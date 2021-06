Facka moderním autům, nejprodávanější vozy svého druhu v Rusku jsou dekády staré včera | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

Pokud slova o tom, že Rusko je stále trochu jiný svět, považujete za přehnaná, toto je slušný důkaz opaku. Je nicméně otázkou, zda to tak je - výsledek lze vnímat i jako neschopnost dražších, moderních soupeřů obstát v očích zákazníků.

Ruský automobilový trh, stejně jako řada jiných, po mizerném loňském roce vystřelil v květnu vzhůru. To by až tak nepřekvapilo, třebaže na rozdíl od většiny evropských odbytišť to nebyl růst daný jen mizerným loňskem - oproti květnu 2019 se 137 624 prodanými vozy si letos našlo kupce 147 378 aut. Zajímavější je ale pohled na některá dílčí data.

Pozornost už jsme dnes věnovali úspěchu Lady Largus, ještě více si ale může mnout ruce jiný model. Legendární Niva se totiž stala absolutně nejprodávanějším SUV v zemi, což je skoro neuvěřitelné, uvážíme-li, že jde o vůz dekády čekající na jinou než dílčí modernizaci.

Nivě dozajista pomohlo, že nyní se pod stejným označením skrývají dvě dříve samostatně prodávané modely, ale stejně. Niva Legend (původně jen Niva, pak 4x4) se poprvé dostala na trh v roce 1977 a Niva Travel (původně VAZ-2123, pak Chevrolet Niva, pak Lada Niva, ať se to neplete) v roce 1998. Jde tedy morálně o 44 a 23 let staré vozy, přesto převálcovaly veškerou moderní konkurenci. Marně tápeme po případu, kdy by se něco takového stalo kdekoli na světě.

Celkem tedy bylo prodáno 6 169 vozů, 2,2krát více než loni. Na dosah bylo ruskému duu starců jen Hyundai Creta (5 717 aut, +76 %), další pozici zokupoval Renault Duster, který též míří strmě vzhůru (3 784, +260 %) a také není morálně nejmladší. Co si z toho vzít? Je Rusko zaostalá země?

I na tom bude část pravdy, životní úroveň většiny Rusů má daleko i k té naší. Ani Hyundai Creta nebo Renault Duster ale nejsou drahá auta, právě naopak. Spíše se ukazuje, že pokud jde o prostupnost terénem, nemají moderní levné vozy co nabídnout. Jak původní, tak novější Niva jsou velmi schopné off-roady, které cokoli moderního strčí do kapsy. A přesto stojí pakatel - Niva Legend startuje na 619 900 RUB, což jest asi 178 tisíc Kč, Niva Travel na 779 900 RUB, to je cca 224 tisíc. Není tedy divu, že obě válí, ostatně Lada už dříve zmiňovala, že pro velký zájem musí zvyšovat výrobu.

Modernější Lada Niva Travel... Foto: AvtoVAZ



...i původní Niva Legend jsou v Rusku k nezastavení, jsou nejprodávanějšími SUV i přes své vysoké morální stáří. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: Avtostat

Petr Miler