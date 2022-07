Soudní dvůr EU rozhodl ve věci údajného zneužívání benevolence pravidel motory TDI od VW před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Pokud máte pocit, že evropská pravidla nic jako benevolenci v případě spalovacích motorů neznají, mýlíte se, výrobci dosud mohli využívat mj. tzv. termálních oken, ve kterých nemusí být plněny emisní limity. VW je měl zneužívat a skončil kvůli tomu před soudem.

Pojem „termální okno“ jste nejspíše v posledních letech zaregistrovali, a to v souvislosti s dieselovými motory Volkswagenu a Mercedesu. Obě automobilky byly opakovaně viněny z toho, že jej zneužívají k tomu, aby jejich vozy mohly bez jakéhokoli postihu překračovat emisní limity. Přiznejme si na rovinu, že fakticky tomu tak opravdu je, a to nikoliv jen u výše zmíněných automobilek, to ale automaticky neznamená, že jde o něco špatného nebo nelegálního.

Výrobci takto obvykle chrání techniku pohonných jednotek před poškozením, které jim při přílišných ohledech na emise v případě vysokých nebo naopak nízkých venkovních teplot hrozí. V případě moderních agregátů totiž ve snaze o redukci emisí je část výfukových plynů nahnána zpět do sacího potrubí, kde dochází na její smísení s čerstvým vzduchem. To nicméně vede ke zvýšení teplot nasávané směsi, což sice redukuje specializovaný chladič EGR, nicméně ten není dostačující. Stejně jako Volkswagenu evidentně dostatečně nepomáhalo, že vsadil na vysokotlaký systém, u kterého se výfukové plyny vrací do sacího potrubí až za škrticí klapkou.

Němci tedy využili oněch termálních oken, kdy po omezenou dobu nedochází na stoprocentní aktivaci veškerých anti-emisních systémů, kterými je daný vůz osazen. Právě v takových chvílích pak překračuje povolené limity. Nicméně Evropská unie o tom ví, vše ostatně už dávno posvětila. A nyní to samé fakticky učinil i Soudní dvůr EU, třebaže jeho závěry jsou některými médii prezentovány poněkud senzačněji.

Evropský soudní dvůr se zabýval případem, kdy rakouští majitelé vozů VW vinili automobilku a dva dealery z používání tzv. odpojovacího zařízení (lidsky řečeno vypínání anti-emisních systémů v době, kdy měly fungovat), a proto požadovali zpět své peníze. Rakouské soudy v tomto sporu tápaly hlavně v případě onoho termálního okna. Dle nich totiž emisní systémy vozů Volkswagenu dokonale fungovaly jen ve chvílích, kdy se teplota pohybovala mezi 15 a 33 stupni Celsia a kdy nadmořská výška nepřesahovala tisíc metrů. To jsou u nás vcelku nevýznamná omezení, v Rakousku se ale vzhledem k tamním teplotám a nadmořským výškám situace jevila jinak.

Překvapivé může být, že VW s oněmi hodnotami souhlasí. Dodává však, že zmíněných 15 stupňů Celsia bylo naměřeno u sání motoru, kde je tepleji než v okolí. Reálně by tedy anti-emisní systémy měly fungovat v pásmu 10 až 33 stupňů Celsia, čímž je pokryta již většina roku. Situace se navíc nemá tak, že při 11 stupních je motor dokonale čistý a při 9 připomíná tahač z 50. let 20. století, dochází pouze k jistému, často nevýznamnému omezení efektivity anti-emisních systémů.

Termální okno podle automobilky slouží jen k ochraně pohonných jednotek, což svým rozhodnutím v podstatě uznal i Evropský soudní dvůr, třebaže automobilkám nastavil poněkud užší mantinely. Podle soudu je klíčové, aby anti-emisní systémy fungovaly za normálních provozních podmínek v určitém místě, a nenacházely se tedy v termálním okně častěji než v jiných režimech. Paušální rozhodnutí pro celou EU pak logicky nepadlo, neboť - jak jsme již naznačili - jiné podmínky panují v Česku, Rakousku, Itálii, Švédsku...

Soud tedy do Rakouska, stejně jako do zbytku Evropy, vzkázal, že posuzovány budou muset být jednotlivé případy. Platit navíc bude presumpce neviny, načež bude na žalující straně a justici, aby Volkswagenu či jiné automobilce dokázala, že kvůli ochraně pohonné jednotky anti-emisní systémy po většinu roku nefungovaly. Pokud se to povede, pak vina bude na výrobci. Ani tak ale nepůjde o precedens, neboť žádné dva případy nebudou úplně stejné.

Ve finále se tedy nelze divit německé automobilce, že rozhodnutí vítá, neboť termální okna jsou v obecné rovině dále přípustná a očekává, že v jednotlivých soudních přích bude s ohledem na realitu nadále vítězit. Ještě větší radost ale z výsledku budou mít právníci, kterým se otevřelo nové pole působnosti. S dieselovými vozy totiž v Evropě jezdí miliony řidičů, z nichž mnoho sní o snadném výdělku na konto VW a spol. Případů spojených s obviněním s používání nelegálního emisního zařízení tak jen bude přibývat. Že na tom ale ne každý vydělá, nemusíme dodávat, VW ústy svého mluvčího zůstává přesvědčen, že obdobné soudní pře budou pro žalující strany nadále neúspěšné.

VW může u svých dieselových aut i nadále používat tzv. termální okna, je nicméně zapotřebí, aby anti-emisní systémy po většinu času byly v provozu. Evropský soud tak nerozhodl jednoznačně pro ani proti Volkswagenu, jednotlivé případy budou muset být řešeny lokálními soudy s ohledem na lokální realitu. Foto: Volkswagen

Zdroj: Focus, Soudní dvůr Evropské unie

Petr Prokopec

