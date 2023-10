Faktické zrušení Euro 7 už mění plány automobilek, dřív odpískané motory budou žít i po roce 2025 před 8 hodinami | Petr Miler

Existují automobilky, které pojedou podle ideologicky zvolených plánů, i kdyby náhodou nemusely. Naštěstí ale existují také takové, které rozhodnutí, k němuž byly nuceny okolnostmi, změní v momentě, kdy takové okolnosti pominou. Alfa Romeo je jednou z nich.

S lidmi z různých automobilek se bavím pravidelně a někteří z nich s oblibou říkají fráze typu: „Elektromobily jsou naše jediná budoucnost, bylo o tom rozhodnuto a nic to nezmění.” Vzhledem k tomu, že jsou to obvykle dobří známí, se jim v reakci na takové hloupé fráze hlasitě směji s tím, že takovému nesmyslu snad ani nemohou věřit. Pokud vás politická rozhodnutí vmanipulují do situace, kdy budete nabízet řešení, o nichž víte, že jsou dalece neoptimální, bude pro vás setrvání v takové pozici udržitelné jen a pouze do chvíle, kdy do stejné pozice budou vmanipulováni i všichni ostatní. Jinak to není udržitelné ani na minutu.

Proto také tolik výrobců neoponuje nařizování elektromobilů či ho dokonce otevřeně podporuje. Už nechtějí o žádné alternativě slyšet, přijali kdysi příkaz, bezhlavě do těchto aut nasypali miliardy a nyní nechtějí, aby jejich investice přišly vniveč. Chtějí, aby všichni měli ty samé hloupé podmínky a museli nabízet ta samá hloupá auta, jinak můžou zabalit krám. Představa, že pokud někdo nenařídí elektromobily a třeba Ford bude přesto za pár let nabízet jen ty, když jich dnes v Česku prodal 40 (čtyřicet!) za celý dosavadní průběh letošního roku, je naprosto mimo realitu.

Stačí totiž jeden starý nebo nový konkurent, který si řekne: „Elektromobily už nabízet nemusíme, tak to znovu zkusíme se spalovacími auty, která nabízí násobně víc za násobně míň!” a celá iluze „jediné možné budoucnosti” se začne hroutit druhý den. Tohle je trh a jak praví staré ekonomické poučky - vždy se na něm najde někdo, kdo trhne partu, i kdyby šlo o domluvený kartel. Prostě vidina toho, že vy uspějete na úkor ostatních, je příliš silná.

Jakkoli přímý či nepřímý zákaz spalovacích motorů zatím zrušen nebyl, třebaže experti nepochybují, že se to dříve nebo později stane, podobný smysl ale měla také plánovaná norma Euro 7. Ta měla fakticky vytlačit levnější spalovací auta z trhu, neboť přizpůsobit se jejím požadavkům by bylo tak drahé, že vozy jako Škoda Fabia by si netroufl prodávat téměř nikdo, s kompaktním segmentem měla nová norma zamávat též. A svůj otisk nechat prakticky v každé třídě - přizpůsobit jí byť existující agregáty by totiž bylo tak drahé, že by se na to v případě levnějších či málo prodávaných jednotek vykašlala snad většina automobilek. Byl to cíl, ale neklapl.

Není to definitivní, zdá se však, že Euro 7 dostalo smrtící ránu. A byť technicky přijde, nová omezení pro osobní auta a menší dodávky nepřinese. Co na to automobilky, které dříve řekly, že s Euro 7 skončí v roce 2025 s tím nebo oním motorem a dál už budou více či méně elektrické? Říkají nyní, že plán je plán a spalovací motory odpískají tak jako tak?

Věříme, že i takoví blázni se mohou najít, dominantní postoj to ale nebude - někteří nového prostoru aktivně využijí, většině jiných pak nezbude, než je následovat. Dokazují to slova šéfa Alfy Romeo Jean-Philippa Imparata, který dlouho chtěl být s Alfou „elektrický„” nejlépe už zítra, poslední novinka značky ale firmě tak trochu otevřela oči. Jakmile se tedy začala otevírat cesta k zachování výjimečných spalovacích motorů Alfy v nabídce, okamžitě otáčí.

Na otázku, zda tedy Alfa v bude znovu použije svůj motor 2,9 V6 biturbo vzniklý ve spolupráci s Ferrari, Imparato zareagoval slovy: „Odpověď zní ano, protože očekávám výslednou podobu Euro 7 už letos. Rád bych, aby něco, co zůstane v souladu s novým nařízením, bylo zajímavé,“ řekl. Jak málo stačilo, že? Z odepisované jednotky je najednou motor budoucnosti, který se i se svými 512 koňmi a točivým momentem 600 Nm objeví v autech, která zatím ani nevznikla.

Imparato odmítl upřesnit, jaká novinka by motor měla používat, horkým kandidátem je ale nová Giulia, která má dorazit kolem roku 2025. Dřívější zprávy naznačovaly, že bude nabízena jen se třemi elektrickými pohony o výkonu až 1 000 koní, mateřský koncern Stellantis je ale už známý tím, že při vývoji nechává prostor i pro nasazení spalovacího motoru, protože situace je vrtkavá. Kdyby se Giulia vrátila s motorem V6 biturbo a konkurence na podobné jednotky zanevřela, okamžitě bude skórovat už proto. Dovolí si některý ze soupeřů to tak nechat být? Asi jen ten, kdo chce předem prohrát a myslí si, že mu nebude vadit, když k tomu skutečně dojde.

Alfa Romeo Giulia QV dnes používá motor 2,9 V6 biturbo. Měla to být jeho poslední štace, po odpískání drakonických omezení, která měla přinést norma Euro 7, ale šéf Alfy říká, že motor bude žít dál. Foto: Alfa Romeo

