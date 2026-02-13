Ferrari říká, že se svým prvním elektromobilem nezopakuje chybu Porsche, je ale v jiné situaci
Petr Prokopec
Ferrari říká, že se svým prvním elektromobilem nezopakuje chybu Porsche, je ale v jiné situaci
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Šéf italské automobilky se kolem chystaného modelu Luce snaží vytvářet pozitivní atmosféru, už probíraná témata ale naznačují, že novinka přinesla spoustu rozpaků. Možný „nucený prodej” patří mezi ně.
Za přibližně tři měsíce a dva týdny, tedy 25. května, Ferrari odhalí svůj vůbec první produkční elektromobil. Značka jej pojmenovala Luce, což v italštině doslova znamená „Světlo“, hovorově se ale stejné slovo ale používá pro označení elektrického proudu. A na ten tu Ferrari odkazuje především. Tento týden jsme si mohli prohlédnout kokpit vozu, který nám do oka nepadnul. Není ošklivý ani nezajímavý a je hezké, že někdejší designér Applu Jony Ive uchoval ve hře fyzická tlačítka, neboť jen dotykové displeje se podle jeho názoru do aut nehodí. Ovšem jeho pojetí volantu, přístrojového štítu a multimediálního systému působí na první pohled jako levné rozhraní herní konzole, ne vnitřek noblesního Ferrari.
Šéf italské automobilky Benedetto Vigna nicméně uvádí, že Luce je prozatím obklopeno „velmi pozitivní odezvou“. Jak moc tomu lze věřit, nevíme, neboť o auto měl být i mezi věrnými zákazníky nulový zájem a reakce na odhalení techniky i interiéru vozu byly vesměs negativní. Nabízí se tedy otázka, jak tohle auto Ferrari někomu prodá. A zda náhodou nesáhne po praktikách Porsche, které svého času podmiňovalo dodání výjimečných modelů sepsáním objednávky aspoň na jeden elektrický Taycan.
Jenže Němci byli a jsou v jiné pozici. Taycan chtěli prodávat masově, Ferrari má produkci Luce omezit na tak nízká čísla, že i omezená poptávka bude převyšovat plánovanou nabídku. Po praktikách Porsche tak sáhnout nebude muset.
„Nebudeme nutit klienta, aby si koupil elektromobil, pokud si bude chtít objednat třeba spalovací model 849 Testarossa či jakýkoli jiný takový vůz. Nemůžete zákazníky nutit, aby si koupili něco, co nechtějí. To by byla ta největší chyba a myslím, že jsme se již poučili z toho, co jsme dělali špatně a co dělá špatně celý trh,“ uvedl Vigna. A nejspíš koutkem oka poukazoval právě na Zuffenhausen, kde se Porsche s takovým postupem hodně spálilo.
Luce navíc nebude jedinou významnou letošní novinkou značky, do konce roku Ferrari chystá ještě čtyři další premiéry. Dá se předpokládat, že jedna z nich se bude točit okolo nástupce modelu Roma Spider. Italové totiž loni představili osmiválcové Amalfi, ovšem zatím jen jako kupé. Otevřená varianta je tedy sazkou na jistotu, u zbylé trojice ale můžeme spíše jen spekulovat. Podle všeho ale Ferrari chystá druhou motorizaci svého SUV Purosangue, která by šesti- nebo osmiválec mohla spojit s plug-in hybridní technikou.
Další dvě novinky pak nejspíš budou o trochu víc exkluzivní a kromě nového člena rodiny Icona Series by totiž mohl dorazit také čistě okruhový model. Abyste ovšem na nějakou z těchto novinek dosáhli, nebude vám rozhodně stačit ani objednávka na Luce. V těchto případech je vždy potřebná opravdu rozsáhlá sbírka, navíc čítající nejen regulérní, ale i limitované vozy značky. Bez takového F40, F50 či Enza v garáži tedy prasátko ani nerozbíjejte, Italové jsou v těchto věcech neoblomní.
Co dodat? Snad jen tolik, že v úvodu zmíněný 25. květen není nijak náhodně vybrané datum. V tento den, ovšem v roce 1947, vůbec první firemní model - Ferrari 125 S - dosáhl svého vůbec prvního vítězství, a to římské velké ceně, kdy za volantem seděl Franco Cortese. Jak jsme pak zmínili, Luce je prvním firemním produkčním elektromobilem, načež je daný termín více než padnoucí. Zda ovšem bude pro Ferrari znamenat něco jako kdysi 125 S, je velkou otázkou.
Luce nás zatím svým vnitřkem opravdu neohromilo. A technikou teprve ne. Většiny klientely to stěží vnímá jinak, přesto Ferrari nechce sáhnout po praktikách, které Porsche dostaly do úzkých. Foto: Ferrari
