Faceliftovaný VW Golf předčasně zbavili kamufláže, upadlou legendu má zachránit konec nekvality

/ Foto: Volkswagen

Býval to skoro neporazitelný král evropských prodejů, jeho osmá generace je ale tak nepovedená (a tak drahá), že je ráda, když se o jejím odbytu vůbec dočteme při procházení desítky nejžádanějších vozů kontinentu. Facelift to má změnit.

Bývá fascinující sledovat, jak moc a jak moc rychle dokážou některé produkty opustit své po léta pečlivě budované pozice. A zřídkakdy se to stane shodou okolností. Dá se tedy ještě pochopit, že někdo nechytne třeba posun celého oboru k jiným řešením, proto se také z Nokie coby dlouho neporazitelného krále mobilů stalo to, co se z ní stalo. Ale co dramatického se odehrálo v posledních letech v automobilovém světě? Přes bující vývoj v řadě ohledů nic, přesto těch pár let stačilo, aby VW udělal ze skoro neporazitelné prodejní jedničky bez nadsázky prodejně umírající vůz, který si připisuje nejhorší obchodní výsledky za pět dekád a osm generací své existence.

Řeč je samozřejmě o Golfu, který si za to může v podstatě sám. Přechod ze sedmé na osmou generaci sice po technické stránce neznamenal revoluci, VW se ale rozhodl využít své dojné krávy na maximum, nákladově ji osekal, seč to jen šlo, přidal problematickou palubní elektroniku, přifoukl ceník a voila, relativní propadák byl na světě. Golfů se pořád prodává fůra, ztráty pozic jsou ale extrémní - z více jak 700 tisíc aut ročně prodávaných jen Evropě na přelomu milénia (a pořád více jak 500 tisíc aut ještě před pár lety v době úřadování sedmé generace) se loni stalo pouze 177 tisíc prodaných vozů. To je skutečně pád pomalu až na dno.

A VW moc dobře ví, proč k němu došlo. Ceny asi snižovat nebude, nekvality a obecně uživatelský nepřívětivosti, o které se dnes vypráví pomalu legendy, si je ale vědom a přesně s ní hodlá zatočit. Auto tak letos dostane facelift, který se na první pohled odehraje v tradičním německém duchu, a budete tedy potřebovat lupu, abyste poznali, co je jinak. V méně viditelných ohledech ale nemá zůstat kámen na kameni.

V prvním zmíněném ohledu můžeme posloužit ilustracemi kolegů z ruského webu Kolesa, kteří už léta úspěšně předčasně - pochopitelně jen virtuálně - zbavují maskování prototypy chystaných novinek. V tomto případě mnoho práce opravdu neměli, Golf 8.5 (jak mu fanoušci budou říkat) bude jen osvěžený. Zejména příď by měla vypadat poněkud homogenněji vzhledem k zbytku vozu a Golf by se zas mohl líbit, to podstatné ale vážně nebude vidět.

Rozpačitá kabina se má stát kvalitnější a jsme docela zvědavi, zda se do motorového prostoru vrátí plynová vzpěra kapoty motoru, jejíž náhrada se stala jedním ze symbolů úpadku vozu. Zásadně překopán má být palubní systém, který je dnes pro zlost, a nastavit na něm byť jen teplotu ventilace nebo intenzitu vyhřívání sedadel je boj. Pokud tedy vůbec funguje a nehrne na vás jednu zmatečnou chybovou hlášku za druhou.

Podívejte se na zatím viditelné, ve zbytku zkrátka uvidíme, s čím VW přijde. K odhalení vozu by v každém případě mělo dojít velmi brzy, v provozu se vyskytují už jen málo maskované prototypy. I proto také bylo možné je efektivně „odmaskovat” na počítači.

Současný VW Golf nevypadá zle, zvlášť ne v ambicióznějších verzích jako GTI. Na své poměry ale funguje zle, navíc stojí moc. Minimálně to první má na ilustraci níže vyobrazený facelift změnit. Foto: Volkswagen

Zdroj: Kolesa

