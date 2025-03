Ferrari F44, to bude nové superauto Lewise Hamiltona před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ferrari

Už na prvních fotkách, na kterých se nechal zvěčnit po svém příjezdu do Maranella, dal najevo, pro jaké Ferrari jeho srdce bije především. Může překvapit, že zrovna to nikdy nevlastnil, tím spíš ale dává smysl, že si takové chce s pomocí automobilky vyladit k obrazu svému.

Za sebou máme druhý letošní závod Formule 1, na kterém se o slušný rozruch postaral Lewis Hamilton a vlastně i celé Ferrari. Ten nově jezdí právě za italskou stáj, přičemž v rudých barvách zvítězil nejen v kvalifikaci na sobotní sprint, ale i ve sprintu samotném. Zdálo se tedy, že v italském týmu to po fiasku v prvním závodě sezóny v Austrálii konečně začalo klapat. V neděli se ale ukázala krutá italská realita.

Ferrari v sobotu vyhrálo jen díky tomu, že své auto poslala hodně k zemi, pro víkendový závod jej musela přizvednout. Rychlost tak byla pryč, obě Ferrari nakonec překonal i Max Verstappen s velmi nepřesvědčivým Red Bullem. A aby toho nebylo málo, Italové i tak nezvedli Hamiltonovo auto dost, a tak byl ze závodu diskvalifikován kvůli nadměrnému opotřebení podlahy. A aby toho nebylo málo, Charles Leclerc byl diskvalifikován též kvůli nedodržení limitu minimální hmotnosti.

Ferrari je tak momentálně v poháru konstruktérů až na pátém místě, zatímco Hamilton mezi jezdci zaujímá devátou příčku. Ani v jednom případě nejde o lichotivou vizitku, do konce sezóny je však ještě daleko a Italové i Brit mohou jen překvapit. Byť v současné době by si nejspíše většina lidí vsadila na McLaren a Landa Norrise, který by mohl ukončit čtyřletou dominanci Maxe Verstappena. Nizozemskou superstar ale nikdy není radno podceňovat, stejně jako Red Bull - ostatně i ve svém nepřesvědčivém autě, ve kterém Liam Lawson jezdí pomalu poslední, dokázal nasbírat skoro tolik bodů co Norris. A Red Bully se mohou zlepšit.

Zpět ale k Hamiltonovi, který by se měl soustředit jen a pouze na závodění, pokud chce stanovit nový rekord a uchvátit osmý mistrovský titul. Z mediálních výstupů Brita se ovšem nezdá, že by se jeho mysl točila pouze okolo závodních tratí a monopostu SF-25. Již po úvodním podniku v Austrálii, kde dojel na desátém, tedy posledním bodovaném místě, totiž oznámil, že nechce pro Ferrari pouze jezdit, nýbrž by jedno i rád navrhnul. S ohledem na jeho snímky z italské stáje pak není překvapením, jaké by to mělo být. A vlastně nepřekvapí ani jeho označení.

„Jednou z věcí, po kterých opravdu toužím, je navrhnout Ferrari. Chci udělat F44,“ uvedl Brit, který s daným číslem jezdí po celou svou kariéru, podle Motorsportu. A dodal, že „základem by byl model F40 se skutečným manuálním řazením. Na tomto chci pracovat po několik příštích let“. Hamilton přitom již vlastní slušnou sbírku supersportů z Maranella, mimo jiné modely jako 599 GTO či LaFerrari. Majitelem F40 ale prozatím není, na rozdíl od zmiňovaného Norrise. Tomu však jeho kousek při nehodě kdosi poškodil.

Je ovšem možné, že Hamilton se splnění svého snu dočká, neboť v posledních měsících se poměrně čile spekuluje o tom, že Ferrari by skutečně přišlo s poctou modelu F40. Mimo jiné i proto, že jeho poslední limitovaný vůz F80 je poměrně hojně kritizovaný, ať již kvůli svému designu, tak s ohledem na použitý pohon - hybridní šestiválec totiž pro vlajkovou loď značky opravdu není důstojnou jednotkou. I proto by prý novinka stála na základech LaFerrari a použila by jen jeho V12, nikoli elektrifikovanou část ústrojí.

Cosi jako F44 by přitom pro značku bylo doslova požehnáním, neboť klientela se neotáčí zády jen k F80, ale i k dvanáctiválcovému modelu 12cilindri, u kterého jí pochopitelně vadí pouze jeho vzhled. Někdejší mašina na peníze se tak možná zasekává, přičemž Hamiltonem navržená speciální edice by mohla maranellskou kasu znovu naplnit. K tomu ale budou zapotřebí i lepší výkony celé stáje na závodní dráze, neboť kde nejsou zlaté vavříny, tam tifosi neřádí nadšením, řádí vzteky.

Hamilton se po příchodu ke Scuderii ihned nechal zvěčnit vedle F40. Nově uvedl, že by rád stvořil jeho vlastní interpretaci s nepřekvapivým označením F44. Foto: Ferrari

Zdroj: Motorsport

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.