Faceliftu se dočkal i levnější Leon s logem Seatu, zamával v prvé řadě problematickému motoru před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Seat

Španělé si pohráli také s dostupnější verzí hatchbacku a kombíku stejného jména. Zvenčí to stěží poznáte, modernizace uvnitř už je patrnější. Ty největší novinky jsou ovšem spojené s motorovým prostorem.

Seat Leon se nedávno dočkal faceliftu, šlo nicméně pouze o prémiovou verzi opatřenou logem někdejší sportovní divize Cupra. Nyní přišla řada i na méně luxusní provedení, které zdobí tradiční emblém španělské automobilky. S ním jsou spojeny nejen nižší ceny, ale také nižší marže, a tak je nakonec logické, že Seat tentokrát spíše šetřil. Co se tedy týče venkovních změn, jsou prakticky nulové. Jediné, co se totiž změnilo, je skladba výbavy, kdy do té příplatkové zamířila čelní světla osazená matricovými LEDkami.

Uvnitř je již změn o poznání víc, nový je třeba 10,25palcový digitální přístrojový štít. Zvětšena byla také obrazovka multimédií (z 8,25 na 10,4 palce), přičemž příplatková výbava skrývá i 12,9palcové provedení. V obou případech přitom majitelé mohou počítat s podsvícenými ovládacími lištami, čímž koncern Volkswagen napravuje jeden ze svých předchozích prohřešků. Mimo to lze zmínit ještě bezdrátové dobíjení mobilů při výkonu 15W, na které narazíte na středovém tunelu.

Víc než co jiného ovšem zaujmou novinky pod kapotou. Seat je totiž po Volkswagenu, Škodě a Audi další značkou, která dává sbohem z podstaty problematickému litrovému tříválci. Proti této jednotce jsme se v případě jakkoli větších aut vyhrazovali prakticky již od jejího příchodu jakožto ryzí úlitbě tlaku na minimalizaci papírových emisí CO2. Koncernové značky to obvykle neviděly rády a dokonala nám bylo vysvětlováno, jak skvělé řešení to je, nakonec ale i ony poznaly, že jde o špatný obchod, který zahazuje kultivovanost, příjemnější průběh výkonu, trvanlivost i reálnou efektivitu výměnou za o pár deci nižší spotřebu v oficiálním testu.

Motor v praxi skutečně nikdy neexceloval. Jakmile jste dupli na plynový pedál s trochu větší razancí, objevil se v nádrži větší vír, než tomu bylo u objemnějších čtyřválcových jednotek. Snaha oslnit publikum co nejzajímavějšími čísly pak navíc vedla k tomu, že motor byl enormně namáhán. Hlavním problémem se pak stalo zakarbonování sacího portu a sacích ventilů, což následně omezovalo vstup vzduchu a vedlo k poškození celého traktu.

Vyjma toho se kritika snášela na brzký odchod turbodmychadla do věčných lovišť, pročež jsou atmosférické verze MPI hodnoceny jako spolehlivější. Konec je nicméně s oběma, úlohu vstupní pohonné jednotky tak stejně jako u koncernových sourozenců přebírá 1,5litrový čtyřválec. Tedy agregát, který je o poznání sofistikovanější a v reálném provozu snadno i efektivnější. Na přední kola přitom skrze šestistupňový manuál posílá 115 koní a 220 Nm točivého momentu.

Další novinkoou je plug-in hybridní ústrojí složené z téže jedna-pětky, jíž ale navíc asistuje elektromotor. Výkon soustavy je stejný jako u předchozí jedna-čtyřky (204 koní), kapacita baterie však byla navýšena na 19,7 kWh a má vystačit na 100 „bezemisních” kilometrů. Mimo tyto motory ale bude možné sáhnout také po dvoulitrovém turbodieselu, stejně jako po 1,5litrovém čtyřválci doplněném pouze 48voltovým mild-hybridním systémem.

Výroba pětidveřového hatchbacku i kombíku odstartuje ještě tento měsíc ve španělském Martorellu, ceny nicméně hodlá Seat upřesnit až blíže k letnímu zahájení prodeje. Automobilka nicméně již nyní uvedla, že dále v plánu má facelift SUV Ateca. A stejně tak se do konce příštího roku dočkají další modernizace modely Ibiza a Arona. O ryzích novinkách však Španělé zatím nemluví, ostatně ještě donedávna tato automobilka neměla žádnou budoucnost, změnilo se to až letos.

Leon s logem Seatu prošel faceliftem krátce po verzi Cupra. Zatímco ta se dočkala zcela nové přídě, v tomto případě jsou vizuální změny prakticky nulové. Z motorového prostoru nicméně dostal padáka litrový tříválec, díky bohu. Foto: Seat

Zdroj: Seat

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.