Evropské auto roku 2026 je zjevně ušité horkou jehlou, nucených svolání do servisů už má na kontě skoro tolik co hvězd

17.1.2026 | Petr Prokopec
Tohle auto se prodává jen pár měsíců a třeba v Česku bylo dodáno jen ve 109 kusech. Přesto u něj automobilka musí řešit už pěknou řádku problémů včetně rizika požáru či elektrošoku. Nebo problémy s brzdami, bezpečnostními pásy či airbagy.
Před pár dny jsme vás s jistým odporem informovali o kontroverzní volbě Evropského auta roku 2026. Této anketě už jinak nevěnujeme pozornost, neboť se stala agitačním prostředkem zcela odtrženým od reality, letošní výsledky ale zarazily tak, že jsme se nad tím museli podivit.
Vítězem se totiž stal Mercedes-Benz CLA a docela by nás zajímalo, čím dokázal kohokoli okouzlit. Není to špatné auto, to jistě ne, na 4 723 milimetrů dlouhém sedanu ale neshledáváme nic výjimečného. Svým vzhledem ostatně spíše odrazuje než láká, jakkoli pohled na design je vždy čistě individuální záležitostí. I kdyby se vám ale líbil, v lacině působící kabině nenajdete nic, čím by překonával třeba čínskou produkci - ta se záplavou displejů chlubí již řadu let.
Samotní zástupci třícípé hvězdy navíc dotykové obrazovky nepovažují za nic luxusního, právě naopak. K lidovému vozu má ovšem nové CLA velmi daleko, v základní elektrické verzi totiž startuje na 1 189 430 Kč. O trochu levnější je pak sice ta spalovací, ovšem je třeba si uvědomit, co za svých 1 118 040 Kč dostáváte - pod kapotou je totiž přeplňovaná jedna-pětka, navíc čínské výroby, která dopředu posílá pouze 136 koní. Dalších 20 kobyl pak sice dodává mild-hybridní technika, takové pohonné ústrojí je ale při takové ceně a velikosti vozu pořád směšné.
Čím přesně by tedy nové CLA mělo okouzlit? Možná jsme na to přišli. Může to být počet svolávacích akcí, které již má na kontě. Dáme ale krk na to, že zrovna tím se Mercedes chlubit nebude, jakkoli do jeho tajnůstkářství poněkud hodil vidle Auto Bild, který upozorňuje poměrně velké množství vážných závad.
Jednotlivá nucená svolání do servisů se sice obvykle netýkají bůhvíjakého počtu aut, vůz je ale reálně v prodeji jen pár měsíců a u nás si ho koupilo jen něco přes 100 lidí. Spalovací provedení se pak ani nezačalo dodávat zákazníkům. Třícípá hvězda navíc nechce upřesnit, kolik kusů přesně bylo kde prodáno (a je těžké se toho dopočítat, neboť jsou současně v prodeji obě poslední generace), ani o vyšší desítky tisíc kusů ale jít nemůže. Míra poruchovosti tak ve finále nebude zrovna nízká.
Navíc opravdu nejde o problémy, nad kterými byste jen mohli mávnout rukou. Třeba 84 aut musí do servisů kvůli riziku požáru či elektrošoku. Dalších 32 vozů má problémy s bezpečnostními pásy jako takovými, zatímco u 118 kusů může dojít na problém s jejích předpínači. Započítány jsou v to nicméně také některé exempláře stále spřízněných tříd A a B. Zhoršený brzdný výkon se pak týká 164 aut, vadné okenní airbagy se týkají 140 vozů, dalších 594 pak dostalo špatný asistenční systém.
Suma sumárum se tak jedná o zhruba tisícovku vadných exemplářů CLA, ale jen v Německu. Reálně tedy půjde o tisíce aut napříč Evropou, která trpí vážnými nedostatky po pár měsících prodejů. Objektivně lze sice říct, že třeba takový Ford na tom bude hůř, od této mainstreamové značky však klientela v rámci kvalit nemá taková očekávání jako u prémiového Mercedesu. Nové CLA navíc mělo odstartovat novou éru značky, ve které se Němci chtěli vrátit na vrchol branže.
Při této vizitce ale mohou počítat s dalším úprkem zákazníků směrem k Mnichovu či Ingolstadtu, jen loni přišli o 10 procent zákazníků. To oznamují v tiskové zprávě, kde sám šéf firmy říká: „Zcela nový model CLA podtrhuje hloubku kvality a inovací v našem produktu.” S takovou „hloubkou kvality” se máme opravdu na co těšit...
Nový Mercedes CLA se prodává jen pár měsíců, přesto značka řeší ve spojitosti s ním už šest svolávacích akcí. Sice se obvykle netýkají bůhvíjakého množství aut, ovšem co byste čekali po takové v době v prodeji? A třeba hrozba požáru či elektrošoku opravdu není něčím, nad čím by šlo mávnout rukou. Foto: Mercedes-Benz
