Italové se roky snažili dostat s prodeji výš s pomocí řady novinek, nikdy ale zdaleka neuspěli tak, jak si sami představovali. Je tak docela ironické, že se jim začalo dařit v roce, kdy s žádnou novinkou nepřišli - stačí, aby s nimi přicházeli jiní.

dnes | Petr Miler

Explodující prodeje Alfy Romeo v době, kdy nemá v nabídce jedinou žhavou novinku, říkají o současném světě aut vše

Foto: Alfa Romeo

Italové se roky snažili dostat s prodeji výš s pomocí řady novinek, nikdy ale zdaleka neuspěli tak, jak si sami představovali. Je tak docela ironické, že se jim začalo dařit v roce, kdy s žádnou novinkou nepřišli - stačí, aby s nimi přicházeli jiní.

Brzy uplyne 10 let od chvíle, kdy jsme publikovali článek citující technika, který popsal, proč už auta nikdy nebudou taková, jaká byste je chtěli mít. Byl to stesk nad tím, že jsou nové modely stále více stavěny okolo regulací a stále méně okolo představ těch, kteří je mají kupovat. Dnešní optikou se ale můžeme nad tehdejším stavem jen pousmát.

Downsizing? Pche. Start-stopy? Pche. Nesmyslně dlouhé či povinně automatické převodovky? Pche. Dnešní optikou jde o banality, však v roce 2017 jste si ostatně pořád mohli koupit třeba nové BMW M3 F80, které vážilo okolo 1 550 kg, mělo motor R6, manuální řazení, pohon zadních kol a bylo docela (docela!) kvalitní. Ano, bylo po downsizingu. Ano, dostalo start stop. A ne, nemělo nesmyslně dlouhé převody ani povinný automat, ale bylo na něm znát, že jde o vůz postavený v mantinelech možného. Přesto jde dnešním pohledem o sen, konkurenční Audi RS5 je dnes o skoro tunu těžší hybridní vtip. A pokud bude nová M3 stejná...

Dnes nejde o to, že jsou v jádru jinak dobrá auta poškozena nechtěnými drobnostmi, jejich elementární vývoj je postavený kolem tak absurdních premis, že jsou do značné míry nesmyslná celá. Kdo má něco, co ještě žije z o generace staršího vývoje, bere bank. Můžeme si zase vypláchnout ústa nad RS5, však si ji srovnejte předchozí RS4 Avant. Pokud se vám na novinku po této komparaci sbíhají sliny, jste nemocní nebo pozéři.

Samozřejmě, v oblasti „spotřebních aut” to není velké téma, kdo kupuje auta jako slipy, na kterých po čase udělá „mléčnou dráhu”, a tak je vyhodí, koupí jiné a neřeší, že o trochu víc „koušou”, tomu bude zmíněné tak nějak ukradené. V oblasti aut pro nadšence se ale najednou rozmohla panika, která nutí zákazníky kupovat končící modely. Jistě dostanete v některých ohledech i míň, vývoj se nezastavil, ale v tom podstatném pro ty, kteří mají „cuore sportivo”, nabízí starší auta víc, protože ta nová jsou už moc ohnutá přes koleno. Čest výjimkám, ale moc jich není.

Italské označení sportovního srdce jsme nepoužili náhodou, protože nastalý stav žene vodu na mlýn nejen některým modelům, ale i celým značkám, které se tak trochu zasekly v čase. Jednou z nich je Alfa Romeo, která se cirka před 10 léty rozhodla pro restart, zvolila si ale vážně špatnou dobu. Byla to smůla, tehdy ještě konkurenti přicházeli s opravdu dobrými auty, která nedávala Alfě moc prostoru vzkvétat, a tak celý restart dopadl navzdory záplavě nových modelů neslavně a nikdy nesplnil očekávání. Alfa ale v zásadě ta samá auta prodává dodnes, doplněná o další SUV. A hle, najednou boduje.

