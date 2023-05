Ferrari chce získat Lewise Hamiltona, nabízet mu má plat 1,1 miliardy Kč za rok před 4 hodinami | Petr Miler

Sedminásobnému šampionovi ef-jedniček to pořád jezdí, problém je ale v tom, že jeho auto nejezdí. A šance, že by se na tom do tří let něco změnilo, jsou velmi malé. Ferrari tak cítí šanci zlákat ho pro závěr jeho kariéry, horovat za to má sám dědic Fiatu a Ferrari John Elkann.

Pokud si nyní říkáte, že zvěsti o přestupu Lewise Hamiltona k Ferrari se objevují skoro tak často jako Max Verstappen na stupních vítězů, máte svým způsobem pravdu. O takovém kroku se mluví už roky a nikdy se nestal skutečností, aktuálně je ale pár věcí jinak. A pro uvažování Lewise H. to mohou být klíčové rozdíly.

Nezaujatý pozorovatel si může říci, že Hamilton pro Ferrari nedává smysl, protože je drahý a špatný. Drahý možná, ale špatný? Ve svých 38 letech může mít to nejlepší za sebou, i s průměrným Mercedesem ale čas od času ukazuje, že řídit nezapomněl a dokáže z něj vymačkat velmi slušné výkony. Právě fakt, že jeho auto je pouze průměrné, může být hlavní motivací k přestupu. A zmást se nenechte ani jeho prohlášeními o tom, jak je s Mercedesem jedna ruka - to byl kdysi s McLarenem též a nakonec stejně odešel „za lepším”.

LH44 jistě chce získat svůj osmý titul mistra světa, ale šance, že toho v nejbližších letech docílí s Mercedesem, jsou mizivé. Další velké technické změny přijdou až v roce 2026, do té doby budou nejspíše vládnout jiní - zejména Red Bull a Ferrari. Naděje, že by o něj stál Red Bull, jsou prakticky nulové, dveře k Ferrari ale měly být pro Hamiltona vždy otevřené. Donedávna neměl důvod měnit, teď má ten výše popsaný. A vlastně má ještě jeden - peníze.

Informuje o tom s odkazem na své zdroje britský Daily Mail, podle nějž má Ferrari pro Hamiltona připravený nový kontrakt. Italové jsou prý připraveni nabídnout mu plat 46 milionů Eur, tedy asi 1,1 miliardy Kč za rok. Taková částka je nutná, neboť u Mercedesu si Lewis H. přijde na 40 milionů Eur ročně. Leclercovi a Sainzovi se to nemusí dobře poslouchat, neboť berou „jen” 9 resp. 7 milionů Eur ročně, je ale třeba uznat, že marketingový potenciál Hamiltona je pořád obrovský. A ano, někdo ze zmíněných dvou by musel neplánovaně vyklidit pole - Leclerc i Sainz mají smlouvu do konce roku 2024, Hamilton se Mercedesu zavázal jen do konce roku 2023.

Podstatné také je, že podle Daily Mail o Hamiltona stojí sám dědic Fiatu a Ferrari (i když všeho do času...) John Elkann, kterého s Hamiltonem pojí přátelský vztah. Není to nové, ale znovu - Elkann mu před čtyřmi roky, kdy se měli lépe seznámit, prakticky neměl co nabídnout, teď ho může lákat na lepší auto.

Berme to jako spekulaci, ale pokud se tohle má ještě někdy stát, je to skoro teď anebo nikdy. Mercedes je zřejmě na další dvě sezóny bez šance, Ferrari má konkurenceschopné auto a Hamilton nemusí být ve svém věku ochoten čekat, co se vyloupne z Mercedesu pro rok 2026. Ono to také nemusí být nic zázračného. Lewise H. tak skutečně můžeme brzy vidět v červeném overalu, vyloučit to rozhodně nelze.

