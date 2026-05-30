Nebýt Ferrari Luce, mluví se o tomto autě ještě hodně dlouho jako o mimořádně neatraktivním bezduchém stroji předstírajícím něco, čím není. Takhle je to „jen” bezduchý stroj předstírající něco, čím není. Láci navzdory mizernému entrée opravdu nečekejte, na až 1169koňové auto ale cena není vyloženě mimozemská.

Falešný a ošklivý nový Mercedes-AMG GT zná své ceny. Skoro to vypadá, jako by se jimi zkoušel podbízet

včera | Petr Prokopec

Foto: Mercedes-Benz

Pokud patříte mezi fanoušky Mercedesu či Ferrari, nejspíš si v posledních dnech rvete vlasy z hlavy. Obě automobilky totiž přišly s novými modely, které může pohánět víc než tisíc koní. Jenže ani jedna za to není opěvována, místo toho Němci i Italové čelí drtivé kritice. Kromě elektrického pohonu, který v takových autech dává pramalý smysl, totiž Mercedes i Ferrari přišly se vzhledem, který vám žaludkem zacloumá více, než párek, který jste pár hodin nechali na sluníčku.

Maranellská automobilka navíc nezůstala jen u elektrického pohonu a ošklivého designu, vše ještě řádně opepřila cenou startující na šílených 550 tisících eurech neboli na 13,4 milionu korun. V tuto chvíli sice říká, že nemíní pokládat svým tradičním klientům nůž na krk a nutit je, aby si koupili Luce, pokud budou chtít, aby na ně zbylo třeba chystané dvanáctiválcové 12cilindri GTO či dokonce manuální verze 12cilindri MM. Ale aby to nakonec přece jen neudělala...

Němci u svého AMG GT 4-Door zmastili ještě jednu věc, když zkouší zaujmou kompletně „fejkovým” zvukem jako z béčkových filmů, na druhou stranu vedle Italů působí jako výrobce z velmi laciného kraje. Slabší verzi 55 disponující 816 kobylami vám prodají od 3 787 300 Kč, zatímco za silnější provedení 63 s 1 169 koňmi požadují 4 706 900 Kč. Nejsou to nízké částky v žádném smyslu těchto slov, na poměry takto silných aut i podobných Mercedesů jsou ale skoro podbízivé. V případě osmiválcového dvoudveřového kupé musíte za AMG GT 55 dát 4 392 300 Kč, za 63 S E Performance pak dokonce 5 759 600 Kč.

Je ale třeba si uvědomit, že když do obchodu s potravinami zamíříte pro rohlík, vyjde vás na necelé tři koruny. Přesto by jej kdekdo ochotně vyměnil za steak z michelinské restaurace klidně za 1 000 Kč. Důvod je pochopitelný, 43 gramů bílého pečiva s energetickou hodnotou 130 kcal vážně není něco, po čem by se vaše chuťové buňky utloukly. Krásně mřížkované hovězí wagyu připravené podle vašich představ vás oproti tomu donutí doslova slintat.

Přesně takové jsou pak rozdíly mezi spalovacím a elektrickým AMG GT. Druhý zmíněný vůz má sice na svém kontě nižší cenu, za kterou sice dostáváte vyšší výkon či lepší zrychlení, jenže kvůli bateriím o kapacitě 106 kWh si v podstatě jednou kousnete, a tím to hasne - ekvivalent 27litrové nádrže na naftu vám při využití plného potenciálu motoru dlouho nevydrží, víc než jedno kolo na Nordschleife bude problém. Navíc při poklesu kapacity baterií s udávaným výkonem ani nemůžete počítat po celé ono kolo.

Je pak sice hezké, že Mercedes umožňuje dobíjení při výkonu až 600 kW, jenže kolik takových stojanů máte po ruce? Navíc ani to nedostanete v základní ceně, připlácí se za něj dalších víc než 70 tisíc Kč. Přihoďte k tomu falešný zvuk osmiválce, vysokou hmotnost a ošklivý vzhled, a rázem dojdete k názoru, že lákavější je i dva dny starý rohlík, i když poněkud zgumovatěl. Na novém AMG GT 4-Door tak nejspíše lze nalézt jediné pozitivum - vrhá daleko lepší světlo na jinak rovněž těžké a ne až tak oslnivé osmiválcové AMG GT 4D, které najednou působí jako krasavec a terno.


Mercedes AMG GT 4-Door vypadá jako žába, na kterou někdo šlápnul. A se svým pohonem i falší míří úplně mimo jaký relevantní terč. Drahé by tak bylo skoro za jakoukoli cenu, je to prostě mizerně koncipovaý produkt. Foto: Mercedes-Benz

