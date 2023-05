Ferrari bude dál vyvíjet spalovací motory, prý pořád mají co říct. To Bentley kašle na ně i na své sliby před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bentley

Tragikomický obrat britské automobilky ukazuje, jak snadné je zanevřít na zdravý rozum a podlehnout ideologii. Ferrari se zdálo být na stejné cestě, nakonec ale zůstává spalovacím motorům věrné.

S rokem 2035 je spojován zákaz prodeje nových spalovacích aut. To je ovšem poněkud zavádějící termín, neboť stanoveno je pouze 100procentní snížení emisí CO2. To zní jako utopie, s reálně nulovými emisemi CO2 nebude zřejmě fungovat nikdy nic, záleží tedy na tom, jaký pohon je coby „bezemisní” úředně či spíše politicky definován. Že je to ten elektrický, nemusíme připomínat, dále se ale jedná také o vodík či nově i syntetická paliva. Kromě toho existují výjimky pro výrobce, jejichž roční produkce je velmi omezená, ti se o své emise CO2 nemusí starat skoro vůbec.

Automobilky jsou pochopitelně tlačeny ke zdi, ostatně už dnes musí platit ohromné pokuty za překračování z prstu vycucaných a reálně nedosažitelných flotilových limitů emisí CO2, přesto mají určitý manévrovací prostor. Uvážíme-li k navíc, že klientela automobilek, mezi něž patří třeba Bentley nebo Ferrari, nemá hluboko do kapsy, a tak by klidně i milion korun (aktuálně ekvivalent pokuty za 450 nadlimitních gramů CO2 na km za jeden prodaný vůz, do toho se vejde skoro i Bugatti Chiron s 571 g CO2/km), nemusely by se s novými pravidly moc žinýrovat. Ale protože dnes vládnou světu ideologické cíle, také některé z těchto značek se hlásí k elektromobilitě, která jejich konzervativní zákazníky obvykle zajímá ještě méně než klienty jiných značek.

Bentley tak již dříve oznámilo, že od roku 2030 přesedlá pouze na elektrický pohon, jakkoli původně se bilo v prsa, že bude posledním výrobcem dvanáctiválců na světě. Britové otočili a v mezičase dokonce začali lobbovat u EU, aby zvedla hmotností limit pro osobní auta, neboť do 3,5 tun se nemají šanci vejít. Šéf značky Adrian Hallmark pak ještě dodal, že klientela má očekávat dvojnásobný výkon oproti šestilitrovému motoru W12, tedy zhruba 1 300 koní. Ekologie tedy dostává novou podobu, dle Bruselu i Bentley se bude jednat o enormně výkonná čtyřtunová monstra.

Pokud si v tuto chvíli klepete prstem na čelo, znamená to, že se za ním skrývá zdravý rozum, který sídlo EU míjí obloukem. Vlak je ale již rozjetý a bohužel zjevně již nezbývá nic jiného než velmi tvrdý náraz do zdi. S výše zmíněným dvanáctiválcem se tak musíme rozloučit - poslední kus bude vyroben v dubnu příštího roku. Než se tak ovšem stane, sjede z montážních linek jedna z posledních limitovaných edic zvaných Speed Edition 12.

Toto provedení bude k dispozici v případě každého modelu, ať již jde o SUV Bentayga, sedan Flying Spur, kupé Continental GT a kabriolet Continental GTC. Ve všech případech bude k mání 120 exemplářů, z nichž každý dostane dvanáctiválec naladěný na 659 koní a 900 Nm. Protože ale jednotku pod krytem prakticky neuvidí, Bentley je počastuje rovněž dárkem v podobě nefunkční miniatury, na kterou byl použit stejný hliník jako na funkční jednotky.

Zákazníci si přitom budou moci vybrat ze široké palety barev, do které se zařadil i nový odstín Opalite, který si můžete prohlédnout na fotkách. Standardem jsou pak pokaždé černé detaily, stříbrně lakované brzdové třmeny či ikonka 12 odkazující na hnací ústrojí. Uvnitř je pak možné počítat třeba se sedadly z verze Mulliner. Na dekorační liště před spolujezdcem je pak odkaz na zapalovací pořádek jednotlivých válců motoru W12.

Bentley tedy skutečně v případě spalovacích motorů zavelelo k ústupu, ostatně již dříve pohřbilo svůj legendární 6,75litrový osmiválec. Hallmark uvádí, že oporu má v klientele, neboť prý 70procent zákazníků elektrické vozy „očekává”, čemuž lze věřit asi stejně jako tomu, že jejich provoz negeneruje žádné emise. Tedy pokud si slovo „očekává” nevysvětlujeme mylně jako „chce koupit”.

Ferrari je také zelené až běda, přesto až takto jednobarevnou cestu odmítá. Italové tedy na jednu stranu přijdou se svým prvním elektromobilem již v roce 2025, tedy dokonce dříve než Bentley, které nakonec přišlo s odkladem a premiéru posunulo na rok 2026. Šéf Ferrari Benedetto Vigna přesto říká, že spalovací motory nepohřbí. Podle něj vývoj syntetických paliv pokračuje rychleji než kdokoli očekávat. „To je pro nás velmi dobré, neboť můžete provozovat vůz za pomoci paliva, které je neutrální,“ uvádí.

„Spalovací motory tedy ještě mají co říci,“ dodal Vigna s tím, že jejich vývoj tedy pokračuje i nadále vedle hybridního a elektrického ústrojí. Zda zůstanou ve hře dvanáctiválce, či firma bude pokračovat pouze se šestiválci a osmiválci, je ve hvězdách. Přesto jde o dobrou zprávu, a to i pro ekologii. Pokud totiž stále více firem vidí potenciál v e-palivu, pak se začne vyrábět ve větším množstvím. To pak následně sníží jeho cenu a zefektivní jeho používání pro všechny.

Britové vyrukovali s novou edicí Speed Edition 12, ve které je vyvedeno celé firemní portfolio. Automobilka se totiž začíná loučit s dvanáctiválcovým motorem, jehož poslední exemplář vyrobí příští rok v dubnu. Její někdejší prohlášení, že bude posledním výrobcem dvanáctiválců na světě, tak neplatí. Foto: Bentley

Zdroj: Bentley, Autocar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.