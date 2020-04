Evropu zasáhl největší propad prodejů aut od druhé světové války, až o 85 procent před 4 hodinami | Petr Prokopec

I když řada evropských zemí nebyla snahami zastavit šíření nového koronaviru po celý měsíc, přesto v některých zemích vypadá jako po válce, v tomto případě skoro doslova.

Včerejším dnem odstartoval nový měsíc, přičemž pro Česko bylo asi nejdůležitější zasedání vlády, která následně rozhodla o prodloužení nouzového stavu až do poloviny května. Tento záměr ještě musí posvětit Poslanecká sněmovna, nicméně díky spojení ANO, ČSSD a KSČM lze očekávat hladký průběh. Nedá se tedy očekávat ani rychlý návrat k normálu a příchod rozsáhlých ekonomických problémů se zdá být nevyhnutelný.

Následky zavedených opatření dokládají už první reporty týkající se prodeje aut v březnu. Ten se již nesl v Evropě právě ve znamení koronavirové pandemie, jakkoliv ta neodstartovala všude stejně. Jako první přitom byla zasažena Itálie, a podle toho registrace vypadají. Meziročně totiž došlo na 85,42procentní pád, díky čemuž bylo prodáno pouze 28 057 nových vozů. To je již v podstatě stav na úrovni Česka, který jen deklaruje, jak špatně na tom země je - loni se tamtéž prodalo téměř 200 tisíc nových aut.

Francie a Španělsko, tedy další dva členové nyní již pouze „Velké evropské čtyřky“, na tom ovšem nejsou o poznání lépe, jakkoli opatření zejména v první zemi celý měsíc netrvají. S první zemí je tedy spojen 72procentní a se druhou 69procentní propad. To jsou vskutku hrozivá čísla, která opravdu nevěstí nic dobrého. Zvláště když jak Itálie, tak i Francie a Španělsko byly vystaveny poklesu prodejů již v lednu a únoru. V té době pochopitelně neměly s koronavirem nic společného. Prodeje ale padaly i jinde - ze zemí, které už zveřejnily březnová čísla, zmiňme Rakousko (-66,6 %), Irsko (-62,9 %), Dánsko (-42,2 %( nebo Švýcarsko (-39,3 %).

Otázkou přitom je, co se bude dít dále. Kupříkladu italská automobilová asociace UNRAE již uvedla, že pokud budou restrikce zrušeny na konci dubna či nejpozději na začátku května, bude celoroční propad registrací „pouze“ 32procentní. V zemi by tedy letos mělo být prodáno 1,31 milionu aut, nicméně pokud se restrikce potáhnou až do konce prázdnin, prodáno bude jen zhruba milion nových aut.

Předseda asociace Michele Crisci proto již volá po vládních dotacích, které by průmysl pomohly zachránit. V hledáčku nemá elektromobily, ale víceméně všechna auta, která emitují méně než 95 gramů CO2 na kilometr, což byl cíl Evropské unie pro příští rok. Tento limit by se dle Crisciho měl být posunout, neboť pokud se jej automobilky za této situace budou pokoušet splnit, bude v ohrožení mnohem více než 1,1 milionu pracovních míst, jako je tomu nyní. EU ale v tuto chvíli říká, že nastavené limity zůstávají pevně v platnosti.

Situace tedy rozhodně není růžová. Jürgen Pieper, analytik společnosti Bankhaus Metzler, si dokonce myslí, že „prodeje nových aut budou zasaženy nejvíce od roku 1945“. Zdá se tedy, že se opravdu můžeme začít chystat na největší krizi od druhé světové války, a to je třeba dodat, že březen není tím měsícem, se kterým jsou spojené největší obavy analytiků i výrobců. Prim v tomto ohledu hraje duben, kdy budou propady ještě hrozivější. Tedy za předpokladu, že politici neuvolní otěže. To se ale v tuto chvíli nezdá být reálné.

Zdroj: Auto News, ACEA

Petr Prokopec