Evropské automobilky stále více připomínají Tatru z dob ČSSR. Jen faceliftují stará auta, nové generace asi už nikdy nedorazí

/ Foto: Audi

Tatra 613 se začala vyrábět v roce 1974 a ještě v roce 1996 se prodávala ve své čtvrté evoluci. Jako „nový” model 700 to pak dotáhla až do roku 1999. Zdá se vám to směšně dlouho? Některá evropská auta mají dnes nakročeno úplně stejným směrem.

Kdy naposledy jste byli svědky premiéry opravdu nového auta, které na trh přišlo jako odpověď na přání zákazníků? Bude to chtít chvíli pátrání v paměti, neboť i když se automobilové novinky odhalují skoro denně, skutečně nový vůz představuje málokterá z nich. A v případě koncernu VW to platí dvojnásob.

Výše zmíněnou formulací jsme pochopitelně obešli elektrická auta, která z popudu zákazníků na trh obvykle opravdu nepřichází, zájem o ně je navzdory všem nařízením a dotacím velmi malý a třeba u nás je prakticky nulový. Zákazníci prostě chtějí něco jiného a chtěli by to nové, automobilky ale s ničím novým nepřichází. Analogie s Tatrou se může zdát přitažená za vlasy, ale jak daleko od takového stavu reálně jsme?

Uvážíme-li, že VW Golf VII a Škoda Octavia III se odhalily v roce 2012 v podobě, která je v principu stále stejná i u jejich následovníků, není to zase taková fantasmagorie. Bavíme se o 12 letech v prodeji s tím, že VW počítá, že tahle auta udrží při životě snadno do roku 2030. To bude znamenat 18 let. Jenže platforma MQB, která těmto (a mnoha dalším vozům koncernu) stále slouží, je ještě o mnoho starší. Osobně jsem byl v listopadu roku 2007 na tiskové konferenci, kde VW odhalil plán tyto technické základy vyvinout, už v tu dobu tedy musel mít na stole konkrétní plány, konkrétní ideu. Pro zasazení do kontextu - původní iPhone se začal prodávat 29. června 2007, ve světě techniky je to dávnověk.

Bavíme se tedy o tom, že VW může v roce 2030 prodávat jako novou techniku, která je morálně 23 let stará. Tatra 613 se vyráběla 22 let... A čert vezmi platformu, i s tou se dá různě čarovat, realita Golfu nebo Octavie je taková, že auta s „novou generací” neprošla ani zásadní evoluci - mají pořád stejné rozvory, jen v menší míře občerstvované motory apod. To jsou prostě pořád ta samá auta s upravenými karoseriemi a interiéry, nanejvýš něco jako Tatra 700 postavená z šestsettřináctky - ta to dotáhla se stářím až k pětadvacítce...

Tím se dostáváme k dnešní premiéře inovovaného Audi Q7, které může stihnout podobný osud. Vůbec první SUV německé automobilky je ostatně na delší životní cykly „zvyklé”, první generace byla představena v roce 2005 a v prodeji vydržela deset let. V té době již spřízněné Porsche Cayenne a Volkswagen Touareg měly na kontě druhou generaci, jenž byla v mezičase nahrazena tou třetí. Značka se čtyřmi kruhy ve znaku si ale zjevně řekla, že není kam pospíchat. S nástupcem originálu tedy přišla v roce 2015 a při životě jej i po devíti letech bude držet dál na základech zvaných pro změnu MLB, které ve formě MLB B/C pamatují i doby, kdy žádný iPhone ani neexistoval. Bavíme se tedy znovu technice, která ve svém principu bude v jednu chvíli pamatovat dekády staré časy.

Audi totiž odhalilo již druhý facelift Q7, který naznačuje, že důchod jedné z vlajkových lodí značky je ještě daleko. A modernizace znovu není zrovna rozsáhlá, po stránce motorické se dokonce nezměnilo vůbec nic. Základní dieselové provedení 45 TDI je tedy znovu spojeno s 231 koňmi, zatímco v případě verze 50 TDI již třílitrový turbodiesel posílá na všechna čtyři kola 286 koní. V případě benzinového šestiválce lze pak u modelu 55 TFSI počítat s 340 koňmi, zatímco Audi SQ7 osazené čtyřlitrovým osmiválcem má na kontě 507 koní. Zajímavé pak je, že značka v tiskové zprávě zatím nezmiňuje návrat plug-in hybridního ústrojí, které dávalo k 381 nebo 462 koní.

Co je tedy nového? Hned na první pohled si lze všimnout modernizované čelní masky, jíž nově doprovázejí diodová světla již ve standardu. Pokud to ovšem zákazníkům nestačí, mohou sáhnout po matricových LEDkách či variantě HD Matrix LED, jenž kombinuje klasické diody s laserovými. Toto provedení je přitom aktivováno automaticky po překročení rychlosti 70 km/h, kdy dochází na posílení paprsku tak, aby řidič viděl co nejlépe do dálky a zároveň neoslňoval protijedoucí auta.

Audi zároveň zapracovalo na individualizaci, majitelé si tedy budou moci zvolit jeden ze čtyř „světelných podpisů“, který je jim nejbližší. V případě zadních lamp se pro změnu počítá s varováním ostatních řidičů - pokud se totiž jejich vůz přiblíží na vzdálenost do dvou metrů, jsou aktivovány všechny segmenty tvořené organickými diodami. Mimo to je možné i v této oblasti zvolit odpovídající světelné sekvence při opouštění domova či naopak při návratu domů.

Souběžně s tím prošla modernizací nabídka litých kol pokrývající velikosti od 20 do 21 palců, k mání jsou také nové barvy karoserie. Značka si dále pohrála také s paketem S line, který se nyní vizuálně více blíží verzi SQ7. U té lze pro změnu čekat ještě nový nárazník s většími otvory vzduchu, stejně jako některé černé dekory. Uvnitř nicméně již věci zůstávají při starém, novinky se týkají pouze multimédií, u nichž lze počítat s podporou aplikací jako Spotify či Amazon Music.

To je ale vše, dodat tak můžeme už jen ceny pro německý trh, kde Q7 45 TDI startuje na 79 300 Eurech (cca 1 968 000 Kč), zatímco za 50 TDI je třeba zaplatit 82 300 Eur (2 043 000 Kč) a 55 TFSI stojí 82 500 Eur (2 048 000 Kč). Poté ale již následuje značný skok směrem k SQ7, u kterého si bez 112 tisíc Eur (2 780 000 Kč) ani neškrtnete. Poměr hodnoty a ceny tedy není bůhvíjaký, přesto asi Audi nebude mít problém tohle auto prodávat - skutečně nové generace se totiž pravověrná Q7 už nikdy dočkat nemusí. A cokoli elektrického místo ní bude znovu jen odpovědí na otázku, kterou nikdo nepoložil...

Druhý facelift Q7 sotva něco velkého mění a dál udržuje při životě v principu stárnoucí auto. Jak dlouho to výrobci chtějí s touto strategií ještě vydržet? Foto: Audi

Zdroj: Audi



