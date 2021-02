Inovovaná Tesla Model S nafocena s kulatým volantem, interiér ukázal i další překvapení před 2 hodinami | Petr Miler

Tesla je přeborníkem v rozpoutávání bouří ve sklenicích vody a vše nasvědčuje, že humbuk kolem faceliftovaného Modelu S bude znovu tím. Nakonec ani s kontroverzním hádáním dalšího směru jízdy to nebude úplně tak žhavé, jak se zdálo.

Kdyby jakákoli jiná automobilka faceliftovala 9 let staré auto, nevšimne si toho nikdo. A pokud, tak leda proto, že se pokouší křísit model už léta přetahující přijatelnou délku životního cyklu moderního automobilu. Tesla ale umí udělat z obyčejného neobyčejné a ze zavrženíhodného oslavované, což znovu osvědčila právě premiérou invovaného Modelu S. Zvenčí je to ještě facelift, jako většiny jiných, uvnitř ale nezůstal kámen na kameni.

Přesunutí displeje palubního systému výše a změna jeho orientace s vertikální na horizontální by asi nikoho ze židle nezvedla, ale asi dvoutřetinový hranatý volant připomínající něco mezi KITTem a býčími rohy, absence páček pod volantem a voliče jízdních režimů ale ano. Zejména onen volant je nesmysl non plus ultra a od začátku říkáme, že není reálné, aby byl v jakékoli civilizované zemi schválen pro běžný provoz. Nakonec se později ukázalo, že konfigurátor počítá i s tím kulatým a teď už je jasné, že nešlo jen o šotek či digitální hrátky.

Než se dostaneme k podstatě věci, je třeba k výše zmíněnému ještě něco dodat. Teslisté, kteří by obdivovali cokoli, co automobilka udělá, záhy začali šířit informaci, že kupř. nizozemské či britské úřady podivný nový volant už posoudily a konstatovaly, že není v rozporu s lokálními homologačními pravidly, a může tedy být prodáván i v celé Evropské unii. Jenže ono to není tak jednoduché.

Fakt, že takový volant nikdo nezakazuje, je dán jen tím, že nikoho nenapadlo definovat jeho tvar - protože si nikdo nepomyslel, že někdo někdy přijde s takovou hloupostí, jako je neúplný obdelník se zaoblenými rohy coby volant. Pravidla přitom jinak pamatují na vše, mj. na „ostrost” řízení, tedy jaký úhel natočení volantu může způsobit jaké natočení kol. A právě tedy podle nás nový volant narazí, i kdyby jeho nesmyslné tvarování dodatečně nikdo nezakázal. Řízení by totiž muselo být „ilegálně ostré”, aby z volantu, po kterém nelze přehmatávat, udělalo použitelnou věc.

Že Tesla počítá s tím, že ji tento nesmysl neprojde přinejmenším všude, nově dosvědčují i fotky jednoho z uživatelů Redditu, který nafotil prototyp inovovaného Modelu S u servisního centra značky v Ohiu. Má kulatý volant a nejde o původní volant dosavadního provedení, ale novinku s dotykovými ovladači místo páček na volantu atp. Svědčí to jednak o tom, že takový volant bude k dispozici, ať už standardně nebo vždy. A pak možná i o tom, že ani testovací piloti automobilky nechtějí jezdit s jiným. Ostatně, kelímek od kávy na nouzovém vypínači svědčí o tom, jak primové je ovládat za jízdy cokoli na dotykovém displeji a neudělat při tom něco, co nechcete. Ale to není vše.

Dotyčný nafotil interiér i v detailu, díky čemuž vidíme nejen nový kulatý volant (s otisky prstů na oněch dotykových ploškách jasně dokazujícími jeho novost), ale i možnost určovat jízdní režim ručně. Na středové konzoli kus pod palubním displejem jsou patrné nálepky Park, Reverse, Neutral, Drive, které ukazují na zřejmě dotyková tlačítka nad nimi. Je nepravděpodobné, že by to měl prototyp jen pro vývojové účely a nejspíše to tak budou mít i sériové vozy.

Jinými slovy, Tesla se postarala o další bouři emocí z ničeho - absurdní volant možná vůbec nepůjde koupit a pokud ano, tak v zemích, kde pravidla neřeší vůbec nic. A rozhodně bude k dispozici normální, který si koupí každý rozumný člověk, kdo chce s vozem bezpečně jezdit. Hádaní směru jízdy auto jistě mít bude, ale možnost ručního ovládání nebude kdesi v menu, to si ze slov Elona Muska každý domyslel. Bude se tak dít pomocí sice podivné palety dotykových tlačítek na středovém tunelu, což není nic mimořádného, třeba Astony a další auta to léta měla či mají podobně. A přesun zbytku funkcí páček na dotyková tlačítka na volantu? Ani to není zase tak novátorská idea, Hyundai s ní pracuje už léta.

Jistě, body pro Teslu za to, že si tím vším dokázala získat pozornost. Neboť v kontextu výše zmíněného té kontroverze a provokativní inovativnosti zase tak moc nebude.

Konfigurátor Modelu S už dříve nechtěně ukázal, že auto dostane i - možná jen - kulatý volant, ovšem s dotykovými ploškami. Fotky z Redditu níže ukazují, že takový opravdu existuje a firma jej testuje. Foto: Tesla



S absencí ovládání směru další jízdy to také nebude tak žhavé, ze všech podivných novinek tak nakonec zůstane jen dotykové ovládání blinkrů či stěračů, což je něco, s čím jiné automobilky koketují už déle. Foto: Tesla

