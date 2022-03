Video ukazující novou továrnu Tesly v Berlíně fascinuje, i prohlídka takového místa může brát dech před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Ukázky fungování automobilových továren obvykle nejsou zrovna dechberoucími představeními, toto je ovšem výjimka. Nejde přitom ani tak o továrnu samou, ale spíše způsob, jak ji pilot dronu dokázal zachytit.

Před osmi dny byla oficiálně otevřena první evropská továrna Tesly, tzv. Gigafactory Berlin. Americká automobilka její stavbu začala plánovat již v roce 2015, ovšem teprve o čtyři léta později Elon Musk oznámil, že byla konečně vybrána lokace. Městečko Grünheide je přitom nadmíru strategickým bodem, neboť leží hned vedle berlínského letiště Brandenburg. Zároveň zde vede jedna z důležitých železničních tratí do Polska. A aby toho nebylo málo, nachází se hned vedle továrny také dálnice A10 tvořící kruh okolo Berlína a umožňující snadný výjezd do či příjezd ze všech směrů.

Tesla měla do stavby vložit zhruba 4 miliardy Eur (cca 98 mld. Kč), přičemž zpočátku zde počítá pouze s výrobou Modelu Y. Posléze by ovšem na berlínské montážní linky měly dorazit i další vozy značky, načež se má roční kapacita zvednout na půl milionu kusů. Kdy ovšem tohoto milníku dosáhne, je otázkou. Koneckonců je třeba připomenout, že s dodržováním termínů je automobilka poněkud na štíru. Dokládá to i pohled na někdejší plány, dle kterých se s oficiálním zahájením produkce počítalo již v červenci 2021.

Za daným zdržením stály mimo jiné environmentální organizace a hnutí, kterým vadil zásah do místní přírody. Veškeré problémy ale zjevně byly vyřešeny, načež lze momentálně zmiňovat spíše pozitiva. Ta souvisí hlavně s velkým množstvím pracovních pozic, které jsou Teslou nabízeny. Vybírat přitom můžete mezi klasickými dělnickými profesemi, jako je montáž aut či baterií, tak i v rámci manažerských postů. A aby toho nebylo málo, můžete se ucházet i o místo recepční.

Jak bude vaše případné pracoviště vypadat, vám nejlépe ukáže nové video. Při pohledu na něj nám pak doslova padla čelist až na zem, nikoliv však až tak ze samotné továrny, ta není zase tak neobvyklá. Co však skutečně zaujme, to jsou schopnosti pilota dronu, skrze který bylo natočeno jak okolí Gigafactory, tak i její vnitřek. Během dvou minut a dvaceti sekund se totiž dočkáme neskutečných průletů nejen skrze veškerá oddělení, ale dokonce i skrze nedokončené vozy. Takto precizně ovládat zařízení, které umí v jednu chvíli proletět auty a v jinou se vznášet vysoko nad továrnou, je vskutku úctyhodné.

Ze samotné továrny pak lze zmínit hlavně lisovnu, kde jsou zaměstnané stroje společnosti IDRA Group schopné produkovat opravdu masivní části skeletu či karoserie. O jejich svaření dohromady se pak starají roboti, načež se zdá být pomalu až nereálné, aby došlo na nekvalitu. Tou je nicméně Tesla proslulá. Jsme tedy opravdu zvědavi, zda se její evropská produkce postará o změnu tohoto nelichotivého renomé, zvláště když stojí v Německu.

Berlínská Gigafactory byla slavnostně otevřena 22. března letošního roku. Automobilka přitom stále nabírá zaměstnance, a to na nejrůznější pozice, díky videu níže ji můžete vidět zvenčí i zevnitř na zcela mimořádných záběrech. Foto: Tesla

Zdroj: Gigafactory Berlin-Brandenburg@Twitter

Petr Prokopec

