Favorit italských voleb chce referendum o zákazu spalovacích aut, pro EU by to byla studená sprcha před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Fiat

Vzhledem k tomu, jak velký zásah do našich životů zákaz spalovacích aut představuje, by referendum bylo na místě, ostatně si nedovedeme představit, že by Italové zákaz z většiny podpořili. Právě proto ale EU něco takového nikdy nedovolí.

Evropská unie jako by se rozhodla zlikvidovat automobilový průmysl starého kontinentu. Svým záměrům takto pochopitelně neříká, jinak si ale nelze vysvětlit snahy nařizovat všem naprostou většinou lidí nechtěná, drahá, nepraktická a s nejasnými vyhlídkami na dlouhodobou použitelnost i podle všeho neekologická elektrická auta. Pokud navíc veškerý místní průmysl na výrobu takových vozů přejde, ve světě se ale rozhodnou nejít stejnou cestou, bude nejenže prodávat méně aut v Evropě, bude jich kvůli omezené konkurenceschopnosti méně prodávat i jinde. Nedává to žádný smysl.

Zdravý rozum se nicméně z politiky vytratil, místo toho se hnacím motorem stala ideologie. S něčím podobným jsme byli konfrontováni za éry komunismu, pročež nejspíše sami velmi dobře víte, že taková cesta je pouze cestou do záhuby. Sázkou na jediný pohon totiž budou potlačeny veškeré další inovace, které by mohly být přínosnější. Třeba syntetické palivo může snížit emise i u existující flotily aut, která je navíc mnohem početnější než ta nová.

Že jde o špatné řešení, si myslí i italský politik Matteo Salvini, předseda strany Liga Severu, která je jedním z favoritů nadcházejících parlamentních voleb v zemi. A nezůstává u slov, nově proto oznámil, že by napříč Itálií mělo být vypsáno referendum, ve kterém by se lidé k plánovanému zákazu spalovacích aut v EU od roku 2035 vyjádřili. „Schválně nechte zaměstnance továrny Mirafiori a vůbec všechny z celé Itálie, ať rozhodnou, zda je fér vyhodit Italy z práce a dát Číně výhodu,“ uvedl politik.

Salvini je dobře znám svým ne zrovna přátelským vztahem k Evropské unii, v případě jeho úspěchu ve volbách se tak může stát pro Brusel osinou v zadnici. Pokud by skutečně dokázal na toto téma uspořádat v zemi referendum - a iniciativa EU by byla odmítnuta -, dirigismus EU by skončil ve slepé uličce, žádný celoevropský zákaz spalovacích aut by bez souhlasu Itálie nebyl možný. Přesto nevěříme, že se to stane - Brusel udělá možné i nemožné, aby se takové referendum nekonalo, zrovna na předluženou Itálii má své páky.

I lze Salviniho slova ocenit. Jako jeden z mála totiž poukazuje na nevyhnutelný dopad Bruselem tlačené elektrifikace. Je totiž více než jisté, že s bateriovým pohonem přijde razantní pokles prodejů aut, a tak jednoduše nebude potřeba takového množství zaměstnanců pro jejich výrobu, distribuci, prodej, marketing... Propouštění přitom dopadne na Itálii ve velké míře, tam jsou automobilky a další automobilové firmy významnými zaměstnavateli.

Zůstáváme ale přesvědčeni, že referendum nakonec nebude vypsáno nikde, přesto - nebo vlastně právě pro to -, že by ve většině zemí skončilo zamítavým postojem. Nařizovat nebo zakazovat něco v tak technicky živém odvětví, jako je automobilismus, na 13 let dopředu, je totální nesmysl už z podstaty. S referendem se ale i kvůli tomu dá dobře pracovat - Itálie si díky jeho neuspořádání může vyjednat vstřícnost EU v tom či onom smyslu slova. Vlak totiž už dávno vyjel ze stanice, spousta firem do něj nastrkala spousta peněz a bude si chtít jeho jízdu prožít až do hořkého konce.

Elektrický Fiat 500 se sice prodává dobře, ovšem jen v porovnání s ostatními vozy s bateriovým pohonem. Ve srovnání s těmi spalovacími - a dokonce i ve srovnání se svým 15 let starým spalovacím bratrem - zůstává hodně pozadu. I proto se Matteo Salvini obává o budoucnost lidí v branži, materializaci myšlenky italského referenda si ale realisticky nedokážeme představit. Foto: Fiat

Zdroj: Bloomberg

