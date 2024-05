Facelift vrcholného Mercedesu postřehnou jen pozorní, ta největší novinka pro náročné majitele ale prosvítá až ven před 5 hodinami | Petr Prokopec

Třícípá hvězda se pro jednou rozhodla nespravovat, co není rozbité, a nám to určitě není nesympatické. Změny třídy S zvenčí nezaznamenáte i proto, že se jimi automobilka nechlubí, klíčová novinka v interiéru ale září zdáli.

Od debutu sedmé generace třídy S letos v září uběhnou čtyři roky. Mercedes-Benz tak nepřekvapivě přistoupil k faceliftu, čím nás ale německá automobilka zaskočila, to je míra modernizace. Prvky, které jsou nové, totiž velmi snadno spočítáte na prstech rukou. Možná i proto se třícípá hvězda o daném kroku prakticky nezmiňuje. Za zlé jí to ale vlastně mít nemůžeme, neboť zákazníci běžně sahající po tomto voze mají spíše konzervativní náturu. I kdyby tedy Němci v rámci faceliftu překopali limuzínu od podlahy až po střechu, na prodejích by to prakticky nebylo znát. Tedy aspoň ne pozitivně.

Co je nového? Než zmíníme to nejpodstatnější, je třeba se vrátit o ony čtyři roky zpátky. Tehdejším skokem pro celou automobilovou branži bylo totiž představení autonomního systému úrovně SAE3. Znamená to, že pokud vám to situace a vůz dovolí, je možné sejmout ruce z volantu a užívat si toho, že vás veze neviditelný šofér. Pochopitelně musíte být připraveni převzít kontrolu, ovšem systém vám ji nepředá tak náhle, nečekaně a bez předchozího varování, jako tomu bývá u Tesel.

Je pochopitelně otázkou, jak moc majitelé tento systém využívají, do interních dat značky nevidíme a ta je v tomto ohledu skoupá na slovo. Stávající facelift bychom ale mohli brát jako potvrzení toho, že se lidé rádi nechávají vozit, místo aby řídili oni sami. Onou největší novinkou jsou totiž hlavové opěrky s extra polštářkem, které jsou se světlým čalouněním tak výrazné, že jsou vidět přes čelní sklo až ven. S těmi je možné počítat v rámci standardní výbavy, přičemž se dá očekávat, že ve chvíli, kdy majitel aktivuje autonomní řízení, mu skutečně nabídnou dodatečný komfort.

Mercedes se na schopnosti umělé inteligence zaměřil o trochu víc, také v Evropě lze tedy nově počítat s autonomní změnou jízdního pruhu. Z vaší strany přitom není zapotřebí naprosto nic, dokonce ani ťuknutí do páčky směrových světel. Systém místo toho dokáže sám rozpoznat, zda je možné pomaleji jedoucí auto bezpečně předjet. A pokud ano, zvládne vše za vás jako dokonale nabiflovaný čerstvý absolvent autoškoly, který ještě nestihnul přičichnout k silničnímu desperátství.

Co se dalších změn týče, mluvit lze skutečně už jen o detailech. Paleta barev se totiž rozšířila o dva odstíny Verde Silver a Velvet Brown, zatímco multimediální systém MBUX vás nechá streamovat video obsah od společnosti Sony Pictures. Dále tu pak ještě máme upozornění na zapomenuté děti či zvířata na zadních sedadlech, to je ale nejspíše vše. O motorech se Němci nezmínili ani slovem, načež dosavadní nabídka nejspíše bude pokračovat ve stavu, v jakém byla.

Dodat pak už jen pro zajímavost lze reakci značky na dva roky staré prohlášení společnosti Apple, která uvedla, že systém Carplay bude schopen ovládnout každou obrazovku, která se ve voze nachází, a to včetně digitálního přístrojového štítu. Šéf Mercedesu Ola Källenius nicméně pro The Verge zmínil, že na něco takového nakonec nedojde. „Jednoduše řečeno ne. Rozhodně nedopustíme, abychom se vzdali ovládání celého kokpitu a přenechali to někomu jinému.”

Cestou koncernu General Motors, který funkce Apple CarPlay a Android Auto ve svých autech nenabídne vůbec, však Němci taktéž kráčet nechtějí. Klíčový je dle nich zákazník. „Pokud se vám tedy nějaká funkce bude lépe ovládat s jejich pomocí, prosím, je to jen na vás,“ dodal Källenius. Automobilka je kvůli tomu i otevřená ke spolupráci s technologickými giganty, jen aby klientele následně nabídla zakázkové rozhraní.

