Ferrari přiznává, že s vývojem prvního SUV má problémy, naráží na tradiční potíž

Foto: Ferrari

Při záplavě SUV, která se dnes na trhu vyskytují, se může zdát, že postavit takové auto je jednoduché. Jakékoli? To ano, ale opravdu dobré? To už je trochu jiný oříšek, jak poznává i Ferrari.

O příchodu prvního SUV s logem Ferrari si již štěbetají i vrabci na střeše maranellské fabriky automobilky. Zatím ale není jisté, zda nový model Purosangue skutečně uvidíme za dva roky, jak bylo původně plánováno. Nikoliv jen kvůli koronaviru, jakkoliv i to je jistě rizikovým faktorem. Zásadnější ale je, že vůz pro automobilku představuje těžší oříšek, než si myslela.

Přiznává to technický šéf značky Michael Leiters, dle kterého vývoj takového auta provází ještě podstatně větší komplikace, než jaké byly spojené s vůbec prvním firemním plug-in hybridem SF90. A to je třeba říci, že z řidičského hlediska fungující dobíjecí hybrid je opravdu složité a pro většinu automobilek snad i neřešitelné.

„SF90 bylo výzvou, ale Purosangue představuje ještě úplně jinou úroveň komplikací. Znamená to, že potřebujeme jistou kulturu a testovací procedury, abychom byli schopni splnit požadavky, jaké lidé na SUV mají. Osobně nicméně za sebou mám práce na mnoha SUV a myslím si, že chápu, co je nezbytně nutné jak pro SUV, tak pro skutečné Ferrari. Až nadejde ten správný čas, ukážeme vám, že nejde o protiklad,“ říká Leiters.

Ferrari tak poznává tradiční úskalí vývoje těchto aut. Pokud má jít o cokoli s vyšší stavbou - a jakože takových aut je dnes na trhu dost a dost -, pak problémy nevyvstanou, když se ale výrobce rozhodne skloubit vyšší stavbu karoserie a vyšší těžiště s dobrými jízdními vlastnostmi, ovladatelností a současně komfortem, který očekáváte od vozu pro každý den, pak to vůbec není jednoduché. Do vývoje auta musí být investováno opravdu hodně úsilí a přesto se ve výsledku technici musí smířit s tím, že ve zmíněných ohledech nejde o vůz na úrovni jiných, podstatou příhodnějších koncepcí.

Vývojový tým se musí vypořádat také s pohonnými jednotkami a jejich zvukovým projevem, i to bude v případě Ferrari nestandardní záležitost. Vůz jako takový se bude zaměřovat na rodinné potřeby a sloužit tedy bude i delšímu cestování, což u Ferrari není obvyklé zadání. Proto musí jako skutečné Ferrari na jednu stranu umět znít, ale současně s tím permanentně nezatěžovat posádku, pakliže si to bude přát.

Tomuto zaměření nejlépe odpovídá nový šestiválec doplněný dvěma turbodmychadly a elektrickým systémem. Na daném ústrojí nicméně Ferrari teprve pracuje, navíc pro spoustu lidí by mohlo být až příliš tuctové. Proto se pod kapotu zjevně nastěhuje také přeplňovaný osmiválec. Zatím se nicméně nezdá, že by Ferrari hodlalo nasadit motor V12, a to i kvůli emisím. Purosangue totiž bude více žádaný než zbytek portfolia a protože firma s tímto vozem v nabídce může překročit hranice pro individuální posuzování emisí CO2, nemůže ani tento aspekt zcela pustit ze zřetele.

Ať jsou ale potíže Ferrari sebevětší, první firemní SUV nemůže být v lepších rukou. Leiters totiž dříve pracoval pro Porsche, kde se zasloužil o zrod modelů Macan a Cayenne. To jsou asi nejlepší sportovně laděná SUV na trhu, pročež není překvapivé, že totéž se od technického šéfa očekává také v Maranellu. A zatím nic nenasvědčuje tomu, že by opětovně neuspěl, jakkoliv se Ferrari Purosangue ještě nějaký ten pátek nedočkáme.

Ferrari zatím drží podobu SUV Purosangue pod pokličkou, charakterově nejblíže ale jistě bude mít k modelu GTC4Lusso, jehož designový vývoj zachycují tyto oficiální skici automobilky. Ilustrace: Ferrari

Petr Prokopec