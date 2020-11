Ferrari se nevyrovnalo s neobvyklou úpravou jeho auta, autoři skončili před soudem před 2 hodinami | Petr Miler

Stěží bychom hledali jinou automobilku, která v boji za své renomé zachází tak daleko, jako Ferrari. Dopisy od právníků firmy důvěrně znají mnozí, teď se s nimi seznámili i lidé z firmy 7X Design.

Ferrari je zvláštní automobilka. Na jednu stranu jde o dlouholetého strůjce jedněch z nejobdivovanějších aut světa a nepochybný symbol automobilové excelence, na tu druhou je to ale také symbol jakési nabubřelosti, kterou od ní rádi přebírají její zákazníci. Jistě musíte být výjimeční, abyste si mohli jakékoli Ferrari dovolit, stejně jistě to ale nemusíte dávat najevo svému okolí. Čest výjimkám, ale pravidlo je takové, majitelé Ferrari to dělají rádi.

Takový stav nevznikl náhodou, Italové po dekády stejně pilně pracují na technice svých aut, jako na své pověsti. Budují hotovou svátost Ferrari, zcela nedotknutelné jméno, které nelze spojit s ničím, co si nepřejí. Dokážete si představit, že by vás žalovala škodovka za to, že jste si vyfotili tenisky na autě, které jste si od ní koupili? Asi ne. Ferrari to ale udělalo a soud dokonce vyhrálo.

Tento popravdě bizarní případ byl jen jedním z mnoha, kdy se automobilka nevyrovnala s jakkoli nepřímým nakládáním s jejím jménem, logem či produktem a člověku či firmě zaslala tzv. „Letter of Cease and Desist”. Volně bychom tato slova přeložili jako „nechte to být a jděte od toho”, zkrátka ještě přátelská výzva k zanechání jednání, se kterým se druhá strana neztotožňuje. Tušíme, že většina takto oslovených raději uposlechne, někteří ale nikoli. Právníci Ferrari pak neváhají pokračovat žalobou a případně i soudem. A nově za sebou mají další úspěšnou kauzu.

Onen dopis již dříve dostala firma 7X Design, která se pustila do poněkud neobvyklé úpravy Ferrari 488 GTB - auto rozsáhle přepracovala do podoby zvané GTO Vision. Vůz tak měl jakoby navazovat na Ferrari 288 GTO z 80. let, ve skutečnosti ale slepil dohromady bezpočet různých stylů viděných i neviděných na dřívějších Ferrari od zmíněné 288 až po FXX K. Nebudeme říkat, že se nám její práce líbí, ale posouzení výsledku bychom nechali na vkusu každého, nakonec nikdo nenutí zákazníky Ferrari vzít své 488, přihodit 1,8 milionu Eur (47,5 milionu Kč) a nechat si postavit právě takové auto. Takto ale u italské automobilky nesmýšlí.

Ačkoli některé podobné práce Ferrari nevadí, v tomto případě vyzvalo firmu k tomu, aby od nabízení takové modifikace okamžitě ustoupila. A když to neudělala, přišla žaloba, neboť výsledek podle Italů nepřímo parazituje na duševním vlastnictví Ferrari. Soud v Alicante Ferrari vyhověl, a to přesto, ze výsledný design GTO Vision byl sám o sobě registrován jako chráněný. Firma tak musí nejen přestat něco takového nabízet, ale musela kupříkladu i stáhnout veškeré prezentační materiály ze svých oficiálních kanálů.

7X Design se chce proti rozhodnutí odvolat a prosí o podporu na internetu, nejsme si ale jisti, jak moc velkého zastání se dočká. Jakkoli je postup Ferrari kontroverzní, neboť by jej podle nás neubylo, kdyby si pár bohatých lidí se svérázným vkusem nechalo toto auto postavit, v tomto případě je třeba říci, že vůz skutečně mixuje nápady Ferrari a může v někom vyvolávat dojem, že jde o dílo automobilky, ač jím není. A to i kvůli použití písmen GTO. Uvidíme, jak rozhodne odvolací soud, pro tuto chvíli ale Ferrari svou svátost opět ubránilo.

7X Design GTO Vision je nepochybně kontroverzní dílo, to je ale i postup italské automobilky proti němu. Na cokoli spojené s Ferrari se podle ní nesahá. Foto: 7X Design

