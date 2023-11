Evropský automobilový průmysl je likvidován elektromobily, říká CLEPA. Už to není dojem nebo obava, je to statistický fakt před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Co se asi může stát, když celé průmyslové odvětví léta tlačíte do něčeho, co většina trhu odmítá, protože je to horší a dražší? A když už to tedy musí být a poptávku stimulujete horem dolem, mimo Evropu to někdo umí vyrobit levněji? Následky by domyslel každý průměrný školák, EU to nezvládla.

Přiznám se, že čas od času cítím obrovskou bezmoc, když si uvědomím, že jsme více jak dekádu varovali odpovědné osoby před snadno domyslitelnými následky jejich manipulace s automobilovým trhem. Dělali jsme to s rostoucí intenzitou v souladu s tím, jak se zintenzivňovala ona manipulace, přesto dnes stojíme na prahu ekonomické krize, před kterou moudří též varovali před mnoha lety. A jako by to nestačilo, ani tento stav nestačí k tomu, aby se dotyční chytili za nos a nastolený směr změnili. Naopak dál přitvrzují v potírání těch, kteří absurditě jejich jednání nastavují zrcadlo.

Je to přitom skutečně jednoduchá matematika. Aby ekonomika fungovala, potřebujete fungující trh, který jako jediný dokáže zajistit efektivní alokaci zdrojů. Nikdo ho asi nikdy nenechá fungovat zcela volně, má to také své negativní dopady, když ho ale necháte aspoň trochu dýchat, nezpřetrháte všechny nitky vedoucí od zákazníků k výrobcům. Když takto nezpůsobíte obrovskou nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou, nemůže to dopadnout úplně špatně. Bohužel se stal pravý opak.

Trh s auty po léta přestával být trhem, když zejména EU začala výrobce postupně tlačit k nabízení spousty věcí, o které nikdo nestál. To logicky způsobuje rostoucí náklady na straně jedné a klesající atraktivitu výsledného produktu na straně druhé. Dokud šlo o prkotiny, nic to nepokládalo, ale v momentě, kdy někdo začal přímo či nepřímo nařizovat elektrická auta, bylo to prostě moc. Produkt se stal mnohem dražším a současně - jako trhem zcela nevyžádané řešení - mnohem méně atraktivním. To je nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou v její extrémní podobě.

Samo o sobě je to negativní, protože to prostě trh nutně zmenší, což bude mít nevyhnutelné dopady na ekonomiku, to ale není celý problém. Jeho součástí je, že ono vnucované řešení je jako na potvoru tím, které místní firmy neumí z globálního pohledu efektivně vyrobit. Zatímco tedy se spalovacími auty byly automobilky jako VW světovou špičkou, na kterou se málokdo hrabal, podívejte se, co jsou se svými elektromobily. Taková řada ID od VW je vtip, nesmyslný, předražený, v jádru neprodejný produkt. Že za něj sám VW bojuje jako za ten jediný správný je absurdita na druhou, ale to dnes nechme stranou.

Potíž je v tom, že za takové situace se místní automobilový průmysl jako takový stává ohroženým druhem, protože - pokud neuberete z onoho nařizování elektrických aut - prostě nemá co konkurenceschopně nabízet. Různí „chytráci” na tohle řeknou, že měl přece dávno jít elektrickým směrem, což je opravdu hloupost - jednak to v podstatě udělal, mnohé automobilky ani nemohly realisticky začít dřív, i kdyby to ale udělal kdykoli dříve, byl by nekonkurenceschopný úplně stejně, protože zejména výroba baterek je extrémně energeticky náročná. A jak si tu stojíme s cenami energií - mimochodem primárně hlavně kvůli té samé politice té samé EU, která nařizuje elektromobily - vidíme každý měsíc na účtech od ČEZu, e.onu a dalších.

Je to smrtící kombinace okolností, když jsme o ní ale psali před pěti a více léty, leckdo říkal, že je to strašení, malování čerta na zeď. No, kéž by bylo, ani nevíte, jak rádi bychom se pletli. Bohužel jsme se nepletli a nyní, když už je prakticky vymalováno a zachránilo by nás leda okamžité zastavení všech těch „zelených” nesmyslů, které nám denně zdražují a komplikují život, přichází Evropská asociace dodavatelů automobilového průmyslu (European Association of Automotive Suppliers, CLEPA) se statistikou, která vše jen dokumentuje. A konstatuje, kde jsme - pravým jménem to raději nechceme nazývat.

„Hrajte hloupé hry, získejte hloupé ceny,” říkají Američané a na tuto situaci to pasuje bezvadně. CLEPA konstatuje, že Evropa optikou obchodní bilance automobilového sektoru vydělávala ještě před pár léty obrovské množství peněz, přebytek se ale v posledních letech ztenčuje a CLEPA očekává, že příští rok vše skončí ve schodku.

Abychom byli konkrétní, ještě v roce 2018 pracoval evropský automobilový sektor s přebytkem obchodní bilance ve výši 26 miliard Eur, tedy 633 miliard Kč, pro srovnání několik aktuálních schodků českého státního rozpočtu. Od roku 2018 se ale přebytek snížil o šedesát procent, takže letos půjde jen o 10 miliard Eur. To ještě jde, jenže sešup je tak rychlý, že zejména čínské dovozy mají podle CLEPA bilanci příští rok poslat do záporných hodnot. Evropský automobilový průmysl je prostě nekonkurenceschopný, nestíhá, je tlakem na elektromobily a vším, co s tím souvisí, doslova likvidován před očima. Auta nějaká budou, odněkud přijedou, páteří evropského průmyslu ale vše kolem nich nebude ani omylem.

A to je optika Evropy. Jak asi bude vypadat Česko, ve kterém je tento sektor extrémně významný a kde nespočet významných, pro běžného člověka ale prakticky neznámých firem působí jako dodavatelé automobilek, které tu toho vyrábí stále méně? Nechceme domýšlet, ale trend vidíte sami. Není to dojem, není to obava, je to statistika - 60 procent poklesu za 5 let a očekávání posunu do záporu během jednoho roku. Na co kdo ještě čeká, až skutečně přijdou problémy, které nechceme znovu zažívat?

S výrobou elektrických aut evropské firmy nedokážou být konkurenceschopné, přesto je do nich EU tlačí. Pokud je chce zlikvidovat, pak to byl „good job”, jinak opravdu nechápeme, kde komu hlava stojí. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroj: Automobilwoche

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.