzestup o 10,8 %. Evropské prodeje jako takové ale vzrostly jen o 3,8 %.

Aby toho nebylo málo, můžeme dodat, že Stellantis má i největší zastoupení v žebříčku deseti nejprodávanějších aut Evropy. Kromě prvního Peugeotu 208 tu máme pátý Citroën C3, šestý Peugeot 2008 a poměrně překvapivě desátý Fiat Panda. VW Group pak může kontrovat jen třemi „zářezy“, přičemž Golf skončil druhý, Tiguan sedmý a Škoda Octavia devátá. Dva zástupce pak má v žebříčku skupina Renault (třetí Clio, osmá Dacia Sandero) a jednoho Toyota (čtvrtý Yaris).

Zajímavé přitom je, že z této desítky pouze dva modely meziročně ztrácí, a to Golf (-22,3 %) a Clio (-11,1 %). Ve všech ostatních případech tu ovšem máme růst. Co se jednotlivých automobilek týče, v rámci prvního letošního čtvrtletí VW Group o 1,4 % klesl, a to hlavně kvůli poklesu Volkswagenu (-3,2 %), zatímco Stellantis rostl (+9 %). Radost tak Němcům může dělat jen Škoda (+1,9 %) a především Porsche (+14,1 %).

Peugeot 208 se i v březnu vyhoupl na evropský trůn. Ten pak koncern Stellantis opanoval i mezi výrobci, jakkoliv k tomu potřeboval spojit osobní vozy a lehké užitkové. V první kategorii totiž ještě nadále vládne VW Group. Foto: Peugeot

Zdroj: ACEA

Petr Prokopec