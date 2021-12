Experti vybrali ojetá auta, jejichž koupí už jen vyděláte peníze, na některá stačí jen pár set tisíc před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volvo

Současná situace na trhu nemá daleko k tomu, abyste vydělávali koupí skoro jakéhokoli ojetého auta, tak jednoduché to ale nejspíše nebude. Pokud ovšem sáhnete po některém z těchto ojetých modelů doporučovaných Hagerty, je pravděpodobnost vysoká.

Časy se mění, a na automobilovém průmyslu je to vidět především. Ještě před příchodem koronaviru bylo běžné, že hodnota aut klesala o přibližně třetinu pomalu už ve chvíli, kdy jste podepsali kupní smlouvu. A čím starší daný vůz byl, tím méně za něj příští majitel zaplatil. Aktuálně je však aut na trhu nedostatek, a tak i šestiletou Škodu Octavia letos prodáte za více peněz, než byste utržili loni za pětiletou. A to přesto, že se v mezičase zvýšil počet najetých kilometrů.

Je samozřejmě otázkou, jak dlouho bude tento stav panovat a kdy se trhy vrátí do normálu. Jisté je nicméně to, že některé vozy na ceně jen porostou i nadále. Už pěkných pár let přitom nejde přitom pouze o supersporty vyrobené v omezeném množství, ale i o auta mainstreamových značek, která byla vyrobena klidně v obrovském množství. Jelikož ale montážních linek aktuálně sjíždí jejich nástupci a díky nehodám či zubu času dostupných kusů ubývá, cena čehokoli žádoucího šplhá nahoru.

Společnost Hagerty každoročně zveřejňuje seznam deseti ojetých vozů, které se mezi už jen na ceně stoupající aktiva mají zařadit. A stát se tak jakýmisi novodobými klasikami. Jejich cena tak má narůst již během následujících měsíců, jakkoliv je třeba podotknout, že nepůjde o horentní sumy. Stačí však dané vlastnictví prodloužit, zachovat dobrý stav a ponechat nájezd v nižších mezích a můžete počítat i se slušným výdělkem.

Pozitivní jistě je, že ze seznamu aut, která byla vyráběna v letech 1963 až 2012, si může vybrat prakticky každý. Zahnuty jsou totiž jak dostupné vozy, tak i ty, na jejichž pořízení nestačí ani několik milionů. Hagerty přitom k cenám dodává, že pořídit za ně lze exempláře ve špičkovém stavu. Logicky tedy můžete narazit i na levnější kousky, finančně pak ale vykrvácíte při následné renovaci.

Abychom však nemluvili jen obecně, přistoupíme ke konkrétním vozům. Seznam přitom cenově začíná u Suzuki Samurai, které vychází na 10 200 USD (cca 228 tisíc Kč). To na první pohled nevypadá jako závratná částka, nicméně pořídit za ni můžete vůz vyráběný v letech 1985-1995. Rázem je tak zjevné, že o láci nejde ani v tomto případě. Na druhou stranu, za rok touto dobou vám nemusí stačit ani 11 000 USD (245 650 Kč).

Zájemce o levný sporťák by přitom mohla oslovit Mazda RX-7, za kterou si majitelé budou účtovat 17 600 USD (393 tisíc Kč). Je ovšem třeba dodat, že jde o první generaci FB, jejíž design nemusí oslovit každého. Pokud byste přitom chtěli třetí generaci FD, navíc s kombinaci s třírotorovým motorem twin-turbo, nebude vám stačit ani trojnásobek zmíněné sumy. V tomto případě ale cena roste opravdu extrémně.

Na seznamu nechybí ani obyčejnější a praktické vozy jako Land Rover Defender či Volvo 245. Na jeho vrcholu pak najdeme Ferrari 246 Dino, které je aktuálně k mání za 365 800 USD (8,17 milionu Kč). O levné zboží se tedy již rozhodně nejedná, ostatně ideální doba nákupu přišla před několika dekádami. To samé pak ostatně platí o Pontiacu GTO, který nyní stojí „jen“ 100 200 USD (2,23 milionu Kč).

Můžeme pak už jen dodat, že nejmodernějším vozem je Tesla Roadster, jenž vás vyjde na 97 100 USD (2,17 milionu Kč). To je ve srovnání s někdejší pořizovací cenou sice pokles, ovšem výchozí Lotus Elise je momentálně k mání za polovinu a do hvězdných výšin poroste jen pomalu. Z prvotiny Tesly se nicméně stává stále žádanější zboží, což je s ohledem na výrobu 2 450 exemplářů a pozdější úspěch značky pochopitelné.

10 aut, na jejich vlastnictví dle Hagerty jen vyděláte

1. Cadillac DeVille (1965-1970)

Aktuální cena: 28 800 USD (643 tisíc Kč)

Foto: Cadillac

2. Ferrari 246 Dino (1969-1974)

Aktuální cena: 365 800 USD (8,17 milionu Kč)



Foto: Ferrari

3. Land Rover Defender (1983-1997)

Aktuální cena: 61 400 USD (1,37 milionu Kč)



Foto: Land Rover

4. Mazda RX-7 (1979-1985)

Aktuální cena: 17 600 USD (393 tisíc Kč)



Foto: Mazda

5. Mercedes-Benz 230SL (1963-1967)

Aktuální cena: 80 500 USD (1,8 milionu Kč)



Foto: Mercedes-Benz

6. Pontiac GTO (1966-1967)

Aktuální cena: 100 200 USD (2,23 milionu Kč)



Foto: Pontiac

7. Porsche 968 (1992-1995)

Aktuální cena: 38 000 USD (849 tisíc Kč)



Foto: Porsche

8. Suzuki Samurai (1985-1995)

Aktuální cena: 10 200 USD (228 tisíc Kč)



Foto: Suzuki

9. Tesla Roadster Sport (2008-2012)

Aktuální cena: 97 100 USD (2,17 milionu Kč)



Foto: Tesla

10. Volvo 245 (1975-1993)

Aktuální cena: 15 800 USD (353 tisíc Kč)



Foto: Volvo

Zdroj: Hagerty

Petr Prokopec