Je to kombinací produktů, které stárnou do krásy kvůli „samodevastaci” konkurenčního zboží, a přístupu značky, která se rozhodla odvrátit od zkázonosné elektrifikace a dokonce vrací do prodeje šestiválce a diesely. Sami jsme v reakci na to psali, že dnes je čas koupit si Alfu spíš než kdy dřív. A zjevně nejsme sami.

Zmíněné fungovalo už loni navzdory tomu, že skoro polovina nabídky značky byla v pořád klíčové Evropě asi třetinu roku mimo výrobu. A až teď se do ní vrací. Jinak Alfa Romeo zaznamenala navzdory celkově neslané situaci na trhu meziroční nárůst prodejů o víc než 20 %, v Evropě o víc než 31 % a v Asii dokonce skoro o 44 %. Nebýt úpadku v Americe, mohlo být ještě lépe, ale i toto je obdivuhodně pozitivní stav. Alfa totiž nenabídla jediný nový model, i Junior byl představen zkraje roku 2024.

Nejmenší a nejdostupnější model SUV pochopitelně prodeje táhne, ale ostré verze modelů Giulia a Stelvio, které nás skutečně táhnou do showroomů (520 koní bez hybridu na nějakých 1 700 kg?), se podílí na odbytu těchto modelů z 11 %. Tady je vidět, že ono nadšení táhne a Alfy prodává stejně tak, jako od nesmyslů typu čtyřválcové hybridní AMG Mercedesu odhání.

Když se díváme na letošní prodeje značky v Evropě dle Data Force, drží se na loňských číslech navzdory vyřazení Giulie a Stelvia z výroby. Tohle duo se ale v březnu vrací na scénu, a pokud to Alfa nezpacká s cenami, má šanci vystřelit Alfu k dalšímu růstu. Jasně, celkově se bavíme o 73 tisících prodaných autech za rok, takže značka padla opravdu nízko a ode dna se vždy odráží snáz. Ale růst je růst a náhodný není.

Fakt, že charakter automobilových novinek víc než co jiného pomáhá v některých sférách trhu prodávat to, co mají nahrazovat, nakonec říká o současném světě aut vše. Smutné vše. Pořád věříme tomu, že se trend zase obrátí. A úspěch „přežívajících” Alf tomu může jen pomoci.


Explodující prodeje Alfy Romeo v době, kdy nemá v nabídce jedinou žhavou novinku, říkají o současném světě aut vše - 1 - Alfa Romeo prodeje 2025 oficialni 2026 prehled
Alfa Romeo má za sebou dobrý rok i v momentě, kdy mateřský Stellantis padl na ústa. Absence nesmyslných „inovací” je dnes velmi pádný argument pro prodej kdejakého auta, těch pro nadšence obzvlášť. Grafika: Alfa Romeo

Explodující prodeje Alfy Romeo v době, kdy nemá v nabídce jedinou žhavou novinku, říkají o současném světě aut vše - 2 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 10Explodující prodeje Alfy Romeo v době, kdy nemá v nabídce jedinou žhavou novinku, říkají o současném světě aut vše - 3 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 08Explodující prodeje Alfy Romeo v době, kdy nemá v nabídce jedinou žhavou novinku, říkají o současném světě aut vše - 4 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 11Explodující prodeje Alfy Romeo v době, kdy nemá v nabídce jedinou žhavou novinku, říkají o současném světě aut vše - 5 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 12Explodující prodeje Alfy Romeo v době, kdy nemá v nabídce jedinou žhavou novinku, říkají o současném světě aut vše - 6 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 13Explodující prodeje Alfy Romeo v době, kdy nemá v nabídce jedinou žhavou novinku, říkají o současném světě aut vše - 7 - Alfa Romeo Giulia Stelvio Anniversario 2023 prvni sada 27
S Alfami se dnes dá tak trochu vrátit v čase. Na zákazníky to funguje a věříme, že dál fungovat bude. Foto: Alfa Romeo

Zdroje: Alfa Romeo, Data Force

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

