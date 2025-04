Ferrari kompletně mění směr. Už nechce auta postavená kolem rychlosti, zákazníci ji prý nezvládají, nic jim nedává před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ferrari

Je to opravdu radikální obrat, neboť dosud byla pro Ferrari rychlost vším, s čím šel ruku v ruce i konec ručně řazených převodovek. I ty se tedy nakonec mají vrátit jako projev jakéhosi řidičského obrození. V rozhovoru se o tom rozpovídal Gianmaria Fulgenzi.

Ještě před nějakými dvaceti lety jste na automatickou převodovku narazili především u luxusních limuzín. K jejich uvolněnému charakteru šlo spíš pomalejší, ovšem hladké řazení bez námahy dobře dohromady. Přičemž majitelé neměli problém sáhnout trochu hlouběji do kapsy, neboť automat jen umocňoval jejich výjimečnost.

Ve sportovních autech to byla jiná, automaty byly pomalé a nudné. Postupem času se je ale automobilky naučily dělat tak, že nezdržovaly a alespoň nějak vtahovaly do hry. Postupem času začaly být dokonce rychlejší a lidé línější, takže dvojice pedálů začala hrát prim. A u některých sportovních značek v nabídce velmi rychle zůstaly jen automatické převodovky.

Ferrari bylo jednou z nich a argumentovalo tím, že podstatou jeho existence je rychlost, vozy s automaty jsou prostě rychlejší a další řeč se nevede. A zákazníci vesměs nebyli proti. Vše tak skončilo s modelem California, do kterého si manuál objednala jen hrstka lidí, i když celková produkce čítala víc než 17 300 vozů.

Italové svůj postoj v pozdějších letech mnohokrát zopakovali jako neměnný, nyní ale razantně brzdí. Pochopili, že svět aut se změnil, rychlosti už je všude příliš a nadšenci jsou ochotni za požitek spojený s ručním řazením platit obrovské peníze. Ty by se nyní značce hodily, a tak maranellská automobilka otáčí. Jmenovitě její vývojový šéf Gianmaria Fulgenzi kolegům z Car Sales sdělil, že manuály se do Ferrari mohou vrátit jakou součást širší změny charakteru aut značky.

„Co se týče výkonů našich aut, dosáhli jsme limitu. Ve Formuli 1 dosáhnete zrychlení na stovku za 2,3 sekundy, s SF90 Stradale jste na téže metě za méně než 2,5 nebo 2,4 sekundy - s pohonem všech kol,“ uvedl Fulgenzi s tím, že automobilka už nemá kam zajít. Tedy, zajít se dá vždy dál, ale jednak by hlavně u zadokolek by větší výkon vyžadoval modifikace s řadou negativních vedlejších efektů, do kterých se už automobilce nechce. Především ale poukazuje na vnímání samotných zákazníků. Podle něj už jim větší rychlost nic nedává a spousta z nich by ji už ani nezvládala.

„Abyste jako normální řidič zvládli takovou úroveň akcelerace třeba krčním svalstvem, už je třeba pořádná fyzička, dlouhodobě to není snadné. Nemyslím si ostatně, že všichni naši zákazníci chtějí každé ráno cvičit jen proto, aby mohli řídit naše auta,“ dodal dále Fulgenzi. A má pravdu, i u skromnějších aut je těžké ocenit, jestli mají 500 nebo 550 koní a stovku za 2,9 nebo 3,1 sekundy, člověku už to vážně nic nedává. I v tomto směru tedy dává návrat manuálů smysl, neboť mnozí majitelé jsou dnes ochotni vyměnit jednu či dvě desetinky sekundy při akceleraci za větší zábavu, kterou jim větší zapojení do hry dává.

Neznamená to ale nutně, že by se manuál hned stal znovu součástí běžné produkce. Pokud se tato převodovka vrátí, bude to zkraje nejspíš u specialit pro vyvolené. „Pravděpodobně půjde o vozy ze série Icona, protože ty reprezentují naše dědictví, jsou to auta hodná obdivu a řídí se určitým způsobem,“ říká dále vývojový šéf značky, podle nějž se klientela již na manuály ptá stále víc. A protože je zjevně ochotná za ně platit, zjevně se jich dočká.

Kdy přesně by se přitom takový vůz mohl objevit, již Fulgenzi neprozradil. Za Ferrari však od letošního roku jezdí Lewis Hamilton, který nedávno prozradil, že by rád dostal do výroby novodobé F40. To by pod názvem F44 dorazilo právě s manuálem. A protože by pod jeho vývojem byl podepsán sedminásobný mistr světa F1, maranellští by si mohli dovolit připravit i tu nejbohatší klientelu o velkou část jejich majetku. Najednou do sebe všechno zapadá, co říkáte?

Dosud se mělo za to, že nové Ferrari s manuálem už nikdy nevznikne, proto jsou také poslední vyrobené kusy s ručně řazenou převodovkou - jako je tato California - mimořádně sběratelsky ceněné. Nyní to ale vypadá, že znovu přijdou, třebaže možná stále jen pro vyvolené, Ferrari kompletně mění pohled na podstatu svých aut. Foto: Artcurial, tiskové materiály

Zdroj: Car Sales

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.