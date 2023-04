Faceliftovaná Škoda Octavia dorazí v řádu měsíců, do nabídky vrátí dnes nedostupné verze před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Prodejně skomírající mladoboleslavský bestseller čeká vizuální proměna, která přinese upravenou příď i záď, technické změny budou spíše papírové. Zásadní novinky dorazit nemají, dnes nedostupné varianty se ale prý vrátí.

Škodu Octavia jsme v posledních měsících zmiňovali poměrně často, a to v souvislosti s výrazným růstem cen. Zatímco její třetí generace před deseti lety startovala na 340 tisících korun, za jejího nástupce dnes musíte dát minimálně 619 900 Kč. Někdejší mladoboleslavský bestseller si tak většina lidí už nemůže dovolit, lidem ostatně peněženky vysávají i drahé energie a potraviny.

Dobrou zprávou v této chvíli je, že skutečně bude líp, jakkoli cenový pokles bude trochu svérázný. Octavii totiž čeká facelift, na jehož premiéru má dojít v lednu 2024, tedy asi za 9 měsíců. A do roka má být zahájena i výroba. V případě zájmu je tedy ještě třeba se obrnit trpělivostí, mělo by to však stát za to, neboť do nabídky se vrátí levnější litrové tříválce.

Za normální situace bychom nad návratem agregátu 1,0 TSI nejásali, za moc nestojí. Ovšem právě s ním budou spojené nižší než aktuálně příliš vysoké ceny. V té chvíli ale bude třeba počítat s nižším výkonem. Jedna-pětka má totiž na kontě 150 koní, zatímco s litrovým tříválcem bude spojeno 110 či 130 koní. Nepůjde nicméně o jediný návrat, očekávat můžeme i verze 4x4, které aktuálně též nejsou k mání. Ty ovšem po stránce cenové zamíří opačným směrem.

Pokud vás zajímá, proč zmiňované modely v současné nabídce chybí, pak je třeba připomenout nedostatek čipů a dalších komponentů, jenž dopadl hlavně na koncern VW. Ten totiž třeba u svazků kabelů počítal s dodávkami z Ukrajiny, u nichž ale z pochopitelných důvodů došlo na útlum. Jak se nicméně v posledních pár týdnech ukázalo, daná opatření zafungovala, stejně jako se zacelily trhliny v dodavatelských řetězcích. Dodávky aut se tak urychlily.

Zpět ale k faceliftu, který v případě karoserie prozradí přepracovaný nárazník a odlišná světla. U nich se nicméně bude měnit pouze vnitřní grafika, nikoliv celkový tvar. V důsledku toho nelze očekávat velké čachry u masky chladiče, Škoda maximálně pozmění počet vertikálních lamel či jejich šířku. Mimo to dorazí také odlišný zadní nárazník, stejně jako lze vsadit na změny u koncových lamp. Dále tu máme jen odlišnou nabídku barev a litých kol.

Uvnitř bude Octavia v mnohém vycházet z Volkswagenu Golf, který taktéž čeká facelift. Modernizována budou hlavně multimédia, s nimiž by měla být spárována větší 10palcová obrazovka. Stejnou velikost pak bude mít i digitální přístrojový štít. Další změny ale již budou spočívat v odlišné nabídce čalounění a dekorů. Suma sumárum tak facelift nebude zrovna rozsáhlý, Octavia však vypadá přitažlivě i čtyři roky po svém debutu.

Rozloučit se už můžeme jen zmínkou o plug-in hybridech, které aktuálně rovněž nekoupíte. Také v jejich případě se počítá s návratem, přičemž elektrické ústrojí bude znovu doplňovat přeplňovaná jedna-čtyřka. Ta by přitom ve vrcholné formě měla pod kapotou verze RS nabídnout 245 koní, tedy stejný výkon jako dříve. Identické stádo pak bude spojeno i s čistě benzinovou dvoulitrovou verzí.

Pokud aktuálně zatoužíte po tříválcové Octavii, plug-in hybridu či verzi s pohonem 4x4, máte smůlu. Vše se změní s faceliftem, který dorazí příští rok. Reálně měnit se však v případě karoserie bude jen minimum, třeba nárazníky či grafika světel. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Auto Express

