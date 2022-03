Evropu stihla zkáza kombíků, z kdysi žádaných aut se stávají stále větší propadáky před 3 hodinami | Petr Prokopec

Jen hrstka modelů na několika málo místech dokáže vzdorovat moderním trendům a celková čísla jsou neúprosná. Dostaneme se do momentu, kdy koupit nové kombi bude podobně složité jako koupit nové MPV? Vyloučit to rozhodně nelze.

Mluvit o tom, že zákazníci v posledních letech u prodejců aut nejčastěji sahají po SUV, by bylo nošením dříví do lesa. Auta se zvednutým podvozkem a zvýšenou stavbou karoserie již z trhu prakticky vytlačila rodinami kdysi oblíbená MPV a stále těžší rány zasazují i kombíkům. Stejně jako vozy z tohoto segmentu totiž zvládají pobrat velké množství nákladu, navrch však přihazují zajímavější vzhled a někdy i jisté terénní schopnosti. Stinnou stránkou sice je vyšší spotřeba i cena, v tomto směru ale již klientela přemýšlí spíše srdcem než hlavou.

Automobilky nemají problém takové smýšlení následovat, a tak MPV naprostá většina z nich poslala zcela k ledu. A kombíky se nyní zdají být další na ráně. I jejich odbyt prudce klesá, jak nejlépe ukazují čerstvá čísla analytické firmy JATO Dynamics. Ta vystihla podle ní až brutální trendy posledních let v několika málo číslech.

Než se dostaneme k současnosti, je dobré říci, že kombíky se dlouho držely. V roce 2000 měly v Evropě 13procentní podíl na trhu, který si s drobnými výkyvy držely až do roku 2015. Od té doby ale klesl jejich tržní podíl na 8,6 %. Ptáte se, co se za tu dobu stalo s SUV? Řekneme vám to - v roce 2000 měly 3,6 procenta trhu, loni to bylo 46 procent. Slovo „brutální” tu opravdu není přehnané.

Situace kombíků tak už nemá daleko k MPV, která i s minimální nabídkou drží 1,8 % trhu. Jakmile bude překročen určitý bod zlomu v případě kombi, nastane další sešup. Spousta automobilek jako Alfa Romeo, Citroën, Honda či Nissan žádné pravověrné kombíky dávno nenabízí a dá se čekat, že více jich bude následovat. Renault nebude mezi prodejci těchto aut po definitivním konci současného Méganu a třeba i taková škodovka bude po konci Fabie držet ve svém portfoliu jen dva vozy. SUV už teď nabízí tolik, že je ani nechceme počítat, vezmeme-li tedy v potaz i její specifické modely pro Indii a Čínu.

Žádné velké zastání ale tyto vozy nenachází ani ve většině zemí. Švédsko, Česko, Německo, to je v podstatě vše, co mezi významnými odbytišti stojí za řeč. Už i Nizozemsko se přiklání stále více k SUV. Modely také nemá smysl dlouze pitvat - celosvětově vede Subaru Outback, které lze ale snadno strčit do kategorie crossoverů. Vedle něj se dobře mezi kombíky prodává jen Škoda Octavia, Toyota Corolla, VW Passat, Ford Focus, VW Golf, Audi A4, Volvo V60 a BMW 3, v tomto pořadí. Popularita většiny těchto aut ale strmě klesá, jako segment padají nyní tempem okolo 20 % ročně.

Je sice pravdou, že SUV jsou pravidelně pod velkou palbou kritiky, neboť jsou spojené především s vyšší spotřebou energie a tomu odpovídajícími emisemi, nezdá se ale, že by to někoho reálně trápilo. Z kombíků je kvůli tomu už teď okrajová záležitost a pokud se nestane zázrak, v příští dekádě o většině z nich můžeme psát jen v minulém čase.

Ani Škoda, značka z hájemství kombíků, jehož největším trhem je hájemství kombíků (Německo) neudrží v nabídce Fabii Combi. Foto: Škoda Auto



To se pak člověk musí ptát, co bude s dalšími modely, Škodu Octavia nevyjímaje. Stále méně lidí kombíky kupuje na úkor SUV, to je prostě fakt. Foto: Škoda Auto

Zdroj: JATO Dynamics

Petr Prokopec

