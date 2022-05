Ferrari nečekaně zamávalo downsizingu, i jeho další novinka dostane pořádný dvanáctiválec před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ferrari

Jakkoli se dosud mluvilo o tom, že nabídne jen šesti- a osmiválcové jednotky, realita je nakonec jiná. Jakkoli na downsizing a hybridizaci nejspíše dojde i tak, nepůjde o jediné možnosti.

Není žádným tajemstvím, že Ferrari chystá své první SUV. Model Purosangue jsme si mohli prohlédnout jak s ochrannou kamufláží, tak dokonce i bez ní, a tak by premiéra měla být za dveřmi. Je otázkou, zda čekat budeme už jen pár týdnů či maximálně několik málo měsíců, do silvestrovské půlnoci ale bude jasno. Italové totiž na letošek nemají naplánovaný pouze debut, ale rovněž zahájení výroby. První exempláře se nicméně k zákazníkům dostanou až v roce příštím.

I přes relativně brzkou premiéru ovšem kromě vzhledu o novince mnoho nevíme. V případě takového motorového prostoru byly dosud k dispozici pouze neoficiální informace, jenž zmiňovaly použití šestiválců či osmiválců, a to s přeplňováním či hybridní technikou. Něco takového by dávalo smysl, neboť Purosangue bude bezesporu firemním bestsellerem. Jeho potenciál je dokonce natolik enormní, že by mohl překonat rekordní celkové registrace Testarossy za 12 let (9 939 kusů) jen za několik málo roků.

Šéf značky Benedetto Vigna nicméně aktuálně v rozhovoru pro agenturu Reuters uvedl, že Purosangue dostane do vínku dvanáctiválec. „Testovali jsme různé možnosti, ale bylo jasné, že správnou volbou je V12, a to kvůli výkonu a jízdním zážitkům, které dokáže nabídnout. Purosangue je synem našich tradic,“ řekl. Jeho slova pak potvrdilo přímo Ferrari novým příspěvkem na Twitteru, kde fotku dvanáctiválcového motoru doprovází zmínka o příchodu nového modelu.

Jde o vskutku nečekané oznámení, které nicméně nejspíše bude souviset pouze s první vlnou, kdy se Ferrari bude snažit na voze vydělat maximum a novinkou co nejméně pokřivit svou image. Ve druhé fázi by nicméně již Purosangue měl disponovat buď šestiválcem, nebo osmiválcem, nebo rovnou oběma jednotkami. Hybridizace pak bude záviset na tom, jak vysoký výrobní strop značka bude chtít mít. Čím více aut s objemným spalovacím ústrojím nicméně Italové vyrobí, tím vyšší emise s nimi budou spojené.

V tomto ohledu Ferrari kromě prvního SUV chystá i premiéru prvního elektromobilu, který by měl s přísnějšími standardy napomoci. I když pochopitelně pouze na papíře, neboť se nedá předpokládat, že by jej vzniklo takové množství jako modelu Purosangue. Kromě toho jeho majitelé nebudou vyrážet tak často na projížďky, zatímco SUV bude zajištovat denní potřeby prakticky každého zákazníka.

Ferrari se již pochlubilo prvním oficiálním snímkem svého prvního SUV. Model Purosangue by měl dorazit v řádu týdnů i s dvanáctiválcem pod kapotou, zpoždění premiéry ale v dnešní době nelze vyloučit. Foto: Ferrari

A new #Ferrari is coming. Born without compromises, unmistakably Ferrari at heart. Powered by our iconic V12 engine. Stay tuned… pic.twitter.com/ycMcTrVtgE — Ferrari (@Ferrari) May 4, 2022

Zdroj: Ferrari, Reuters

Petr Prokopec

