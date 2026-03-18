Ferrari říká, že je mu ukradené, že Mazda nabídla auto se stejným jménem jako první. A možná má pravdu
Petr MilerRýsující se spor mezi italskou a japonskou automobilkou se nakonec může proměnit v soudní při, ne že ne, Ferrari ale v tuto chvíli vše bagatelizuje. A možná má pravdu, nebylo by první, kdo se se stejnou argumentací uspěl.
před 10 hodinami | Petr Miler
Ferrari se aktuálně nachází uprostřed procesu odhalování nového modelu, o kterém sice dobře ví, že o něj skoro nikdo nestojí, po vší odvedené vývojové práci jej ale ve velmi omezeném počtu stejně přivede na svět. Je to jistě kontroverzní krok, stejně jako je kontroverzní to, co jsme zatím z auta moli vidět, není to ale nakonec jediná kontroverze, která chystané Ferrari Luce obchází.
Novým problémem se stalo samotné jméno vozu, které je na jednu stranu generické, je to italské označení pro světlo či - v tomto případě spíš - přeneseně elektřinu. Jenže stejně označené auto prodávala skoro tři dekády na některých trzích Mazda, jak jsme probírali před pár dny. Japonci ho sice už pár dekád nepoužívají a jejich patentové registrace vypršely, to jim ale nesebralo zjevný historický nárok na něj, který v případných sporech bývá rozhodující. Navíc jim zjevně není jedno, co se děje, neboť si hned na několika trzích požádali o obnovení ochrany jména Luce. A to by mohlo stačit na to, aby Ferrari mělo potíž, kterou nepůjde snadno řešit.
Dosud jsme čekali na vyjádření obou stran, od Ferrari jej ale jako první získali kolegové z Carscoops, kterým Italové k věci řekli následující: „Společnost Ferrari má právo používat ochrannou známku 'Ferrari Luce' v mezinárodním měřítku na základě její registrace podle mezinárodního práva. Ferrari jako vždy provedlo předchozí vyhledávání, které neodhalilo žádná aktivní práva třetích stran, která by byla v rozporu s našimi právy.”
To zní skoro Ferrari-arogantně, zvlášť vzhledem k výše popsanému. Celé to působí dojmem, jako by si někdo v Maranellu nesplnil svůj domácí úkol a teď přivedl celou firmu do problémů, všimněte si ale jedné podstatné nuance - Ferrari hovoří o jménu „Ferrari Luce”, nikoli Luce. Mazda ale měla či chce znovu mít práva jen auto nazvané Luce, což je - věřte nebo ne - rozdíl.
Ostatně by to nebylo zdaleka poprvé, co dvě různá auta dostala stejné druhé jméno. Vzpomeňme Bentley Continental a Lincoln Continental, Mercedes SLS a Cadillac SLS nebo Ford Sierra a GMC Sierra. Podobných případů se najde docela dost. A nakonec i samo Ferrari má svou zkušenost - dříve si úspěšně zaregistrovalo jméno Ferrari California, ač samotné jméno California by mu snad ani neprošlo. A pokud ano, rozhodně by s jeho použitím nebylo osamocené.
Italové jsou tak možná univerzálně z obliga, protože jméno Ferrari Cokoli si logicky může registrovat jen Ferrari. Co takhle Ferrari Octavia? Nebo Ferrari Fabia? Anebo počkejte: Ferrari Superb!? Uvidíme, pokud dojde na spor, rozhodující slovo bude mít soud, který situaci může vidět jinak než Italové.
Ferrari nakonec se jménem Luce nemusí mít problém, i když historicky patří Mazdě. Foto: Ferrari a Mazda/WIPO, CC0 Public Domain
Její první model Luce vznikl už v 60. letech minulého století. Foto: Mazda
Japonská automobilka toto jméno použila na nespočtu generací modelu známého u nás spíš jako 929, je to obecně známá historie. Ferrari možná unikla, ale možná také ne, stojí jen o označení „Ferrari Luce” a víc nic. Foto: Mazda
Zdroj: Carscoops
