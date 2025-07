Ferrari poprvé v historii nejenže uznalo vlastní chybu a napravilo ji, dokonce dovoluje kupcům starších aut nešťastné řešení zpětně vyměnit před 7 hodinami | Petr Prokopec

Ferrari, jsi to ty? Italská automobilka proslulá svou arogancí a pohrdavým jednáním se sebevíc váženými klienty nejenže kladně zareagovala na kritiku zákazníků a nesmyslně řešený volant nahradila jiným. Dokonce lidi motivuje k tomu, aby si lepší alternativu dali do starších aut.

Ferrari proslulo jako automobilka, která vlastní chyby neuznává. I když jich ve své historii udělala spoustu (a kdo ne?), hlavu si popelem nikdy neposypala. Místo toho za vše mohl zákazník, smůla, okolnosti, zkrátka vždy cokoli jiného, než co co mohla samotná továrna ovlivnit.

Postupem času tento přístup u automobilky zakořenil natolik, že jej klientela začala vnímat nejen jako nutnost, s jakou je třeba se smířit, nýbrž dokonce jako jisté pozitivum. Chceš se stát součástí jednoho z nejexkluzivnějších klubů na světě? Pak zkrátka musíš akceptovat jistá pravidla. Takový byl po dlouhá léta její postoj, ze kterého Ferrari jen profitovalo. Mohlo si totiž dělat, co se mu zamane, a téměř nikdo proti tomu neřekl křivé slovo (tedy až na Ferrucia Lamborghiniho), naopak lidé bez rozpaků otevírali své napěchované peněženky.

Jak se ovšem říká, tak dlouho chodíte se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. A přesně k tomu v Maranellu nakonec i došlo. Ferrari totiž nejprve z nabídky vyřadilo manuální převodovku. Poté se museli pakovat atmosférické osmiválce. Následně došlo i na hybridizaci a downsizing. Vše pak ještě okořenil design, ze kterého se kolena podlamovala maximálně tak lidem bez špetky vkusu. A aby toho nebylo málo, automobilka po vzoru mnoha dalších výrobců začala u interiérů tlačit dotykové ovládání na úkor fyzických tlačítek.

Právě to byla ovšem poslední kapka vedoucí k utržení pověstného ucha. Automobilka totiž byla zavalena takovým množstvím stížností, že již nemohlo dojít k odpálkování zákazníků, v takovém případě by totiž již začala riskovat svou existenci. A možná proto dochází k historickému momentu - Ferrari si právě sype popel na hlavu a uznává, že eliminace tlačítek byla chyba. Platí to hlavně o tom startovacím, které se u nového modelu Amalfi nastěhovalo zpátky na volant. Jde navíc o první vlaštovku z mnoha.

Obchodní šéf automobilky Enrico Galliera totiž kolegům z Autocaru sdělil, že tlačítka „budou využita u každé další novinky, kterou pošleme na trh“. Jeho kolega, šéf vývoje Gianmaria Fulgenzi, kromě toho pro Top Gear uvedl, že návrat tlačítek je možný i u aut, která již majitelé mají ve svých garážích. Nemusí přitom měnit celý volant, stačí pouze jeho středová část. Tato procedura může být provedena u jakéhokoli dealera, není tedy třeba zasílat nic do Itálie. To ji pochopitelně zlevní, byť vyloženě levné nebude u Ferrari asi nikdy nic.

Přesnou sumu nicméně Fulgenzi neupřesnil, stejně jako nedodal, kdy přesně bude klientela moci k dané výměně přistoupit. Dodal však, že po každé výměně středu volantu bude následovat krátká testovací jízda, během které se technici servisu ujistí, že kalibrace byla provedena v pořádku. Ferrari tak nejen že následuje přístup, jaký poslední dobou volí pomalu každý výrobce, který předtím vsadil na dotykové ovládání, ale ještě zbytek branže překonává onou retrospektivní volbou.

A proč vlastně Italové vyrazili špatným směrem? Galliera uvádí, že automobilka byla ovlivněna vývojem, na jaký došlo u mobilních telefonů. Ty tlačítkové totiž dnes na rozdíl od smartphonů používá už jen málokdo. Ferrari přitom chtělo své nové modely napěchovat moderní technikou, kterou navíc považovalo za „extrémně inovativní“. Jenže až příliš pozdě si uvědomilo, že dotykové ovládání vyžaduje, abyste se dívali na obrazovku, což u mobilů jde, ale u aut nikoli. To je objev, že?

„Naší filozofií je mít ruce neustále na volantu a oči na vozovce. Zjistili jsme ovšem, že lidé upínají po příliš dlouhou dobu zrak také na volant,“ uvedl s tím, že dané rozhraní „nebylo na sto procent dokonalé pro využití v autech. Odezva, kterou jsme následně obdrželi od zákazníků, tak byla velmi hlasitá“. Tlačítka se tedy vrací do hry, což snadno může otevřít prostor i pro další návraty - pokud totiž klientela bude patřičně slyšet, mohla by si nakonec vydupat třeba i manuální převodovku. Ostatně i to už veřejně připouští.

Nové Ferrari Amalfi je první vlaštovkou z mnoha, návratu fyzických tlačítek se má dočkat každý další maranellský model. A majitelé si jej budou moci nechat nainstalovat i zpětně do modelu Roma - přinejmenším. Foto: Ferrari

