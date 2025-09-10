Ferrari laciným trikem potvrdilo, že má problémy s prodejem, ikonické jméno „zneužilo” pro podivný facelift strádajícího modelu
Petr ProkopecTohle si Italové mohli odpustit, však ve své historii nemají mnoho legendárnějších jmen. Taková by si měli schovat aspoň pro nové vozy podobného ražení, dát jméno Testarossa na pouhý facelift problematického modelu je laciný trik. Navíc se podívejte, jak vypadá.
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Není neobvyklé, když se jméno nějakého auta objevuje na různých vozech napříč dekádami. Obvykle je to dáno tím, že výrobce s určitým receptem zabodoval, a tak přivádí na trh nové a nové zboží uvařené podle něj. Podstatu tedy nemění, maximálně rozšiřuje portfolio o nové variace. Třeba taková Toyota Corolla se dnes nevyrábí jen jako sedan, kupé a kombík, což byla skladba první generace, dopřát si ji můžete i ve verzi Cross, což je kompaktní SUV. A nechybí ani užitková varianta.
V posledních letech nicméně výrobci rádi přistupují ke vzkříšení dávno nepoužívaných názvů, které navíc často byly spojeny s ikonickými modely, a nalepila je na diametrálně odlišné typy aut. Třeba Mitsubishi Eclipse bylo dříve kupé a kabrioletem, dnes je ale takto pojmenováno SUV. Podobné je to u Fordu, jehož Capri také původně mělo podvozek přilepený nízko u země a pouze jeden pár dveří. Dnes tu ovšem máme elektrickou obludu se zvýšenou stavbou karoserie, což platí také o Mustangu Mach-E.
Opravdu jsme však nečekali, že k těmto praktikám přistoupí Ferrari, které si tak zakládá na vlastním historickém odkazu. Na druhou stranu se ale musíme ptát: Kdy jindy, pokud ne teď? Poslední modely italské automobilky totiž nejsou vyslovené terno, a to jak po stránce designové, tak i v rámci techniky. Značka tak má poprvé po mnoha letech problémy s prodejem, což jí dokonce vedlo k uznání a napravení někdejších chyb. Ovšem ani to zřejmě na opětovné zaháčkování publika nestačilo, pročež aktuálně dochází na návrat ikonické Testarossy.
Toto označení Ferrari vůbec poprvé použilo v roce 1957, kdy začalo nabízet dvoumístný roadster 250 Testa Rossa. Své jméno nepřekvapivě získal podle červeně lakovaných krytů hlav válců. Tento prvek se následně u automobilky stal jedním z jejich poznávacích znamení, i proto toto označení po nějakou chvíli spalo. Značka jej následně vzkřísila až v roce 1984, kdy představila kupé Testarossa. To rovněž poháněl motor V12 s červenými kryty, přesunut však byl zepředu doprostřed.
Nově se nicméně Ferrari rozhodlo, že označení, které se stalo ikonickým hlavně díky kupé z 80. let a seriálu Miami Vice, v němž zazářilo, vrátí do hry u osmiválcového modelu. Kdyby byl aspoň nový, šlo by přimhouřit oči, novou Testarossou jsou kupé a roadster SF90 po faceliftu. Ten je na jednu stranu opravdu rozsáhlý, pořád ale platí, že tu značka křísí model, [[0000056131 který zákazníky víc trápí než těší. A nic na tom nezmění ani fakt, že se vůz vizuálně přiblížil dvanáctiválcovému Ferrari 12cilindri, v útrobách dál zůstává zachováno hybridní ústrojí složené z osmiválce, tří elektromotorů, automatu a lithium-iontových baterií.
