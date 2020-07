Ferrari prohrálo ve své vlastní hře, soud ho připravil o práva na nejikoničtější model před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ares Design

Automobilka z Maranella se ráda soudí, přičemž spory s kýmkoli, včetně svých zákazníků, obvykle vyhrává. Nyní velmi ironickým způsobem, rukama bývalého manažera Ferrari, přišla o práva na model 250 GTO.

Pro Ferrari nejsou domovinou pouze silnice a závodní okruhy, ale pro neznalé možná překvapivě také soudní síně. Italská automobilka totiž až úzkostlivě dbá na svou reputaci, a tak žaluje prakticky každého, kdo se podle ní svými kroky dotýká firemní image. Přesvědčit se o tom mohl třeba i známý režisér James Glickenhaus, který je majitelem jedné z nejpůsobivějších sbírek vzpínajících se koníků. Jako velký fanda pak před lety zatoužil i po naprostém unikátu, načež nechal karosárnu Pininfarina, aby přetvořila Enzo na zakázkový speciál P4/5. Ferrari se ovšem namíchlo, že s ním slavný „rejža“ své záměry nejprve neprodiskutoval.

Pro Glickenhause tento spor skončil ještě dobře, víceméně si pouze nemohl koupit žádné další limitované Ferrari. Tedy alespoň ne přímo od automobilky jako první majitel. Mnozí další ovšem již takové štěstí neměli. Kupříkladu známý hudební producent Deadmau5, který si nechal přepracovat Ferrari 458 Italia, musel nakonec se svou kreací couvnout. Ferrari totiž uspělo se stížností, že vůz porušuje práva spojená s logem značky a emblémem vzpínajícího se koníka. Loni pak automobilka „týrala” i návrháře Philippa Pleina, který pouze použil vlastní Ferrari jako pozadí při prezentaci svých módních produktů.

Asi největší pozornost ovšem získal spor automobilky s italskou charitativní organizací Purosangue Foundation. Ta se totiž shodou okolností jmenuje jako chystané SUV značky. A jakkoliv Ferrari se stejným označením přišlo až jako druhé, navíc v úplně jiném oboru, u soudu se domáhalo, aby jej mohlo používat jen ono. Maranellský výrobce totiž uvedl, že charita dané označení nevyužívá dele než pět let, což je faktickou podmínkou pro udržování ochranné známky v platnosti. To sice sice nebyla až tak úplně pravda, neboť organizace jej užila třeba při spolupráci s Adidasem, italský soud však nakonec rozhodl ve prospěch domácí automobilky.

Jak se nicméně říká, na každou... víte co se někde vaří voda. A výjimkou není ani Ferrari, které se ocitlo ve své vlastní hře v roli, ve které jistě nikdy nechtělo být. Značka totiž přišla o práva spojená s legendárním modelem 250 GTO. Druhá strana přitom před soudem použila úplně stejnou argumentaci, jako Ferrari ve sporu o označení Purosangue, tedy že automobilka už pět let nepoužila patentovaný design pro výrobu jakéhokoli vozu. Onou druhou stranou byla společnost Ares Design, za kterou stojí někdejší šéf Lotusu a ještě dříve marketingový manažer Ferrari Danny Bahar. Ten jistě dobře ví, jak se tato hra hraje.

Abychom si vše vyjasnili, Ares v roce 2018 představil přepracované Ferrari 812 Superfast, které se nechalo inspirovat právě kultovním modelem. Bahar přitom uvedl, že „nejde o kopii, ale o moderní interpretaci“. Zároveň dodal, že firma kvůli kultovnímu statutu vozu velmi riskovala, neboť „každá linie bude podrobena kritice. Ale myslím si, že proporce vozu jsou v pořádku.“ Nic z toho se ovšem nelíbilo Ferrari, které se rozhodlo z Bahara udělat častého návštěvníka soudních síní.

Jak jsme ale již zmínili, právníci Aresu při jednání vznesli argument, že Ferrari minimálně po pět let žádný kus modelu 250 GTO nevyrobila. A soud na to znovu slyšel, načež automobilka ztratila nárok na ochrannou známku spojenou se siluetou vozu. Požívat ji pak může pouze u hraček a zmenšených modelů, které v licenci nadále vyrábí. Skutečnou repliku 250 GTO tak aktuálně může vyrábět každý, aniž by mu musel Ferrari žádat o povolení.

Jakkoliv tedy Bahara po jeho angažmá u Lotusu řada lidí „nemusí”, nyní před ním celý svět smeká. Jako jeden z mála totiž dokázal obstát ve sporu s automobilkou, která dosud v těchto hrách platila za neporazitelnou. A co více, zasáhl ji na místě, které je nejcitlivější - 250 GTO je totiž pro Ferrari Svatým grálem, je to neikoničtější a nejvíce ceněný model Ferrari. Aby toho pak nebylo málo, Bahar využil jen vlastní zbraně Italů, ostatně byl v tomto ohledu vzhledem ke svému dřívějšímu angažmá v Maranellu v jisté výhodě.

Ferrari již nepatří práva na legendární model 250 GTO. Foto: Ferrari



Za vším stojí Danny Bahar, jenž v roce 2018 představil moderní interpretaci vozu na bází Ferrari 812 Superfast. A nyní může chystaných 10 kusů bez problémů prodat. Foto: Ares Design

Zdroj: AutoEvolution

Petr Prokopec