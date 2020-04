Facelift BMW 5 odhalen únikem, nejpříjemnější překvapení najdete na přídi před 4 hodinami | Petr Prokopec

Současná pětka je na trhu už od roku 2016, a tak má na modernizaci nejvyšší čase. Stejně jako její sourozenci přichází se zvětšenými ledvinkami, tentokráte za to ale značku kritizovat asi nebudete.

Jak se zdá, BMW v rámci aktuálních restrikcí zavedlo pro celé mnichovské ústředí home office a kancelářské budovy na nějaký čas opustilo. Zjevně je ale zapomnělo zamknout, což se automobilce nevyplatilo. Z firemního trezoru totiž mizí jedno tajemství za druhým. Zatímco včera jsme si mohli prohlédnout chystané elektrické SUV iX3, dnes tu pro změnu máme facelift řady 5. Tu značka hodlá daleko více přiblížit trojce, očekávat tedy můžeme hlavně přiostření jednotlivých hran. Dojde ale samozřejmě také na ledvinky.

Na tento prvek se v poslední době upíná daleko větší pozornost, než tomu bylo kdy předtím. Dáno je to samozřejmě tím, že BMW se rozhodlo vsadit na dominantní čelní partie ve stylu Audi či třeba takového Rolls-Royce. Proto je pozvolna zvětšuje a výjimkou není ani faceliftovaná pětková řada. Nicméně v jejím případě musíme, stejně jako u již zmíněného iX3, konstatovat jisté uspokojení. Značka totiž ještě zůstává v přijatelných mezích.

Právě pohled na lehce zvětšené ledvinky Pětky přitom naznačuje, proč muselo BMW v případě řady 7 čelní partie tak předimenzovat. Pokud by se tak totiž nestalo, přídě obou modelů by byly prakticky identické. Rozdíl mezi vozy by tak diktovala pouze velikost, čímž by mnichovská automobilka najela na někdejší styl Audi, v jehož případě jednotlivé modely skutečně oddělovaly pouze venkovní rozměry. Takto ale mají sedmička, pětka i trojka svou osobitost, přitom je mezi nimi jasný sourozenecký vztah.

Nové nicméně nejsou pouze ledvinky, změn je ve výsledku poměrně hodně, byť se skrývají hlavně v detailech. Máme zde totiž kupříkladu jiné světlomety a s ohledem na to i přepracovanou kapotu motoru a odlišný čelní nárazník. Jiný je nicméně i ten zadní, jehož součástí je výraznější difuzor. Měnily se pak i koncové lampy, které celou záď odlehčují a opticky rozšiřují. Pomalu tak lze říci, že zatímco dosavadní verze byla již poněkud sešlým atletem, facelift jej vrací do formy.

Ač se to tedy možná zdá být neuvěřitelné, BMW za tuto proměnu chválíme. Jakkoliv pár prvků bodajících do očí se i nadále najde. Zejména „kapsy“ sání na bocích předního nárazníku působí až zbytečně agresivně, zatímco dekorativní prvky za předními koly mají pouťový nádech. To je ale suma sumárum vše, nikde jinde změny nejsou potřeba. K dokonalosti vám tak možná bude stačit jen oslovení některého z tunerů, který bezesporu zrovna čelní nárazník přepracuje.

Lze pak už jen dodat, že pohled na víčko na levém předním blatníku prozrazuje přítomnost hybridní techniky. To samozřejmě není až nečekaná věc, kombinaci dvoulitrového čtyřválce a elektromotoru dostalo do vínku i stávající provedení. Pojmenováno pak zjevně bude i nadále 530e iPerformance, nicméně zda nabídne znovu 248 koní, zatím nevíme. Něco nám ale říká, že přijde navýšení výkonu. Nakolik však, to ještě nějakou chvilku nebude jasné.

Faceliftované BMW řady 5 vychází z prvního vizuálního souboje s dosavadním provedením se vztyčenou hlavou, zvětšené ledvinky mu totiž překvapivě sluší

Zdroj: GermanCarForum

Petr Prokopec