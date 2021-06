Extravagantnější konkurent Škody Octavia Combi ji překonává stylem i obřím rozvorem před 4 hodinami | Petr Prokopec

Pokud máte pocit, že Octavia Combi je ve své třídě pořádný macek, vyvedeme vás z omylu. Tento vůz je delší, má výrazně větší rozvor a s až 1 634 litry pro zavazadla je s Octavií skoro na roveň.

Většina automobilek v poslední době vytlačuje z nabídek tradiční karosářské styly, aby mohla zákazníkům naservírovat další a další SUV. Na jedné straně se to dá pochopit, neboť zájem o vozy s vyšší stavbou karoserie a zvýšeným podvozkem stále roste. Nicméně stejně tak zbývá i dostatek lidí, kteří po podobných mastodontech netouží, ať již z osobních nebo profesních důvodů. Pokud totiž nechcete veškerou svou výplatu nechávat na čerpacích stanicích, pak si vůz s obrovitou čelní plochou a tedy horší aerodynamikou zkrátka nekoupíte. Zvláště když je těžší a méně praktický než třeba kombík.

Evropany kdysi preferovaný karosářský styl dnes naštěstí nabízí ještě dost značek. Taková Škoda na nich pořád zakládá svůj úspěch, o slovo se ale hlásí také Peugeot. Ani on se nehodlá spokojit jen s jedním zástupcem. Po modelu 508 SW si tak můžeme představit i o trochu menší 308 SW. I když menší... O malé auto tady nejde ani v nejmenším, neboť ve srovnání s hatchbackem kombík neskutečně narostl - v případě délky (4,64 m) tu máme posun o takřka 30 cm, rozvor 2 732 mm se zvětšil o 55 mm. Octavii IV Combi tak novinka překonává rozvorem o 7,4 cm, to je opravdu mnoho.

Tyto změny se samozřejmě nejvíce projevují v interiéru, který má nabídnout neobyčejně mnoho prostoru pro cestující vzadu. Z rozměrů ale pochopitelně profituje i zavzadelník (zadní převis se prodloužil o 21 cm), a vůz tak ve standardní konfiguraci pobere 608 litrů, při složených zadních sedadlech (dělených v poměru 40:20:40) pak dokonce 1 634 l. Na Octavii Combi to sice o fous nestačí, řada lidí to však Peugeotu ráda odpustí kvůli vzhledu. Byť je zřejmé, že zrovna design je poněkud polarizující. Škoda totiž vsadila na styl připomínající Audi, to však mnozí považují za nudnou jistotu.

Francouzský zástupce oproti tomu vsází na extravaganci, ať se na něj zadíváte z jakéhokoliv úhlu pohledu. Máme tu tedy dramaticky stylizované světlomety, které vpředu doplňuje elegantní maska chladiče a vzadu hned dva spoilery a falešné koncovky výfuku. Kromě toho je třeba zmínit také řadu prolisů, jejichž přítomnost byla zřejmě nevyhnutelná - kvůli onomu nárůstu rozměrů se totiž mastodont stal i z Peugeotu 308 SW. Jasně patrné je to zejména při pohledu na litá kola - i osmnáctky vypadají malé.

Ve srovnání s SUV se nicméně novinka může pochlubit menší čelní plochou a pozitivně lze vnímat také zlepšený koeficient odporu vzduchu Cd 0,277, který oceníte zejména ve chvíli, kdy si nemůžete dovolit vrcholné hybridní jednotky. Základem nabídky je totiž 1,2litrový benzinový tříválec produkující 110 koní, jenž na přední kola přenáší šestistupňový manuál. V kombinaci s hmotností 1 300 kg tak nelze očekávat zrovna působivou dynamiku, což ostatně platí i u 130koňové verze této jednotky, jíž lze kromě manuálu spojit i s automatem.

Mimo to bude k mání i 1,5litrový turbodiesel, jenž taktéž disponuje 130 koňmi a volbou mezi ručně řazenou nebo samočinnou převodovkou. Ovšem jeho hmotnost již vzrůstá k 1 400 kilům, ani tentokráte tedy na trhání asfaltu nedojde. A totéž vlastně nelze čekat ani u hybridů, neboť verze se 180 koňmi váží 1 659 kilo a provedení s 225 koňmi dokonce 1 687 kg. Za těmito čísly přitom stojí hlavně baterie o kapacitě 12,4 kWh, jenž mají umožnit 60kilometrovou jízdu čistě na elektřinu.

Krátkou zmínku už můžeme věnovat jen interiéru, který se s výjimkou většího prostoru hlavně vzadu od hatchbacku neliší. Počítat lze tedy s futuristickým iCockpitem, jenž kombinuje 10palcový přístrojový štít s 10palcovou dotykovou obrazovkou multimédií. Nechybí pak ani volant s velmi malým průměrem, ambientní diodové podsvícení či možnost dokoupit si špičkový audio systém Focal Premium Hi-Fi s 10 reproduktory a zesilovačem o výkonu 690 W.

Výroba nového kombíku bude probíhat v Mulhouse, přičemž první exempláře dorazí k zákazníkům před koncem roku. O cenách se pak Peugeot nezmiňuje, nicméně předpokládá, že klientelu budou ze 70 procent tvořit firmy a ze 30 procent soukromníci. Podobné je to vlastně i u Škody Octavia Combi, česká automobilka se tedy bude muset připravit na tužší konkurenční boj.

Design Peugeotu 308 SW je poněkud polarizující, zákazníky však nejspíše bude zajímat hlavně velikost zavazadelníku. Pokud jej ovšem hodlají plnit až po okraj, rozhodně by neměli volit základní tříválcovou jedna-dvojku se 110 koňmi. Foto: Peugeot

