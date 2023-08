Extrémní Ford Mustang ve verzi GTD předčasně odhalil únik, VW z volby jeho označení nadšený asi nebude před 54 minutami | Petr Prokopec

Už pár dnů se proslýchá, že Ford chystá něco velkého. A teď je to tady. Mustang s dieselovým motorem? To bychom neřekli, i když v Evropě si označení GTD automaticky spojujeme s výkonným naftovým Golfem.

O příchodu Fordu Mustang s motorem uprostřed se mluví již od debutu Corvette osmé generace. Chevrolet se totiž po dekádách váhání rozhodl, že osmiválcovou jednotku přesune zpod přední kapoty za sedadla. Minimálně z obchodního hlediska se tento krok ukázal být nadmíru šťastným, značka je totiž již pár let doslova zavalena objednávkami, které ani nestíhá vyřizovat. Nelze se tomu ovšem divit, cena a jízdní dynamika totiž bez problémů kompenzují jak absenci manuální převodovky, tak i poněkud diskutabilní vzhled.

Ale zpět k Fordu, který měl podle spekulací potichu pracovat na nové extrémní verzi právě s motorem uprostřed. Odhalit se měla ještě tento týden v americkém Monterey, kde nejvýznamnější automobilové akce končí tuto neděli. Do možné premiéry tak zbývají už jen desítky hodin a zdá se, ze skutečně přijde. Na Youtube se totiž objevily uniklé záběry radikálně přepracovaného vozu s označením GTD. Pokud ale předpokládáte, že stejně jako Volkswagen Golf jej pohání diesel, nejste na správné stopě. A nezdá se ani, že by vůz měl motor uprostřed v klasickém smyslu těchto slov.

Oficiální informace zatím chybí, ze záběrů se ale nezdá, že by vůz měl motor za sedadly, pokud tam tedy nebyl vměstnán podobně jako u někdejšího Renautu Clio V6. Podle všeho došlo pouze k posunu motoru dále za přední nápravu a blíže prostoru řidiče, což pohonné jednotce dává umístění „uprostřed” též. U nás se tomu tak obvykle neříká, Američané ale spojení „front-mid” a „rear-mid engine” používají celkem běžně.

Podobně si nemůžeme být jisti, proč Ford sáhl po jméně GTD, jistou nápovědou nám mohou být vytrvalostní závody. Konkrétně pak podnik 24 hodin Daytony, který je v podstatně americkou obdobou Le Mans. Po floridském okruhu se tak prohání nejen vrcholné hypersporty, ale i vozy kategorie GT3. Tato třída až do loňského roku počítala s názvem GTLM, nyní se jí však bude říká GTD neboli Gran Turismo Daytona. Novinka by tedy měla být silničním provedením verze GT3, která skládá hold právě slavnému závodu,

Když si navíc uvědomíme, že Ford společně s americkou sportovní asociací IMSA oznámil návrat do vytrvalostních závodů této třídy, pak by vše dávalo smysl. A v té chvíli začínáme mít jasněji také o pohonné jednotce. Závodní Mustang GT3, který se na kolbištích objeví v příštím roce, totiž používá novou 5,4litrovou atmosférickou jednotku. Ta je založena na pětilitrovém osmiválci Coyote sériové verze, na data o výkonu si však musíme počkat do třetího čtvrtletí, kdy dojde na homologaci.

Nové provedení GTD by tento agregát, jen upravený pro silniční využití, mohlo vyfasovat rovněž. Protože by ale Fordu nestály v cestě závodní regule, výkon by výrazně narostl nad 507 koní, které pětilitr produkuje pod kapotou dosud nejsilnější verze Dark Horse. Souběžně s tím lze očekávat také citelný pokles hmotnosti, neboť sedmá generace Mustangu je v osmiválcovém provedení slušný cvalík - s manuálem váží 1 692 kg, s automatem o deset kilo víc.

Ze záběrů je také patrná větší vizuální agresivita, jenž mimo jiné koresponduje s informacemi o přesunu jednotky. Ford by i posunem kousek dozadu dosáhl lepšího rozložení hmotnosti a tedy i lepší ovladatelnosti. Zároveň by nedošlo na až tak radikální změnu koncepce, což by pro změnu udrželo vývojové a výrobní náklady na uzdě.

Na druhou stranu, o produkci se má postarat kanadská společnost Multimatic, která již pro Ford vyrábí supersportovní GT vymykající se všemu, co má běžně Ford k dispozici. Ve finále je tedy možné cokoli, jakkoli přesun motoru až za sedadla opravdu nečekáme. Byť zadní lavici u GTD také nečekáme, i kvůli oné snaze co nejvíce snížit hmotnost. Otázek je tedy aktuálně více než odpovědí, do neděle by ale mělo být jasno ve všem včetně toho, zda Fordu přistane na stole žaloba od VW kvůli porušení jeho ochranné známky. Může se to stát, nemusí - obě firmy spolupracují na poli elektromobility, a tak se mohly na využití písmen GTD pro USA, kde se výkonný naftový Golf stejně neprodává, domluvit předem.

