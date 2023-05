Facelift Touaregu ukazuje zoufalost současného Volkswagenu, absolutně nemá čím ho nahradit před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Je to jedna z dojných krav VW, a tak ji jistě bude dojit dál, seč to půjde. Ale co pak? Pak už bude jen sledovat, jak mu umírá pod rukama. Tohle auto si dnes téměř nikdo nekupuje ani s benzinovým, natož pak s hybridním pohonem. Doufat v jeho prodejnost coby elektromobilu je ryzí iluzí.

První generace Volkswagenu Touareg přišla na světlo světa již v roce 2002. Koncern VW spolu s ní vyvinul i Porsche Cayenne a Audi Q7, přičemž tato příbuznost byla patrná již na první pohled. Touareg totiž působil majestátně, navíc pak byl k mání i s jednotkami, o které byli jeho sourozenci ochuzeni. Řeč pochopitelně není o tříválcích či dvoulitrech, ale o vrcholných motorech. Pětilitrový desetiválcový turbodiesel totiž nedostalo ani Q7 a ani Cayenne, šestilitrový dvanáctiválec pak kromě VW bylo možné koupit jen pod kapotou Audi. To jej ale dostalo jen v naftové podobě.

Přesunout se můžeme ke generaci druhé, která něco ze svého hvězdného lesku něco pozbyla. Vrcholem byl v jejím případě už jen osmiválec, hlavně čelní partie pak působily trochu usedleji. Stále však nebylo, nač si stěžovat, čemuž Němci zůstali věrni také u generace třetí. S tou přišli v roce 2018, přičemž čelní partie se znovu přizpůsobily stávajícímu firemnímu designovému jazyku. Na rošády pak došlo i pod kapotou, neboť značka zavelela k downsizingu. Osmiválcové TDI zde tak bylo spíše do počtu a rychle zmizelo v propadlišti dějin, prim hrály šestiválce.

Nyní tu máme facelift, přičemž Němci nejspíše očekávali nekončící potlesk. Z reakcí publika ale musí být rozpačití, neboť palec nahoru dává jen málokdo. Důvodem je změna na přídi, díky které jsme se sice dočkali příchodu světel zvaných IQ.Light HD LED, kdy každá lampa zaměstnává více než 38 tisíc interaktivních diod, to je však asi jediné pozitivum. Nová maska chladiče, která je v souladu s menšími SUV značky, nicméně neskutečným způsobem snižuje majestátnost vozu.

VW navíc již potvrdil, že ony matricové LEDky budou záhy k dostání také u zbytku portfolia, výjimečnost Touaregu tak ještě dále klesne. Podpořeno je to ostatně i změnami v motorovém prostoru, neboť cokoliv jiného než třílitrové šestiválce je již minulostí. Za vonnější oktany přitom kope čistě benzinová jednotka s 340 koňmi, zatímco v případě několikanásobně více žádaných dieselů můžete počítat s 231 či 286 koňmi a 500 nebo 600 Nm točivého momentu.

Touareg mimo to bude k dispozici ještě ve dvou plug-in hybridních verzích, kdy méně výkonná nabídne 381 koní, zatímco u varianty R lze počítat se 462 koňmi. Obě provedení přitom disponují bateriemi o kapacitě 14,1 kWh, dojezd čistě na elektřinu však VW zatím neupřesnil. Můžeme nicméně zmínit, že stovku dá „eRko“ za 5,1 sekundy, přičemž od zbytku nabídky jej odlišují modře lakované brzdové třmeny skryté za 20palcovými litými koly, či bohatší standard uvnitř.

V kabině se přitom VW zaměřil hlavně na vylepšení digitálního přístrojového štítu a multimédií, zatímco většina materiálů má působit prémiovějším dojmem. Zda to tak je, uvidíme až časem, co je ale patrné hned, je zoufalá pozice, v jaké se VW v případě některých modelů nachází. Němci chtějí nabízet jen elektrická auta, v případě Touaregu ale mohou leda leštit dosavadní provedení a pak zavřít krám. Tohle je auto, které dává většině lidí smysl jen s dieselem a přesně tomu odpovídají i prodeje. Automobilka u nás letos prodala slušných 141 aut, 133 kupců ale sáhla po dieselu. Benzin chtělo 6 lidí, hybrid 2. Kolik by jich asi sáhlo po elektrické verzi? Číslo blížící se 0 bude pro VW nepříjemně blízko pravdy.

Ve srovnání s první generací nepůsobí ta třetí po aktuálním faceliftu jako vlajková loď. Problém tohoto modelu pro VW je ale jinde - prodává se téměř jen se zatracovanými diesely, ani benziny skoro nikdo nechce, hybridy teprve ne. S vidinou čistě elektrické budoucnosti Němcům umírá jedna z jejich dojných krav přímo pod rukama. Foto: Volkswagen