Vše nově zastřešuje označení 849 Testarossa, což nám přijde vážně laciné. Je sice pravdou, že do motorového prostoru skutečně zamířily červeně lakované kryty, jenže tak je tomu v podstatě u jakéhokoliv nového Ferrari - má je ostatně zmíněné dvanáctiválcové 12cilindri, mělo je osmiválcové SF90 a nechybí ani šestiválcovému 296 GTB. Italové tak jen dokazují, že problémy s prodejem jsou skutečné a je musí přistupovat ke krokům, které působí zoufale.
Otázkou je, jak moc to značce prospěje a jak moc ublíží. Nová Testarossa totiž jen stěží padne do oka davům, tady spíše většina lidí bude bučet a ukazovat palec dolů. Italové tak v honbě za krátkodobými cíli ruinují svůj letitý odkaz. Ale kdo jsme my, abychom je poučovali, že? Úvah tak již zanecháme a raději přejdeme k suchým číslům a informacím, jakkoli technika se oproti exteriéru a interiéru proměnila jen nepatrně a působí tak velmi familiárně.
Vrací se tedy čtyřlitrový osmiválec F154, u kterého došlo na instalaci nových turbodmychadel s největšími „šneky“ v historii silničních Ferrari. To výkon spalovací jednotky zvedlo ze 780 na 830 koní, elektromotory však dodávají nezměněných 220 kobyl. Celkově pak soustava produkuje 1 050 koní, s nimiž je možné zrychlit na stovku za 2,3 sekundy a na dvoustovku za 6,4 sekundy. Nejvyšší rychlost pak má překročit metu 330 km/h, přesné údaje Ferrari už nějaký ten pátek nezveřejňuje.
Testarossa si zachovala rovněž původní baterie o kapacitě 7,45 kWh, s nimiž je možné ujet 25 km čistě na elektřinu. V té chvíli se přitom o pohon starají pouze vpředu usazené elektromotory, nejvyšší rychlost je pak v tomto režimu omezena na 130 km/h. Pokud nicméně spolupracují se spalovacím motorem, fungují až do tempa 210 km/h. Třetí elektromotor zasazený mezi osmiválec a dvouspojkovou automatickou převodovku je ovšem aktivní neustále.
Ferrari se vyšší výkon motoru rozhodlo patřičně zúročit s pomocí aktivní aerodynamiky. Přítlak při rychlosti 250 km/h tak vzrostl na 415 kg, pročež Testarossa zvládne okruh ve Fioranu za 1 minutu a 17,5 sekundy, tedy o sekundu a půl rychleji než SF90. Pro tyto účely je ale třeba sáhnout i po příplatkovém paketu Assetto Fiorano, který přihazuje pneumatiky Michelin Cup R2 a díky využití titanu a karbonu snižuje hmotnost vozu o 30 kg.
Celkově má novinka na kontě 1 570 kg, ovšem bez veškerých náplní a maziv, stejně jako bez řidiče. V případě „mokré“ hmotnosti tak lze počítat se zhruba 1,75 t, což je asi to jediné, co novodobou Testarossu spojuje s tou původní dvanáctiválcovou. Uvnitř pak vůz čerpá inspiraci z hybridního Ferrari F80, oproti němu se ovšem do hry vrací klasická tlačítka na volantu. Na výběr jsou pak komfortní či závodní sedadla.
Zbývá už jen dodat, že v případě kupé ceny startují na 460 tisících Eur (cca 11,2 milionu Kč), zatímco otevřená verze stojí minimálně 500 tisíc Eur (12,2 milionu Kč). Výroba obou karosářských variant odstartuje v příštím roce, objednávky je ovšem možné sepisovat již nyní. Zájemcům jsou pak k dispozici i zcela nové barvy exteriéru Rosso Fiammante a Giallo Ambra, přičemž s druhou zmíněnou je sladěn nový odstín čalounění Giallo Siena.
Testarossa se vrací na scénu, tentokrát jako podivně střižený osmiválcový plug-in hybrid vzniklý faceliftem modelu SF90. Foto: Ferrari
Zájemci si přitom budou moci připlatit i za paket Assetto Fiorano. Foto: Ferrari
