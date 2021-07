Rusové postavili unikátní obytný vůz, přes komický vzhled dojede i tam, kam jiné ne před 7 hodinami | Petr Miler

Na první pohled může vzbudit rozpaky pro svůj pouťový vzhled, zkoumáním detailů ale zjistíte, že jde o seriózní náčiní, které v případě prostupnosti i poměru výkonu a ceny bude obtížně hledat sobě rovného.

Rusové nejsou zrovna experty na obytné vozy, podobný způsob trávení volného času tam moc nefrčí a mnoho na tom nezměnila ani pandemie. Jsou ale experty na terénní stroje, které nezastaví ani vrtochy Sibiře, navíc už mnohokrát osvědčili svou schopnost dělat některé věci opravdu levně. Když si tedy někdo ze západu Evropy, kde nyní obytné vozy pro změnu frčí jako nikdy dříve, usmyslí, že potřebuje unikátní hotel na kolech s mimořádnými terénními schopnostmi za dobré peníze, skoro jinam než do Ruska zamířit nemůže.

Tak se stalo, že se na UAZ, výrobce legendární Buchanky, obrátil zákazník „za západu” s požadavkem na stavbu obytného vozu na jejích základech. UAZ nepohrdl, spojil se s firmou LuxForm, pro nás i pro automobilku dobře známého experta na stavbu extrémně levných obytňáků a společně daly za vznik vozu, který si říká Mir. Tedy slovem, které těm, co strávili mládí v obklopení propagandistických frází „Miru mir!”, jistě nemusíme překládat ani v jednom z jeho významů.

Nejde tu ale o jedinou reminiscenci starých časů, celá nástavba vozu je vyvedena v kosmickém stylu, kterým by nepohrdli ani Musk a Bransonem, jen hlavní postavou je tu Jurij Gagarin ve jedné ze svých typických póz. Když auto takto spatříte, budete možná mít pocit, že přijela pouť, on je to uvnitř ale docela propracovaný obytňák.

Detailů zatím UAZ více slíbil než zveřejnil, ale to základní víme - nástavba sendvičové konstrukce je koncipována tak, aby se uvnitř mohl postavit i dospělý člověk, proto je tak úzká a vysoká. Oblý design jde dobře dohromady s pojetím kabiny výchozího vozu, zadní světla neobvykle používají LED. Vnitřek nástavby je pak na rozdíl od zevnějšku velmi moderní a nabízí cestujícím plně vybavenou kuchyň s vestavěným dřezem, plynovou varnou desku, pracovní desku, skříňky, výsuvné stoly, židle i postel.

Pod kapotou se nachází tradiční motor 2,7 na benzin s výkonem 112 koní a vzhledem ke zbytku techniky lze UAZ věřit, že auto nabízí skoro bezkonkurenční prostupnost terénem. I cenu stavby výrobce slíbil zveřejnit později, vzhledem k ceně základu jen 872 000 rublů (asi 254 tisíc Kč) ale čekejme hodně málo - do půl milionu korun by se měl celý vůz vejít bezpečně. A to by nebylo špatné za jakousi obytnou raketu...

Vskutku neobvyklý obytný vůz si v Rusku nechal postavit zákazník ze západu Evropy. Kombinací terénní prostupnosti, praktičnosti, vzhledu a jistě i ceny jde o skutečné unikum. Foto: UAZ

