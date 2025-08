Ferrari odmítá, že by odložilo projekt druhého elektromobilu. Žádný takový ani neexistuje, říká šéf po zmínkách o nulovém zájmu před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

„Jaký druhý, tys tady viděl nějakého druhého?” chce se říci s Bohumilem Stejskalem. Jaká je realita, pochopitelně nevíme - buď automobilka takové auto skutečně nikdy nevyvíjela, nebo jí teď přijde lepší se k věci postavit takto, než aby přiznala nezájem a předchozí omyl.

Přirozeně omezený zájem o elektrická auta se dnes projevuje ve všech segmentech trhu, paradoxně nejvíc patrný je ale v jeho nejvyšších patrech. Měli to přitom být bohatí lidé, které vzhledem k jejich možnostem neměly trápit uživatelské ani ekonomické limity těchto aut a ukázat tak cestu nuznějším spotřebitelům, stal se ale pravý opak. Ti lépe situovaní dnes vnímají zejména víceválcové spalovací motory jako znak prestiže. A ani použitelnost či rychlá ztráta hodnoty jim nejsou ukradené.

Dobře to dokládá i dlouholetý postoj britského byznysmena, bývalého pilota Formule 1 a otce pozdějšího pilota a dnešního komentátora ef-jedniček Jonathana Palmera, který je „sériovým zákazníkem” Mercedesu třídy S, kupuje dokola diesely a říká, že dojezd je „luxusní vlastnost”. Tento člověk, jehož jmění se odhaduje asi na 3 miliardy Kč, si může koupit koupit a provozovat prakticky cokoli, ale chce dieselové eSko, protože jen s tím má to, co od auta očekává - schopnost jej prakticky kdykoli přemístit bez odříkání skoro kamkoli.

V případě sportovních modelů jsou pohnutky trochu jiné, lidé touží po motorech s historickým odkazem a specifickým projevem, takové dvanáctiválce Ferrari jsou jejich typickým příkladem. Nikdy jsme tedy nechápali, proč by Ferrari mělo vůbec přicházet s elektrickým modelem, pakliže s ním není s to nabídnout něco opravdu výjimečného. Italům to trvalo déle, i z jejich tábora se ale nedávno ozvalo, že o první elektrický model značky je zatím „nulový zájem”, což odpovídá situaci u ještě prestižnějšího Pagani. A výsledkem mělo být, že projekt druhého chystaného elektromobilu Ferrari zamířil k ledu.

Na tato slova až nyní zareagoval po zveřejnění výsledků Ferrari za druhý letošní kvartál šéf automobilky Benedetto Vigna. Slova o „nulovém zájmu” nepopřel, k odpískání projektu druhého takto koncipovaného modelu značky ale zaujal jasnější postoj - říká, že projekt nebyl odložen ani zrušen, protože žádný nikdy neexistoval. „Nikdy jsme nemluvili o druhém nebo třetím elektromobilu,” uvedl. Logicky tak nemůže dojít k odložení něčeho, na čem firma nepracuje.

Zda je to realitou, nebo Vigna využívá situace, kdy o takovém autě dřív opravdu nebyla oficiálně řeč, a utajovaný projekt byl přece jen zrušen či odložen, pochopitelně nevíme. Na každý pád i to ukazuje ochlazení zájmu výrobců o takto koncipované modely ve vyšších patrech trhu, třebaže už skoro hotový první elektrický vůz značky Vigna pochopitelně velebí. Prý pořád v úspěch prvního elektromobilu Ferrari „velmi věří” a dodává, že si po vyzkoušení prototypu „moc těší na nadcházející uvedení na trh”, aniž by uvedl cokoli dalšího.

Tušíme, že o moc víc než víra za tím nebude, ale teprve uvidíme, co se skutečně stane - odhalení alespoň technických základů vozu by mělo být na spadnutí. A už to ukáže, zda Ferrari na tomto poli má co říct.

Nedá se říci, že by Ferrari udělalo velké štěstí už s hybridními modely, s těmi elektrickými to bude mít ještě těžší. Zda projekt druhého elektromobilu značky někdy existoval, nevíme, teď ale neexistuje. Foto: Ferrari

Petr Miler

