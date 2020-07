Fandové aut si teď svou poslední cestu mohou projet stylově jako nikdy dříve před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Subaru Impreza Funeral Car@Facebook

Je to trochu morbidní, nejde ale o žádný žert. Jedna firma skutečně začala nabízet poslední svezení pohřebním autem, které má hodně daleko k čemukoli luxusnímu - v Subaru Impreza WRX kombi.

V jednom ohledu jsme si všichni rovni, každého z nás totiž čeká ta úplně poslední cesta. Někdo na ni zamíří dříve, jiný později, stejně jako se mění i okolnosti odchodu. Jinak ale smrt nedělá rozdíly a je jí jedno, zda máte nadité konto nebo jste Miss World. Zkrátka a dobře jednoho dne svíce vašeho života dohoří a vy už s tím nemůžete nic udělat. Ovlivnit můžete vlastně jen to, jak se na onen svět vydáte a zda ona poslední cesta bude jakousi symbolickou tečkou za veškerými vašimi skutky.

Spousta firem nabízí různá luxusní pohřební auta, to už ale dnes nezaujme. Pokud patříte mezi zapřísáhlé fanoušky rychlých aut, máme tu něco lepšího. Britové totiž na funebrácký vůz překonvertovali Subaru Impreza WRX. Její autoři pak sice do placu mnoho informací nedali, samotný vzhled ale naznačuje mnohé. Jelikož jde totiž o kombík, můžeme neomylně zamířit ke druhé generaci vozu. A tvar světel pak dokazuje, že čest máme s faceliftem, který byl k mání v letech 2002 až 2005.

Impreza přitom dostala do vínku modrý lak, žluté grafické polepy a zlatá kola, tedy přesně tu kombinaci, s jakou je svázáno provedení WRX STI. Na to odkazují i mnohé nápisy, díky čemuž se můžeme domnívat, že pod přední kapotou pracuje 2,5litrový přeplňovaný plochý čtyřválec. Jeho výkon se přitom v závislosti na trhu a daném roce pohyboval mezi 265 a 280 koňmi, přenášen pak byl dle tradic na všechna čtyři kola.

Je otázkou, zda bylo třeba motoru, který zajišťuje opravdu působivou dynamiku, když svou službu by bez problémů odvedla základní jedna-pětka. Je to však stejné, jako když se budete ptát někoho z bohatých lidí, jestli opravdu potřebuje Rolls-Royce, když do cíle může dorazit i s Mercedesm ve velmi podobném komfortu. Takto ale firma může bez jakýchkoliv pochybností tvrdit, že nabízí „poslední jízdu, jíž si všichni fanoušci Subaru zapamatují“.

Můžeme tak jen dodat, že upraven byl především interiér vozu, ve kterém zůstala zachována pouze standardní palubní deska a sedadlo řidiče. Všechna ostatní ale byla odstraněna kvůli speciální podlaze uzpůsobené nakládání a vykládání rakve. Od řidiče se přitom bude vyžadovat mimořádná otrlost, neboť takřka pod nosem bude mít část ostatků nebožtíka. I přesto ale bude muset zůstat stoicky klidný, aby v průvodu spolehlivě udržoval patřičné tempo.

Subaru Impreza se dočkalo konverze na pohřební vůz, fanoušci rychlých kol tak konečně mohou počítat se stylovým odchodem z tohoto světa. Foto: Subaru Impreza Funeral Car@Facebook

Zdroj: Subaru Impreza Funeral Car@Facebook přes Top Gear

Petr Prokopec