Experty zaskočilo, kolik Němců podvádí s dotacemi na elektromobily, jde tu o víc než 10 miliard

Němci nemají pověst lidí, kteří by se oportunisticky snažili vejít do pravidel pro to či ono, aby z toho získali osobní prospěch. Podle závěrů Spolkového úřadu pro ekonomiku a kontrolu exportu ale více jak 100 tisíc Němců jen loni udělalo s velkou pravděpodobností přesně to.

Uběhly jen dva týdny od chvíle, kdy jsme vás informovali o tom, kterak trik s elektromobily připravil německé daňové poplatníky o 9 miliard Kč. Jak? Pravidla pro přidělování štědrých dotací na elektrická auta dovoluje Němcům takový vůz koupit, půl roku si jej schovat v garáži, pak jej prodat kamkoli a rozdíl mezi nákupní cenou sníženou o dotaci a následnou prodejní cenou si nechat ve vlastní kapse.

Že to při výši německých dotací není nula, dojde i malému dítěti. A tehdejší studie německého CAM (Center of Automotive Management) došla k závěru, že takové kličky využilo jen loni s největší pravděpodobností přes 70 tisíc lidí, neboť ještě více elektrických aut se během onoho půlroku okamžitě ztratilo z německých registrů, protože byla vyvezena do zahraničí. Například Nizozemsko je typickým místem, kam se vyváží „ojeté” (ve skutečnosti jsou obvykle pořád nové, jen jednou registrované) elektromobily - vyplatí se to jak kupcům, kteří vůz pořídí levněji, tak prodávajícím, kteří inkasují více než sami zaplatili na úkor všech Němců, kterým jsou elektroauta putna.

Jako by to samo o sobě nebylo dost tristní, německý Welt nyní informuje, že situace je ve skutečnosti nejspíše ještě o desítky procent horší. Spolkový úřad pro ekonomiku a kontrolu exportu totiž zjistil, že o dotaci na elektrické auto loni více jak jednou zažádalo 115 376 lidí z 472 282 žadatelů subjektů. To znamená, že každý čtvrtý inkasoval dotaci nejméně dvakrát.

Tak si 115 tisíc Němců koupilo dva tři elektromobily za rok, že, co na tom? Tomu vážně věříte? Pak jste asi sami. „Skutečnost, že si soukromí zákazníci koupí dva nebo více nových vozů do roka, bývá výjimkou,” řekl pro Welt k věci Stefan Bratzel opět z CAM s tím, že pakliže tady se bavíme o čtvrtině lidí, poukazuje to v prvé řadě na machinace s dotacemi. Není samozřejmě způsob, jak to prokázat, Bratzel ale říká, že mezi oněmi 115 tisíci kupujícími se jistě dominantně najdou tací, kteří po šesti měsících využili možnosti prodeje auta do zahraničí.

Experti z CAM jsou „zaskočeni vysokým počtem vícenásobných nákupů” a po revizi výše zmíněného odhaduje, že peněz, o které obyčejní Němci skrze státní kasu v důsledku tohoto postupu přišli jen v roce 2022, bude vyšší než původně odhadovaných 380 milionů eur, tedy skoro 9 miliard Kč. Bavíme se spíše o 12, možná 13 miliardách. „Tak vysoký počet vícenásobných žádostí mě překvapil,” konstatuje otevřeně Bratzel.

Mluvčí německého ministerstva hospodářství na žádost k věci technicky správně říká, že samotný počet vícenásobných žádostí neumožňuje vyvozovat žádné závěry, dodává ale, že pochopitelně „není primárním účelem financování podporovat nebo umožnit obchodní modely, při nichž se dotovaná vozidla krátce po uplynutí minimální doby držení plánovaně přeprodávají za účelem dosažení zisku”. I proto ministerstvo minimální dobu držení auta pro letošní rok zdvojnásobilo, také státní část dotace byla snížena na maximálně 4 500 eur. Letos se tak jistě bude podvádět o něco méně, ale vůbec? O tom pochybujeme, z cizího přece krev neteče, zjevně ani v Německu.

Přes 115 tisícům Němců z 472 tisíc žadatelů celkem byla loni přidělena více jak jedna dotace na nový elektromobil. Podle expertů je to zřetelně další projev toho, jak se s tzv. ekologickými bonusy v Německu zachází. Ilustrační foto: BMW

