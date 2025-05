Ferrari odložilo příchod svého prvního elektrického modelu. Teď líp než kdy jindy vnímá, že ani ono automaticky neprodá cokoli, co vyrobí před hodinou | Petr Miler

Mělo se odhalit už za pár měsíců, nakonec nám ale Italové letos ukážou jen část jeho techniky. A ani zkraje roku 2026 neuvidíme celé auto. Tváří se, jako by to tak vždy plánovali, ale není tomu tak. Po problémech s prodejem některých hybridních modelů ztrácí jistotu.

Jak jsme psali ve chvíli, když jsme se o tomto voze zmiňovali naposledy, Ferrari mělo v úmyslu odhalit svou elektrickou prvotinu letos na podzim. Sám generální ředitel Benedetto Vigna později upřesnil, že se tak stane 9. října během Dne kapitálových trhů či jak jméno akce Ferrari plánované na tento datum jako Capital Markets Day přeložit.

Vypadalo to jako hotová věc, přičemž jsme se mohli jen dohadovat, zda manažery automobilky používané označení Elettrica bude skutečné jméno auta, nebo jde jen o pracovní označení. Nyní je ale všechno jinak, jak jsme se dozvěděli při představování výsledků firmy za první letošní kvartál.

Znovu sám Vigna musel předchozí slib vzít zpět a uvedl, že hotové auto letos nakonec neuvidíme. Místo toho dojde na třífázový proces odhalování, kdy v říjnu bude představeno světu pouze „technologické srdce“ vozu. Víc neřekl, ale zní to jako prezentace klíčové části techniky a možná i elektroniky. A ani poté se firma do odhalování zbytku vozu nepohrne.

Druhá fáze prezentace proběhne začátkem roku 2026, kdy uvidíme podobu exteriéru a interiéru v blíže neupřesněné formě. A celé auto se ukáže až v průběhu příštího roku. Vigna se při sdělování těchto informací tvářil, jako by to tak mělo být od začátku, ale to opravdu nebereme. Vše působí, že Italové buď nejsou dost daleko s vývojem, nebo si nejsou jisti, zda na odhalení takto koncipovaného auta přišel ten správný čas. Buď jako buď, Maranello nikdy neprohrává, takže ani jednu z možností by veřejně nikdy nepřipustilo. Takto má každopádně pořád možnost s datem premiéry či případného začátku prodejů hýbat podle prvotní reakce vážených klientů či jiných relevantních faktorů.

Nepředpokládáme, že by si to automobilka s tímto vozem rozmyslela zcela, i pro jeho výrobu připravila novou tovární halu zvanou e-Building, kde se ovšem na ploše přes 42 000 metrů čtverečních za pomoci 300 lidí od loňska vyrábí i spalovací a hybridní modely. Právě hybridy, které Ferrari po dekádách nechávají poznat, co to jsou problémy s prodejem, firmě připomínají, že ani ona nemá automaticky zajištěný odbyt pro cokoli, co vyrobí. Prostě nemá, a tak může dál přemítat nad tím, čím nabídku Elletricy vyšperkovat. Čas ukáže víc.

Ferrari SF90 není rozhodně tím prodejním hitem, ve který Ferrari doufalo, a hybridní pohon s tím má co dělat. Zřejmě i proto otálí s odhalením své elektrické prvotiny, k té by zákazníci mohli být po opadnutí první vlny zájmu ještě odmítavější. Foto: Ferrari

