Experti varují před neřešitelným nedostatkem elektromobilů, na silnicích prý nutně bude zabíjet

/ Foto: GMC

Elektrická auta mají řadu nevýhod, na jednu z těch nejpodstatnějších se ale ve stínu těch ostatních tak trochu zapomíná. Jde o hodně těžké vozy, které je těžké zastavit tak jako tak, zvláště pak, když výrobci na technice šetří.

O elektrický Hummer jsme se dnes již jednou otřeli, a to v souvislosti s podivným tlačítkem na středovém tunelu, které vůbec nic nedělá. Automobilka GMC mu žádnou funkci nepřiřadila a nyní po majitelích chce, aby jí zaslali své podněty a na základě toho tlačítku nějakou funkci později doplní. Jak vše dopadne, nebudeme předjímat, nyní se totiž zaměříme na trochu jiný aspekt americké novinky. I v předchozím článku jsme totiž zmínili její šílenou hmotnost, která přesahuje čtyři tuny. S běžným oprávněním pro řízení osobních aut na tak za volant nemůžete. To je ovšem menší problém, větší koresponduje právě s onou neskutečnou hmotou. A také s tím, co se stane, když se rozpohybuje.

Všeobecně je totiž známo, že s vyšším počtem kilogramů přichází také vyšší spotřeba. Zároveň se ovšem i zhoršují jízdní vlastnosti. Dochází mj. k prodloužení brzdné dráhy, neboť zastavit čtyři tuny již vyžaduje nemalé úsilí. To ostatně nedávno potvrdil magazín Motor Trend, který elektrický pick-up otestoval. Přitom zjistil, že na jeho zastavení z rychlosti 97 km/h je třeba dráha dlouhá 42 metrů. Hummer tak výrazně zaostává třeba za dieselovou Škodou Octavia Combi, která na stejnou disciplínu potřebuje o 8 metrů méně.

Jak asi již tušíte, příčina se skrývá v hmotnosti. Český kombík totiž váží zhruba 1 500 kilogramů, tedy o chlup více, než kolik mají na kontě pouze baterie Hummeru. Mnoha haváriím tak dokáže předejít, stejně jako jsou méně závažné jejich následky, pokud již na srážku dojde. Podstatné je nicméně i to, že díky 150 koním trvá dieselovému modelu 8,8 sekundy, než se dostane na stovku. Hummer ovšem disponuje 1 014 koňmi a na stovce je za necelé 3 sekundy. Jeho řidič by tak pomalu měl mít reakce závodního pilota.

Že tomu tak v reálu nebude, asi nemusíme dodávat. Stejně jako je třeba zmínit, že Hummer je sice zatím nejtěžším zástupcem elektrické ligy, ovšem ani její další účastníky nelze považovat za muší váhu. Dokládají to i zkušenosti magazínu Car and Driver, který ověřoval brzdou dráhu Lucidu Air či Audi e-tron GT RS. První zmíněný vůz na zastavení z rychlosti 110 km/h potřeboval 50 metrů, druhý pak o metr méně. To ale rozhodně nejsou oslnivá data, za kterými pak stojí hmotnost pohybující se okolo 2 300 kilogramů. A vzhledem k tomu, že ji mají na svědomí hlavně jediné aktuálně dostupné akumulátory a jejich mizerná energetická hustota, je to bezprostředně neřešitelný problém.

Experti oslovení magazínem Bloomberg tak nepřekvapivě naznačují, že elektrická auta mohou na silnicích napáchat spoustu zla, více fatálních nehod nevyjímaje. Jakkoliv totiž všeobecně platí, že těžší auta poskytují lepší ochranu vlastní posádce, počet fatálních obětí ve vozech na druhé straně barikády s růstem jejich hmotnosti stoupá. Čím více jich přitom bude na silnici a čím více si jejich majitelé zvyknou na jednopedálové řízení, kdy brzdění obstarává rekuperace, tím hůře budou následně reagovat v kritických situacích.

Právě na to musí výrobci pamatovat a adekvátně na zvýšená rizika zareagovat. V případě zmiňovaného Hummeru se tak ovšem rozhodně nestalo, GMC jej totiž osadilo pouze 356milimetrovými brzdnými kotouči. Taková Octavia RS je přitom na 312 milimetrech, ovšem při takřka třetinové hmotnosti. Tady by se dalo situaci aspoň nějak pomoci, jindy aktivistickým úřadům je to ale očividně jedno.

Elektrický Hummer váží více než čtyři tuny, americká automobilka mu však dala do vínku poměrně malé brzdové kotouče. Není tak divu, že z necelé stovky potřebuje k plnému zastavení o 8 metrů delší dráhu než třeba taková Škoda Octavia. Foto: GMC

Zdroj: Jalopnik

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.