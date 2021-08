Extrémně levný ruský sporťák se ukázal v novém, ještě víc zviditelňuje své sporné jméno před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: KBM

Rusové jsou experty na levná auta všeho druhu a ta sportovní zjevně nemusí být výjimkou. Za maximálně pár set tisíc mají dostat do prodeje vůz schopný zdolat stovku za 4,9 s, teď jej ukázali v barvách vojenské dopravní policie.

Včera jsme si mohli představit nový ruský off-road s názvem Strela, za nímž stojí Vojensko-průmyslová společnost (VPK). Na jeho přípravách ovšem nepracovala sama, na vzhledu se podílela i ruská Kancelář mladých designérů (KBM), která ve své tiskové zprávě informuje o tom, že kooperace obou stran neskončí zde. Dalším projektem se stane produkční verze roadsteru Krym, tedy jakési ruské Mazdy MX-5, která se má po šesti letech konečně dostat do výroby.

Krym Roadster se v novém ukázal i vedle Strely na aktuálně probíhajícím fóru Army-2021, a to rovnou v barvách ruského vojenské dopravní policie. Ještě více tak zviditelnil své kontroverzní jméno, které připomíná ruské vojenské operace na stejně pojmenovaném poloostrově. Jestli tvůrci doufají, že jím vojáci nahradí stávající vozy od AvtoVAZu, nevíme, s ruskou automobilkou nicméně tvůrci od počátku chtějí spolupracovat na dodávkách komponentů.

Původně se totiž předpokládalo, že AvtoVAZ bude dodávat rovnou předpřipravené sady, ze kterých by Krym Roadster byl montován. V to tvůrci nadále doufají, zatím je ale ruská automobilka zdrženlivá - z původně plánované úvodní várky 10 tisíc exemplářů je zatím plánovaná výroba jen 150 kusů. Přípravy každopádně pokračují. Podle Iriny Vozmičeva, která se na přípravách vozu podílí po technické stránce, dva existující prototypy při testech najely už více než 100 tisíc kilometrů a auto se chystá i na crash testy.

Vozmičeva připustila, že 70 procent komponentů pochází z Lady Kalina, a to včetně pohonné jednotky. Ta ovšem byla převzata z vrcholné verze NFR, kde namísto 120 koní byl výkon vyšponován na 136 koní. Pro potřeby Roadsteru pak prošla ještě dalším laděním. S jakým stádem je přitom nyní spojena, nevíme, ovšem díky hmotnosti okolo 800 kg má vůz zrychlit z klidu na stovku za 4,9 sekundy a dosáhnout nejvyšší rychlosti 220 km/h.

Je přitom třeba uznat, že dané parametry jsou opravdu zajímavé. Tvůrci projektu navíc dodávají, že sériově použitý motor by měl být konstrukčně zjednodušen a spřažen s devítistupňovou automatickou převodovkou od Aurusu. Pokud by na to došlo, muselo by jít o příplatkový prvek, neboť roadster Krym byl zkraje spojován s cenou od půl milionu rublů (cca 147 tisíc korun). To už dnes pravda nebude, rubl za tu dobu oslabil, pořád ale má jít vzhledem ke svým parametrům o extrémně levný vůz.

Jsme tedy vskutku zvědavi, zda se tento projekt povede dostat do finále. V úvodu zmíněná Strela oproti tomu sériovou výrobu jistou již má, jakkoliv zatím nepadl termín, kdy se tak stane. VPK nicméně oznámila, že počítá s celou rodinou těchto aut, přičemž armádní a civilní provedení by měla do budoucna doplnit ještě lehká buggyna. I ta se má vyrábět jak pro vojáky, tak pro běžnou klientelu.

Roadster Krym se ukázal v nové podobě v barvách vojenské dopravní policie. Z toho důvodu dostal grafické polepy i specifické majáky a houkačky. Tvůrci by rádi co nejdříve rozjeli sériovou výrobu, kdy se tak ovšem stane, zůstává otázkou. Foto: KBM

Zdroj: KBM, VPK

Petr Prokopec