Ferrari má ještě letos vrátit do prodeje manuální převodovku, po fiasku s Luce to vypadá jako krizové opatření
Petr ProkopecItalové ruční řazení roky odmítali jako překonanou věc, která nejde dohromady s DNA značky, teď ale měli kapitulovat. I když to vypadá jako ta správná náplast na bolístky způsobené modelem Luce, realitou bude spíš to, že už déle touží po penězích, které jim z toho mohou kápnout.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Ferrari má ještě letos vrátit do prodeje manuální převodovku, po fiasku s Luce to vypadá jako krizové opatření
29.5.2026 | Petr Prokopec
Italové ruční řazení roky odmítali jako překonanou věc, která nejde dohromady s DNA značky, teď ale měli kapitulovat. I když to vypadá jako ta správná náplast na bolístky způsobené modelem Luce, realitou bude spíš to, že už déle touží po penězích, které jim z toho mohou kápnout.
V posledních letech se manuální převodovky staly ohroženým druhem. Výrobci tento posun rádi svádí na zákazníky a změnu jejich preferencí, tohle tvrzení je ale pravdivé pouze zčásti. Pokud se budeme bavit o autech jako VW Passat, pak ano, v těch po ručním řazením mnoho lidí netouží. Ale když se zaměříme na auta pro nadšence, realita je úplně jiná. Výrobci ale manuály vykopli téměř ze všechno.
Vina tedy leží i na samotných automobilkách, protože se snaží co nejvíc šetřit. Vyvíjet, homologovat a vyrábět dvě dost odlišně koncipované verze aut je složité, drahé a s moderními elektronickými prvky hůř slučitelné, nemluvě o vyšší papírové spotřebě resp. emisích ručně řazených verzí. Automobilky tak pouští do výroby jen tu převodovku, po které by sáhla většina publika, což je obvykle automat. I když by tedy na manuál pořád stály fronty, tato klientela má zkrátka smůlu, pokud je jí „jen” 20, 30 nebo 40 procent.
Ferrari je automobilkou, která dnes manuální převodovku v nabídce vůbec nemá. A tento stav trvá už pěkně dlouho, neboť vůbec posledním modelem osazeným třemi pedály byla California před faceliftem. Podle dostupných informací mělo vzniknout pouze pět ručně řazených exemplářů, což měla být pro Ferrari poslední kapka, proč manuály dál vůbec nenabízet.
Od té doby však uplynula už víc než dekáda, během které se mnohé změnilo. Ručně řazená sportovní auta z trhu téměř zmizela, jejich kupci ale ne. Naopak se tento stav postaral o to, že se z manuálů stal trochu kult, znak fajnšmekra, který sám o sobě přitahuje pozornost. U sportovních modelů se jejich tržní podíl zejména v USA pohybuje obvykle okolo 50 procent a automobilky si za ně mohou účtovat i peníze navíc. A právě tento znovuzrozený zájem začal lákat i Ferrari.
To se momentálně topí v slzách, které svět roní nad zpackaným Luce, automobilka z Maranella si dle informací The Supercar Blogu má už letos v létě spravit chuť modelem 12cilindri MM, u kterého by automatická převodovka byla nahrazena manuální. Jednalo by se tak o slavný návrat, neboť naposledy došlo na spojení dvanáctiválce a tří pedálů u Ferrari 599 GTB Fiorano. Celkově ovšem vzniklo jen 30 kusů. Novinka by oproti tomu měla dorazit v početnější sérii, i tak ovšem nepůjde o běžný produkční model, nýbrž o limitovanou edici.
Dá se předpokládat, že v rámci zrychlení v přímém směru bude manuální verze pomalejší než automatická. Přesto si Ferrari bude účtovat mnohem větší peníze, neboť je více než jisté, že 12cilindri MM se ihned stane sběratelskou perlou. Zvlášť když na další takový návrat už dojít nemusí. Automobilka totiž stále více přistupuje k hybridizaci, která sice dost možná nakonec k manuálu povede, podle patentových návrhů však půjde o převodovku typu shift-by-wire.
Nejsou to přitom jediné patenty spojené s automobilkou, další hovoří o verzi 12cilindri GTO a F80 XX. Manuál však velmi pravděpodobně nebude spojen s jedinou, pročež se od Italů můžeme přesunout k Japoncům. Nissan totiž nedávno začal kupé Z v provedení Nismo nabízet také s trojicí pedálů, a nemůže si vynachválit poptávku. „Zájem zákazníků začíná opětovně růst,“ uvedl šéf sportovní divize japonské automobilky Yutaka Sanada pro Car Expert.
