Evropským autem roku se může poprvé stát Číňan, byla by to symbolická kapitulace místního autoprůmyslu před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BYD

Je zjevné, že jakási sebedestrukce Evropy zasáhla místní automobilový průmysl v plné parádě, a to na zejména na úkor čínských firem. Kdyby některá z nich ovládla místní anketu Auto roku, bylo by to docela příznačné. A může se to stát, BYD i čínské Volvo jsou v nejlepší sedmičce.

Že další a další kroky Evropské unie podkopávají stoličku místnímu automobilovému průmyslu, který se kvůli té samé EU ocitl v pomyslné oprátce, by dnes nemohl nevidět snad jen slepý. Říká to už i sdružení dodavatelů automobilového průmyslu, podle jehož dat se evropský automobilový sektor příští rok poprvé dostane do schodku obchodní bilance. A to jak kvůli uvadajícím vývozům, tak kvůli rostoucím dovozům. V obou směrech totiž začínají tahat za delší kus provazu Číňané a bylo by symbolické, kdyby právě v ten moment poprvé uzmuli ocenění Evropské auto roku (COTY neboli Car Of The Year). A přesně to se může stát.

Minulý týden bylo totiž nejprve zveřejněno 28 kandidátů na titul, mezi nimiž figurovalo hned pět čínských aut (BYD Atto 3, BYD Han, BYD Doplhin, BYD Seat a Nio ET7). Respektive dokonce sedm, neboť Smart je dnes již záležitostí Říše středu a nejinak je tomu v případě Volva EX30. Jejich soupeře z Evropy, Ameriky či Japonska pak ani nebudeme jednotlivě zmiňovat, porota 59 novinářů totiž již přistoupila k druhému kolu.

Aktuálně tu tedy máme seznam sedmi finalistů, v jejichž případě dojde na další testy. Následně pak bude zvolen vítěz, na jehož slavnostní vyhlášení dojde 26. února příštího roku u příležitosti zahájení ženevského autosalonu. Z výše zmíněných aut čínských značek má přitom šanci už jen BYD Seal, který se popere s novým BMW řady 5, Kiou EV9, Peugeotem 3008/e-3008, Renaultem Scénic, Toyotou C-HR a Volvem EX30. Jak jsme ale naznačili výše, poslední finalista je taktéž z Říše středu, přičemž stojí na stejné platformě SEA vyvinuté ve spolupráci s automobilko Geely, kterou dostal do vínku také onen Smart.

Kdo nakonec vyhraje, je samozřejmě v tuto chvíli ve hvězdách. Nicméně BYD má slušné šance, neboť Seal je pořádným kusem auta za relativně malé peníze. Na německém trhu startuje na 44 900 Eur (cca 1 094 000 Kč), pročež je o zhruba 100 tisíc korun dražší než Volkswagen ID.3. Jenže koncernový elektromobil má na délku 4 262 mm, zatímco Seal je 4,8metrový kolos. Počítat pak v jeho případě můžete s udávaným dojezdem 570 km, akcelerací na stovku za 5,9 sekundy a maximálkou 180 km/h. ID.3 má oproti tomu na kontě 435 km, 7,4 s a 160 km/h.

Elektrický zástupce VW je přitom podobně velký jako Volvo EX30, se kterým je spojeno 475 km dojezdu, 5,7sekundový sprint a maximálka 180 km/h. V této konfiguraci je navíc k mání od 869 900 Kč, BYD tak překonává v několika parametrech. Navíc má ten správný „rodokmen“, ve finále by tak Seal mohl klidně převálcovat. Ovšem už jen skutečnost, že se v COTY objevilo hned pět čínských aut, jen dokládá, jak moc se výrobci z Říše středu za poslední léta zlepšili a jak moc vážně bychom je tu měli brát. BYD navíc svá auta prodává se ziskem, o tom se naprosté většině výrobců elektromobilů ani nezdá.

Seznam finalistů Evropského auta roku (COTY) 2024

BMW řady 5

BYD Seal

Kia EV9

Peugeot 3008/e-3008

Renault Scenic

Toyota C-HR

Volvo EX30

Čínský BYD Seal se může stát Evropským autem roku 2024, karty má i díky příznivé ceně rozdané dobře. I kdyby ale nakonec titul pobral kdokoliv jiný, už jen fakt, že mezi úvodními kandidáty bylo hned pět čínských vozů, jen dokládá, jak moc Evropská unie likviduje konkurenceschopnost automobilové branže starého kontinentu ve prospěch leckdy sotva známých čínských firem. Foto: BYD

Petr Prokopec