Nismo a Nissan jako takový by proto „fofrklacek“ měly začít nabízet u vícero modelů, do jejichž vývoje budou daleko více zapojeni závodní jezdci. Automobilka tak zjevně hodlá dostát svým slovům o opětovném soustředění se na zákazníka a nikoli na úřady. Přičemž manuál nehodlá nabízet jen u sportovních kupátek či sedanů, mezi které by se měl zařadit Nissan Skyline/Infiniti Q50, ale i u off-roadových vozidel, jako je třeba Frontier.
Suma sumárum se tak zdá, že po letech ve „vyhnanství“ se manuál vrací na scénu v plné slávě. Kdo to ovšem příliš nechápe, to jsou Němci. Hlavně pak Volkswagen, který v Americe právě ukončil prodej modelu Jetta GLI, což je něco jako Golf GTI sedan. To ovšem znamená, že automobilka zabila své poslední auto s ručním řazením, které si zákazníci v USA mohli objednat. Přičemž důvodem podle ní byla nedostačující poptávka, kvůli níž byla k smutnému kroku pomalu donucena.
Jenže to to je znovu lež, třeba v loňském roce měl manuál na prodejích verze GLI 44,9procentní podíl. Tedy jinými slovy, ze 100 zákazníků si pětačtyřicet pořídilo verzi se třemi pedály. To nám jako nízká poptávka nepřipadá, přičemž podobně na tom dříve byly také Golf GTI a R. Ovšem i v jejich případě manuál skončil, a jakkoli značka znovu mluvila o slabém zájmu, reálně za vším stojí její snaha co nejvíce seškrtat náklady.
Něco takového se ovšem Němcům může hodně vymstít. Pokud totiž Nissan zákazníkům nabídne to, co oni ne, logicky mohou počítat s jejich odchodem. A nepůjde jen o nadšence, postupně se přidá i většinové publikum, neboť ani to již nebude chtít být spojeno s automobilkou, která se k němu staví zády, je to negativní image budující krok. Takové ale VW v posledních letech dělá co chvíli a nezdá se, že by to někomu z vedení trhalo žíly.
Toto Ferrari California je jedním z pěti kusů osazených manuálem. V současné době se prodává mnohem dráž než automatické verze či zcela nová auta značky. I proto Italové chystají návrat tří pedálů, chtějí peníze těch, kteří taková auta vyhledávají. Foto: Artcurial, tiskové materiály
Zdroj: The Supercar Blog, Car Expert, Volkswagen
Bleskovky
- Řidič lidového superSUV dosáhl v běžném provozu skoro jeho maximální rychlosti, jel 277 km/h. Policie to neocenila
29.5.2026
- První elektrické Ferrari konečně předvedlo svůj zvuk, je to také slušný bizár
28.5.2026
- Číňané vzali svůj „Rolls-Royce pro chudé” a skočili s ním z ostrého srázu. Podívejte se, jak dopadl po 20 metrech letu
27.5.2026
Nové na MotoForum.cz
- Špatné počasí donutilo vedení závodu zrušit závod Superstock včera 18:03
- Vítězem Sprint Race Raul Fernandez včera 15:23
- Bulegova vítězná řada pokračuje i v Aragónu včera 14:34
- Výborný Salač na 2. místě, tedy v první řadě včera 14:30
- Vítězem sobotních Supersportů se stal Zaccone; 19. Vostatek, 23. König včera 12:25
Nejčtenější články
- Jeden z největších prodejců drahých aut v Česku zkolaboval, má zabavená auta a dluží nespočtu lidí. Žijte své sny, říkal
30.4.2026
- Další Hyundai se s faceliftem změnilo k nepoznání, přešlo na „žraločí styl”. A máme pocit, že mu to znovu nesluší
30.4.2026
- VW ukázal hotové nové Polo a zavání to bláznovstvím, za cenu jednoho můžete mít dvě Škody Fabia
30.4.2026
- „Mohlo by se stát,” krčí rameny šéf ostrých Porsche v reakci na otázku, zda ikonická GT3 v Evropě přijde o motor bez turba
30.4.2026
- Výrobce vysavačů přidal svému autu tryskové motory, slibuje akceleraci na stovku pod 1 sekundu
30.4.2026
Živá témata na fóru
- e90 330i 2006 250kkm + náhradní motor 05.31. 08:09 - Snowman000
- Onboard videa 05.31. 08:08 - řidičBOB
- Detektory policejních radarů 05.30. 17:13 - řidičBOB
- Fiat a vše kolem nich 05.30. 11:35 - Stepan
- whitelist & blacklist 05.30. 06:14 - abgx1
- Kdo má přednost? 05.29. 10:32 - řidičBOB
- Řidiči, co to mají v ruce... 05.28. 21:30 - Truck Daškam
- Rychlodotazy 05.28. 15:42 - mattonecz